Жительницы Шымкента, не получившие 42,5 тыс тенге, устроили скандал

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KAN13 17 Апреля 2020 в 11:37:26
Женщинам по разным причинам отказали в получении 42 500 тенге. Однако они с этим не согласны.
«Вчера соседи помогли. Кто-то картошку принес, кто-то масло дал. Так и выживаю. В магазине уже больше 12 тысяч тенге должна. Продукты в долг беру. Подавала на 42 500, пришел отказ», — рассказывает одна из них Айгуль Байысбаева.
Несмотря на карантин, женщины собрались у здания Nur Otan, полагая, что в партии им не смогут отказать. От переживаний одной из них даже пришлось вызвать скорую. Помимо 42 500 тенге, дамы рассчитывают получить еще по 50 тысяч от фонда Birgemiz, созданного по инициативе Нурсултана Назарбаева.
Но в Nur Otan пояснили, что выплаты получат не все. «У нас 36 тысяч многодетных матерей. Это же не значит, что они все плохо живут или нуждаются в этой помощи.
Поэтому тут большая ответственность акиматов. Насколько они верно определяют ту группу людей, которая наиболее остро на сегодняшний день нуждается в этой помощи, — прокомментировал первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan Шымкента Бахадыр Нарымбетов.
источник: Newtimes.kz
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