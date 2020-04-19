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Шымкент
Шымкент +4
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danilov 19 Апреля 2020 в 13:18:47
Зараженные граждане - жители города Шымкента 1964, 1984, 1985, 1991 годов рождения. 17 апреля больные были госпитализированы в карантинный стационар в связи с тем, что находились в контакте с человеком 1966 года, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. У пациентов были взяты лабораторные пробы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение.

Выявляются лица, контактирующие с больными, все взяты на медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфицирующие работы.

По состоянию на 19 апреля 2020 года в городе выявлено 62 человека с коронавирусной инфекцией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 19.04.2020 в 13:27:19   # 746660
А сколько жителей в Чимкенте?
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  htmaker 19.04.2020 в 13:34:07   # 746661
Цитата: sarmat от 19.04.2020 07:27:19
А сколько жителей в Чимкенте?

По переписи вроде 1 033 478 на 2019 г., не официальных думаю в полтора раза больше будет.
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  sarmat 19.04.2020 в 13:46:11   # 746662
62 человека на миллион жителей это конечно серьёзная цифра.
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  Kol 19.04.2020 в 14:44:35   # 746665
В нашем подъезде исчезли все студенты и пр. Осталось треть жителей.
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  Ал 19.04.2020 в 15:38:18   # 746669
Цитата: sarmat от 19.04.2020 07:46:11
62 человека на миллион жителей это конечно серьёзная цифра.

Если учитывать состояние попавших в реанимацию, а, особенно - на ИВЛ, с пожизненными последствиями для здоровья вплоть до инвалидности, то все относительно...
Quote:
Выбивали двери и окна. Сельчане требовали закрыть стационар https://www.zakon.kz/5017958-vybivali-dveri-i-okna-selchane.html
За организацию и подстрекание к незаконным действиям в период ЧП виновные понесут строгую ответственность.
19 апреля 2020, 09:10
19 апреля в 00.15 часов перед зданием амбулатории с.Береке Ельтайского сельского округа Карасайского района собрались местные жители порядка 100 человек. Некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб (выбивали двери и окна, выброшены на улицу около 30 кровати и матрасы). Отдельные лица находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает zakon.kz.
Собравшиеся выражали недовольство в связи с тем, что здание сельского медучреждения (амбулатория) будет использовано под обсервационный стационар для изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими КВИ.
Стоит отметить, что амбулатория пустовала и в ней не находились пациенты.
...
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  Hulioibaldez 19.04.2020 в 19:54:43   # 746685
Запретили автобусы как людям ездить на работу скрая города.кент на кацнар булаке живёт говорит нету автобусов.благо своя машина главное блок посты обьехать
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  Ал 19.04.2020 в 20:00:00   # 746687
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  Hulioibaldez 19.04.2020 в 20:13:11   # 746688
Так всех тормозят даже пешеходов .у меня разрешение .еду с ворошиловки всех пешеходов тормозят на мосту капал батыра всех проверяют.седня весь день горял по городу
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  Hulioibaldez 19.04.2020 в 20:14:37   # 746689
На лисапеде ездить не умею ))))) фуры вожу но к этому транспорту не привык
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  Ал 19.04.2020 в 20:19:01   # 746691
Цитата: Hulioibaldez от 19.04.2020 14:14:37
На лисапеде ездить не умею ))))) фуры вожу но к этому транспорту не привык

Пардоньте за черный юмор.

Кстати, при езде на лисапеде хорошо легкие прокачиваются.

А сейчас как раз загрязненность воздуха снизилась.
Да и потока машин в связи с ограничениями нет, так что ездить стало гораздо безопаснее...
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  Hulioibaldez 19.04.2020 в 20:21:47   # 746694
Двух колесный транспорт не мое.)))))
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  Ал 19.04.2020 в 20:26:13   # 746696
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  KapitanNemo 19.04.2020 в 20:26:42   # 746697

Просмотр этого ролика навел на мысли.

А что если этот вирус является экспериментом, чтобы посмотреть на мир без людей?
Людей пока оставили в живых, но разогнали по домам, нарушили привычную жизнь миллиардов человек.

На деле что имеем? Ресурсы есть, целые страны, города, инфраструктура целые. Только с людьми надо что-то сделать.

Если теневой власти (deep state) это покажется приемлемым, вдруг они решатся избавиться от людей? Пустят вход боевой вирус, который расчистит планету от главного, в их понимании, вируса - Человека.

Эта идея была экранизирована в фильме Кингсман. Секретная служба. По фильму эту операцию спланировало США.

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