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Шымкент
О 11-ти зараженных в г. Шымкент
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danilov 18 Апреля 2020 в 12:31:42
Зараженные граждане 1956г, 2004г,1978г,1981г, 1977г,1992г, 1967г, 1946г,1969г,1968г, 1979г, жители г. Шымкент . Они госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с больным коронавирусной инфекцией и взяты лабораторные пробы. Зараженные 11 человек являются членами двух семей.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

С больным выявляются контактные лица, все взяты на медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся эпидзертационные работы, дезинфекционные работы. В связи с этим выявлены три очага: микрорайон "Самал 2", жилой массив Тассай и Туркестанский областной центр психического здоровья.

По состоянию на 18.042020 года в городе выявлено 57 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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  Пришелец 18.04.2020 в 13:11:02   # 746608
сейчас будут делать бесплатно тесты. меценаты закупили. и процесс стабилизируется
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