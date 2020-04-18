О 11-ти зараженных в г. Шымкент

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Апреля 2020 в 12:31:42
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.
С больным выявляются контактные лица, все взяты на медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся эпидзертационные работы, дезинфекционные работы. В связи с этим выявлены три очага: микрорайон "Самал 2", жилой массив Тассай и Туркестанский областной центр психического здоровья.
По состоянию на 18.042020 года в городе выявлено 57 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.