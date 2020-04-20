В Шымкенте водитель внедорожника сбил полицейского на посту

Цитата: Васяй от

Водятел походу смотрел направо,нет ли встречки и прощелкал момент.Опять же непонятно почему полез,ведь по сигналу регулировщика стоять должен был?Опять же знак стоп проигнорировал.Ну и последнее-светофор работал или нет?Хотя приоритет по любому у регулировщика. Водятел походу смотрел направо,нет ли встречки и прощелкал момент.Опять же непонятно почему полез,ведь по сигналу регулировщика стоять должен был?Опять же знак стоп проигнорировал.Ну и последнее-светофор работал или нет?Хотя приоритет по любому у регулировщика.

Добрый совет вам: прочтите ПДД, как будет время.Этот знак СТОП отмечает лишь линию, где должно остановиться транспортное средство при запрещающем сигнале светофора или регулировщика и сам по себе не обязывает останавливаться перед ним. Это не знак 2.5.С формулировкой ПРИОРИТЕТА регулировщика вы тоже немного некорректно выразились.Регулировщик должен стоять по центру перекрестка и быть хорошо видимым со всех направлений. На видео он довольно сильно смещен от центра, так что частично сам виноват в произошедшем. И в итоге пока крузак ехал по дороге, при подъезде к перекрестку встречку ему под углом наглухо скрывала ограда слева, затем ограда кончается и стоит куча столбов частоколом, которые также скрывают часть перекрестка. Ну а далее, из-за траектории поворота, регулировщик оказался в слепой зоне из-за передней левой стойки машины. Поэтому и произошел наезд.