Шымкент +4

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danilov 19 Апреля 2020 в 13:18:47
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение.
Выявляются лица, контактирующие с больными, все взяты на медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфицирующие работы.
По состоянию на 19 апреля 2020 года в городе выявлено 62 человека с коронавирусной инфекцией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: sarmat от 19.04.2020 07:27:19
А сколько жителей в Чимкенте?
А сколько жителей в Чимкенте?
По переписи вроде 1 033 478 на 2019 г., не официальных думаю в полтора раза больше будет.
Цитата: sarmat от 19.04.2020 07:46:11
62 человека на миллион жителей это конечно серьёзная цифра.
62 человека на миллион жителей это конечно серьёзная цифра.
Если учитывать состояние попавших в реанимацию, а, особенно - на ИВЛ, с пожизненными последствиями для здоровья вплоть до инвалидности, то все относительно...
Quote:
Выбивали двери и окна. Сельчане требовали закрыть стационар https://www.zakon.kz/5017958-vybivali-dveri-i-okna-selchane.html
За организацию и подстрекание к незаконным действиям в период ЧП виновные понесут строгую ответственность.
19 апреля 2020, 09:10
19 апреля в 00.15 часов перед зданием амбулатории с.Береке Ельтайского сельского округа Карасайского района собрались местные жители порядка 100 человек. Некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб (выбивали двери и окна, выброшены на улицу около 30 кровати и матрасы). Отдельные лица находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает zakon.kz.
Собравшиеся выражали недовольство в связи с тем, что здание сельского медучреждения (амбулатория) будет использовано под обсервационный стационар для изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими КВИ.
Стоит отметить, что амбулатория пустовала и в ней не находились пациенты.
...
За организацию и подстрекание к незаконным действиям в период ЧП виновные понесут строгую ответственность.
19 апреля 2020, 09:10
19 апреля в 00.15 часов перед зданием амбулатории с.Береке Ельтайского сельского округа Карасайского района собрались местные жители порядка 100 человек. Некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб (выбивали двери и окна, выброшены на улицу около 30 кровати и матрасы). Отдельные лица находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает zakon.kz.
Собравшиеся выражали недовольство в связи с тем, что здание сельского медучреждения (амбулатория) будет использовано под обсервационный стационар для изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими КВИ.
Стоит отметить, что амбулатория пустовала и в ней не находились пациенты.
...
Hulioibaldez 19.04.2020 в 19:54:43 # 746685
Лисапед есть?
Hulioibaldez 19.04.2020 в 20:13:11 # 746688
Hulioibaldez 19.04.2020 в 20:14:37 # 746689
Цитата: Hulioibaldez от 19.04.2020 14:14:37
На лисапеде ездить не умею ))))) фуры вожу но к этому транспорту не привык
На лисапеде ездить не умею ))))) фуры вожу но к этому транспорту не привык
Пардоньте за черный юмор.
Кстати, при езде на лисапеде хорошо легкие прокачиваются.
А сейчас как раз загрязненность воздуха снизилась.
Да и потока машин в связи с ограничениями нет, так что ездить стало гораздо безопаснее...
Hulioibaldez 19.04.2020 в 20:21:47 # 746694
Цитата: Hulioibaldez от 19.04.2020 14:21:47
Двух колесный транспорт не мое.)))))
Двух колесный транспорт не мое.)))))
KapitanNemo 19.04.2020 в 20:26:42 # 746697
Просмотр этого ролика навел на мысли.
А что если этот вирус является экспериментом, чтобы посмотреть на мир без людей?
Людей пока оставили в живых, но разогнали по домам, нарушили привычную жизнь миллиардов человек.
На деле что имеем? Ресурсы есть, целые страны, города, инфраструктура целые. Только с людьми надо что-то сделать.
Если теневой власти (deep state) это покажется приемлемым, вдруг они решатся избавиться от людей? Пустят вход боевой вирус, который расчистит планету от главного, в их понимании, вируса - Человека.
Эта идея была экранизирована в фильме Кингсман. Секретная служба. По фильму эту операцию спланировало США.