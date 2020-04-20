Шымкентские «потрошители»: куда уходят бюджетные миллиарды?

А меня вот бесит, что по всему городу разворотили вполне годные и нормального вида и функционального назначения арыки. Делают новые. В лучшем случае. А то и вовсе кладут трубы, вместо арыков. Ну, совсем одно и то же для азиатского города. Это вообще очень спорная трата денег. Ну, а в нынешней ситуации - просто абсурдная. Даже если исходить из того, что так сохраняют места строительным рабочим, то пусть перебросят их на заброшенные вовсе или очень медленно двигающиеся тротуары по той же Байтурсынова, которые в развороченном виде уже не первый год. И оставьте уже в покое арыки там, где они есть и без вас.