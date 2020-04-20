Шымкентские «потрошители»: куда уходят бюджетные миллиарды?

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danilov 20 Апреля 2020 в 07:48:47
С верой в авось
Пока МВФ шокирует мировую общественность очередными прогнозами по ближайшему будущему экономики, говоря о ее неминуемом падении, сильнейшем со времен Великой депрессии, а отечественные эксперты примеряют эти лекала на нашу действительность, предрекая более негативный сценарий, нежели описало родное Министерство национальной экономики, власти Шымкента как ни в чем не бывало «потрошат» казну в прежних темпах и объемах, щедро отсыпая миллионы на инициативы, которые в нынешних условиях не имеют ни перспектив, ни смысла. То ли напрочь застряли в плюсквамперфекте – тех самых «тучных» временах, которые вот-вот грозят стать хорошо забытым старым, то ли настолько близоруки, что дальше гигантских цифр, вызывающих обильное выделение слюны (а речь идет почти о 343 миллиардах – бюджете, утвержденном на этот год), больше ничего разглядеть не способны. По крайней мере, судя по анализу текущих госзакупок городских учреждений и организаций, другие варианты кажутся маловероятными.
Складывается ощущение, что ни одно шымкентское управление, ни один акимат так и не удосужился провести ревизию своих трат, актуализировав их с нынешней повесткой дня, а уж тем более – отказаться от закупок товаров и услуг, которым явно не время и не место.
Возьмем, к примеру, организацию летнего отдыха для детей-сирот, устоявшиеся правила которой (выезд в лагеря, на турбазы) городское управление государственных закупок менять, конечно же, не стало, несмотря на объявленную пандемию, жертвами которой, кстати, уже стали двое жителей Шымкента, а еще порядка сорока горожан коронавирус уложил на больничные койки. Конечно, можно рассчитывать на авось, на жару, которая убьет болячку, уверовать, в конце концов, в целебную силу адраспана, лимона, чеснока и имбиря вместе взятых. Но кому, как не организаторам госзакупок логичнее идти другим путем, и прежде, чем откручивать бюджетный краник, досконально мониторить ситуацию? А она, увы, явно свидетельствует о том, что к привычной жизни все мы вернемся еще не скоро. Об этом без ненужных экивоков прямо говорят и наши, и зарубежные специалисты. И вполне может случиться так, что ни о каком отдыхе на природе детям в ближайшей перспективе и мечтать не придется. Спрашивается, скажут ли они спасибо «дядям» и «тетям» за то, что те потратили почти 185 миллионов тенге впустую вместо того, чтобы сделать для них что-то поистине нужное и полезное в такое непростое время. Но так далеко чиновничья мысль, увы, не простирается, и ей невдомек, что для массы детей, вынужденно закрытых на замок, сейчас куда более кстати пришлись бы дополнительные компьютеры с доступом к интернету, чем призрачные и дорогостоящие миражи, существующие вопреки здравому смыслу в их нерушимых планах.
А санаторно-курортное лечение для горожан с ограниченными возможностями? Речь идет о 63 миллионах тенге. По понятным причинам в ближайшем будущем данными услугами инвалиды воспользоваться не смогут. Но это еще полбеды. В период жесткой социальной изоляции такие лоты выглядят в некотором роде издевательством. Многие люди с ограниченными возможностями одиноки и не способны даже добраться до ближайшего магазина за продуктами, которые к тому же взлетели в цене. Им сейчас нужен не журавль в небе, а синица в руке, и эти бы санаторно-курортные миллионы сейчас бы как никогда пригодились для организации централизованной закупки и доставки им продуктов и товаров первой необходимости, тем более, что в списках, оказавшихся в руках волонтеров, указаны далеко не все нуждающиеся, но… План есть план?
Аналогичная ситуация со строительством детских площадок. Еще пару месяцев назад такая перспектива вряд ли у кого бы вызвала вопросы. Наоборот, чиновником можно было бы только аплодировать и благодарить за наше счастливое настоящее. Но сегодня намерение аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкента потратить на эти цели свыше 128,7 миллионов тенге выглядит как минимум претенциозным и несвоевременным.
Могли бы чиновники хотя бы на время кризиса (а то, что мы одной ногой уже по колено в него провалились, ни у кого сомнений не вызывает) забыть о себе любимых. Но нет. Именно сейчас они решили обеспечить себя такими приятными «мелочами» как планшеты. Точнее, золотой телец боднул преимущественно начальников отделов управлений. Конечно, суммы не общем фоне расходов не бог весть какие, но все же и не три тенге, тем более что особенно в тратах на собственные «нужды» управленцы не зажимались. Закупаемые ими планшеты к бюджетной ценовой категории явно не относятся. Например, если сотрудники ТОО «Шымкент күрделі құрылыс», собственником которого является аппарат акима Туркестанской области, ограничились в своих желаниях SAMSUNG TAB A 10.1 по 89 тысяч тенге за штуку, то руководители отделов в шымкентских управлениях на такую «дешевку» не клюнули, определив достойными для себя iPadы в ценовой категории от 250 до 300 тысяч тенге за закупаемую единицу. За несколько месяцев текущего года на это ушло порядка 33 миллионов тенге. Много это или мало? Конечно, все зависит от того, кто и как считает. Но для справки, за эту сумму можно провести средний ремонт автодорог в каком-нибудь моногороде, полностью обеспечить какую-нибудь войсковую часть простынями или реагентами областную больницу…
Вечный той
Не стали сдерживать себя шымкентские власти и в организации «зрелищ». Государственный социальный заказ, как и остальные бюджетные траты, также не был подвергнуть корректировке.
Например, вот-вот 13,2 миллиона тенге будут потрачены на реализацию проекта «Жас отбасы». Эти деньги (кстати, немалые по меркам региона, поскольку, за эти средства можно провести текущий ремонт аж в шести школах!) уйдут на «обеспечение работы с молодыми семьями и проведение тренингов, направленных на содействие молодежи в подготовке к семейной жизни». Какие, спрашивается, тренинги во время карантина? Но даже если предположить, что организаторы закупки подстроятся под мейнстрим и перейдут в режим онлайн, вопрос об эффективности этой затеи в целом не снимается. Кто, чему и как будет обучать молодежь? Как вообще можно кого-то подготовить к семейной жизни? Или расчет на спикеров уровня Омара Жалела – кандидата филологических наук, учащего женщин знать «свое место» и не рыпаться, поскольку они банальный «товар», предназначение которого только в том, чтобы рожать? Если так, то, может, продуктивнее с задачами проекта справится Pornhub? Да и по любому дешевле выйдет – в эпоху самоизоляции ресурс предоставил бесплатный премиум-доступ для жителей всех без исключения стран…
Шутки, конечно, шутками. Но на минуточку господам – градоначальникам, прежде чем распылять миллионы на подобного рода забавы, стоило бы вспомнить о реальных потребностях семей как состоявшихся, так и будущих. А они сегодня хотят одного – «хлеба». По крайней мере, за социальным пособием в 42,5 тысяч тенге в эти дни обратились почти 309 тысяч жителей Шымкента. Так что давно пора переформатировать бюджетные потоки, перестав кормить свое население «пирожными». Но этого так и не происходит. И произойдет ли, как говорится, большой и жирный вопрос.
Если же вернуться к «грандиозным» проектам, щедро финансируемым за счет казны, то не переставляет удивлять то, как их организаторы вольно жонглируют закладываемым в них понятийным аппаратом. Для наглядности стоит взять еще один проект - реализацию «комплекса мероприятий в целях развития детско-юношеского движения». Звучит-то как обнадеживающе – детско-юношеское движение! На практике же… Но обо всем по порядку.
Коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр» управления по делам семьи, детей и молодежи города Шымкент на этот проект потратил 11,7 миллионов тенге. И если кто-то подумал, что речь идет хотя бы об организации каких-то бесплатных кружков для подрастающего поколения, о реальной организации некоего подобия движения, типа скаутского или пионерского, то смеем заверить – ошибся. Эти миллионы уйдут, например, на приобретение известки, которой школяры обмажут деревья в ходе акции «Чистый Шымкент». Также программа предусматривает краеведческие экскурсии да традиционные конкурсы с песнями и плясками. При этом особой требовательностью заказчик не отличается. Главное, помимо ритуальной фото и видеосъемки для отчета – «оформление сцены шаром на тему» и «оформление сцены цветочным букетом в соответствии с темой». Единственный «вменяемый» пункт программы – «обучение компьютерному программированию». Но, судя по количеству заказанных ручек и блокнотов, такое счастье выпадет всего сотне детей и подростков.
По-прежнему в перечне «государственных издержек» масса семинаров, «круглых» столов, форумов. Ни явная, ни мнимая их польза не очевидна, но это ничуть не мешает их инициаторам щедро золотить ручки тех, кто отваживается их устраивать.
Возьмем для очередного примера лот стоимостью 25,8 миллиона тенге, который предполагает закупку услуг на проведение «семинаров по вопросам сельского хозяйства для крестьян г. Шымкент». Заказчик и организатор един во всех лицах. Это городское управление сельского хозяйства и ветеринарии. В чем смысл сих мероприятий, какие сакральные знания получат сельские мужики (если уж мы оперируем таким понятием как «крестьянин»), их посетившие – тайна, покрытая мраком, которую не выведать из прилагаемой к лоту документации. Зато из ее прочтения становится понятным, что главное во всей этой затее - чтобы все прошло красивенько: баннеры, логотипы, публикации в СМИ. Словом, чтобы все было «как у людей». Кстати, данная закупка уже состоялась, а вот состоятся ли сами семинары – как бог положит, так и будет.
Между тем, фермерам, да и предпринимателям вообще сейчас явно не до заседаний под сводом красивых баннеров. Несмотря на меры государственной поддержки, инициированные президентом, они буквально дышат на ладан, столкнувшись с обстоятельствами непреодолимой силы. А в секторе малого и среднего бизнеса занята треть населения. Если же говорить конкретно о сельхозпроизводителях, то еще в конце марта в рамках обсуждения в НПП «Атамекен» они ребром ставили проблемы, с которыми столкнулись. Но что-то в информационное поле не просочилось то, как местная власть готова поучаствовать в их разрешении. Конечно, семинар покажут по телевизору, о нем можно красиво отчитаться, а вот если выйти наверх с инициативой отменить эту и подобного рода закупки, да дать предназначенные на них средства фермерам для пополнения оборотного капитала, чтобы внести свою лепту в предпринимаемые сегодня попытки удержать бизнес на плаву, явно слабо.
Мероприятий же, от которых можно было бы безболезненно отказаться – воз и маленькая тележка. Перечислим лишь некоторые из них. 30 миллионов тенге управление внутренней политики и по делам религий Шымкента готово выложить на «подготовку и демонстрацию комплекса специальных мероприятий и программ, направленных на реализацию одной из 7 программ Президента Республики Казахстан по борьбе с коррупцией в антикоррупционном проекте «Шымкент Адалдық алаңы». Актуальность подобного рода закупок также выглядит, мягко говоря, надуманной, поскольку предполагает, помимо аренды и оборудования офиса, который будет работать оффлайн, проведение серии массовых мероприятий – 200 встреч со школьниками, студентами, госслужащими, рабочими коллективами, интеллектуальных (?!) игр, научного форума, посвященного международному Дню борьбы с коррупцией с участием как минимум 500 человек. Да и вряд ли Касым-Жомарт Кемелович, призывающий к всеобщей экономии, обидится.
Еще более одиозно в сегодняшних условиях намерение этого же управления потратить 44,6 миллионов тенге на, цитируем, «информационно-агитационные услуги через наглядно-пропагандистские средства (изготовление и размещение) по различным направлениям, посвященных жизни города Шымкент». Речь о баннерах, билбордах, панно, ситибордах и прочей наглядной агитации в количестве не менее 50 штук.
Апофеозом же подобного рода трат можно считать разного рода фестивали. Например, получивший статус международного «Путь тюльпана», который, по задумке организаторов, должен был пройти в этом месяце. Цена вопроса – 18,1 миллион тенге. Ничего против тюльпанов не имеем, но очень уж этот проект смахивает если не на китч, то на художественную самодеятельность уж точно. Об этом можно судить по технической спецификации к лоту. Вот только несколько выдержек (орфография, стилистика и пунктуация оригинала сохранены – Ред.): «Основная идея фестиваля: рассказать о маршруте путешествия тюльпана, сделав акцент на его отправной точке – территории Казахстана (окрестностей Шымкента), показав путь и его историю развития на протяжении двух тысячелетий», «Фестиваль должен быть ориентирован на массового потребителя, программа мероприятий должна быть нацелена на интеграцию элементов тюльпана в массовую культуру», «Обеспечение создания и показ анимационного ролика на тему «Путь тюльпана», который будет повествовать о легенде происхождения тюльпана и его путь от Казахстана до Голландии».
Казалось бы, самое время отменить закупку – с 4 апреля Шымкент на карантине и принять «все флаги» в принципе не в состоянии, но этим никто не озаботился.
Впрочем, подобного рода «утренники» и «тюльпановые революции» по-шымкентски - не самая любимая статья расходов у чиновников региона. Куда более трепетно они относятся к своему собственному имиджу, а следовательно, вкладываются в него более тщательно и основательно.
Слишком «золотой» имидж
Например, 3 апреля управление внутренней политики и по делам религий повторно разместило объявление о закупке услуг «Публикация на информационном сайте положительных имиджевых материалов о реализации в г. Шымкенте госпрограмм, мероприятиях по укреплению общественно политической ситуации в городе, исполнении жилищных программ и по модернизации жилищного фонда, обновлении жилищно-коммунального хозяйства, озеленению и благоустройству города». Цена вопроса – почти 4,5 миллиона тенге. Кому-то это покажется «мелочевкой» - мол, вон, Минздрав собирался «отчехлить» блогерам миллионы долларов за вирусные ролики. Но так может показаться только на первый взгляд. Во-первых, небольших заказов на 4-5 миллионов в перечне закупок Шымкента – тьма-тьмущая, во-вторых, многие из них фактически дублируют друг друга. Например, на схожие цели - подготовку материалов на тему «Шымкент - третий мегаполис», о реализации программ модернизации коммунального фонда, озеленения и благоустройства города, на подготовку позитивных материалов и репортажей о реализации региональных программ, о поддержке МСБ, развитии предпринимательства и сельского хозяйства, о проводимой акиматом Шымкента работе в конце февраля уже было потрачено 12,7 миллионов тенге, а буквально на днях – еще 14,5 миллионов. Видимо, в условиях карантина и роста социальной напряженности, от трат на направления, которые уже были щедро профинансированы, никак нельзя было отказаться. По крайней мере, подобного рода примеров пруд пруди.
Недавно было размещено объявление. Согласно его содержанию, в 8,9 миллионов тенге бюджету обойдется «Размещение на местных сайтах положительных имиджевых материалов о реализации Послания Президента РК, программы Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», статусе культурной столицы в 2020 году, социально-экономическом развитии города, общественно-политическом развитии». Но на эту (тут уместна только цитата) «широкую пропаганду» всего того, что было указано в предыдущем лоте, в начале марта уже было истрачено 26,8 миллионов тенге. Кроме того, в середине февраля также прошли закупки еще по трем аналогичным лотам стоимостью 89,2 миллиона, 42,7 миллиона и 35,7 миллионов тенге каждый (в сумме – 167,7 миллионов), а два лота стоимостью 22,3 миллиона тенге каждый (в сумме – 44,6 миллионов) были закуплены уже в первых числах апреля…
Хвалить и гладить себя по головке власти Шымкента любят. Только в этом году услуг по реализации государственного информационного заказа закуплено на сумму, превышающую 688 миллионов тенге. На стадии объявлений и рассмотрений заявок еще находится ряд лотов стоимостью почти 84 миллиона тенге.
Тут, как говорится, без комментариев… Правда, стоит уточнить, что вход в эту «пещеру Али-Бабы» заказан только «своим». Такие правила игры устанавливают организаторы закупок. И даже, когда их буквально ловят за руку, они продолжают руководствоваться понятиями, а не законом. В этом мы убедились на собственном опыте.
В этой связи позволим себе небольшое отступление. В феврале мы участвовали в одном из проводимых конкурсов на оказание информационных услуг. Но нам сразу же указали на дверь по надуманных причинам, заявив, что, как потенциальный поставщик, мы не соответствуем квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации. Сказать, что наша команда была удивлена, не сказать ничего. Естественно, мы подали жалобу на неправомерность действий организаторов госзакупки в лице управления внутренней политики и по делам религий Шымкента. И даже доказали свою правоту. Сотрудник отдела камерального контроля департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Нурматов И., разобравшись в ситуации, нашел в действиях конкурсной комиссии «состав преступления». «…конкурсной комиссией неправомерно признана заявка потенциального поставщика ТОО «Alem BG», как не соответствующая квалификационным требованиям, установленным конкурсной документации», - заключил он, и резюмировал: «…выявленные нарушения подлежат устранению».
Формально нарушения были устранены – мы все-таки были допущены к конкурсу, но… Но тут сработали упомянутые выше правила игры. Конкурсная комиссии признала «не соответствующим требованиям» уже нашего конкурента, который ее еще совсем недавно ее всем устраивал. Итог предсказуем – закупки признаны не состоявшимися. Впоследствии были объявлены новые закупки (сейчас процесс на стадии рассмотрения заявок), в котором вновь участвует наш вчерашний конкурент, признанный «не соответствующим требованиям». Но сейчас он уже снова в белом и на коне. Правда, нам уже все равно – в таких играх мы не участвуем…
Теперь, уж точно, без комментариев…
Автор: Асель Омирбек
Central Asia Monitor
http://camonitor.kz/34647-shymkentskie-potroshiteli-kuda-uhodyat-byudzhetnye-milliardy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Судей назначает сам лично 1, выбирает из того что есть
Цитата: Софруджу от 20.04.2020 03:16:12
А меня вот бесит, что по всему городу разворотили вполне годные и нормального вида и функционального назначения арыки. Делают новые. В лучшем случае. А то и вовсе кладут трубы, вместо арыков. Ну, совсем одно и то же для азиатского города. Это вообще очень спорная трата денег. Ну, а в нынешней ситуации - просто абсурдная. Даже если исходить из того, что так сохраняют места строительным рабочим, то пусть перебросят их на заброшенные вовсе или очень медленно двигающиеся тротуары по той же Байтурсынова, которые в развороченном виде уже не первый год. И оставьте уже в покое арыки там, где они есть и без вас.
А меня вот бесит, что по всему городу разворотили вполне годные и нормального вида и функционального назначения арыки. Делают новые. В лучшем случае. А то и вовсе кладут трубы, вместо арыков. Ну, совсем одно и то же для азиатского города. Это вообще очень спорная трата денег. Ну, а в нынешней ситуации - просто абсурдная. Даже если исходить из того, что так сохраняют места строительным рабочим, то пусть перебросят их на заброшенные вовсе или очень медленно двигающиеся тротуары по той же Байтурсынова, которые в развороченном виде уже не первый год. И оставьте уже в покое арыки там, где они есть и без вас.
Арыки были сделаны по советскому СНИПу. Они предназначались для полива деревьев и ирригации, для чего кладут эти трубы вообще не понятно. Вторичный пластик токсичен для земли. Самое ужасное, что повлиять на это не можем, сейчас во время карантина, любых активных блоггеров без суда и следствия закрывают.