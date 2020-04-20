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Шымкент
В Шымкенте водитель внедорожника сбил полицейского на посту
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danilov 20 Апреля 2020 в 12:51:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 20.04.2020 в 13:16:06   # 746750
Ну, по этому видео непонятно, что специально. Такое ощущение, что не вписался. А это совсем другая статья. Ну, если специально, то совсем дебил и так ему и надо. А если всё-таки нечаянно, то влип конкретно. Хороший адвокат нужен.
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  AVConst 20.04.2020 в 13:18:09   # 746751
Последнее время так демонстративно показывают как провожают до ИВС
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  Васяй 20.04.2020 в 13:49:14   # 746756
Водятел походу смотрел направо,нет ли встречки и прощелкал момент.Опять же непонятно почему полез,ведь по сигналу регулировщика стоять должен был?Опять же знак стоп проигнорировал.Ну и последнее-светофор работал или нет?Хотя приоритет по любому у регулировщика.
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  vvka 20.04.2020 в 14:06:15   # 746758
Да нихера ему не будет. Откупится.
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  Mikado 20.04.2020 в 14:34:19   # 746762
Цитата: Васяй от 20.04.2020 07:49:14
Водятел походу смотрел направо,нет ли встречки и прощелкал момент.Опять же непонятно почему полез,ведь по сигналу регулировщика стоять должен был?Опять же знак стоп проигнорировал.Ну и последнее-светофор работал или нет?Хотя приоритет по любому у регулировщика.


Добрый совет вам: прочтите ПДД, как будет время.
Этот знак СТОП отмечает лишь линию, где должно остановиться транспортное средство при запрещающем сигнале светофора или регулировщика и сам по себе не обязывает останавливаться перед ним. Это не знак 2.5.
С формулировкой ПРИОРИТЕТА регулировщика вы тоже немного некорректно выразились.
Регулировщик должен стоять по центру перекрестка и быть хорошо видимым со всех направлений. На видео он довольно сильно смещен от центра, так что частично сам виноват в произошедшем. И в итоге пока крузак ехал по дороге, при подъезде к перекрестку встречку ему под углом наглухо скрывала ограда слева, затем ограда кончается и стоит куча столбов частоколом, которые также скрывают часть перекрестка. Ну а далее, из-за траектории поворота, регулировщик оказался в слепой зоне из-за передней левой стойки машины. Поэтому и произошел наезд.
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  Васяй 20.04.2020 в 14:52:51   # 746764
Цитата: Mikado от 20.04.2020 08:34:19
Цитата: Васяй от 20.04.2020 07:49:14
Водятел походу смотрел направо,нет ли встречки и прощелкал момент.Опять же непонятно почему полез,ведь по сигналу регулировщика стоять должен был?Опять же знак стоп проигнорировал.Ну и последнее-светофор работал или нет?Хотя приоритет по любому у регулировщика.


Добрый совет вам: прочтите ПДД, как будет время.
Этот знак СТОП отмечает лишь линию, где должно остановиться транспортное средство при запрещающем сигнале светофора или регулировщика и сам по себе не обязывает останавливаться перед ним. Это не знак 2.5.
С формулировкой ПРИОРИТЕТА регулировщика вы тоже немного некорректно выразились.
Регулировщик должен стоять по центру перекрестка и быть хорошо видимым со всех направлений. На видео он довольно сильно смещен от центра, так что частично сам виноват в произошедшем. И в итоге пока крузак ехал по дороге, при подъезде к перекрестку встречку ему под углом наглухо скрывала ограда слева, затем ограда кончается и стоит куча столбов частоколом, которые также скрывают часть перекрестка. Ну а далее, из-за траектории поворота, регулировщик оказался в слепой зоне из-за передней левой стойки машины. Поэтому и произошел наезд.
Со знаком стоп согласен-перегнул,В остальном все по теме.Водитель должен быть всегда готов к внештатной ситуации на дороге и уметь предотвратить дтп.
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  Васяй 20.04.2020 в 15:16:45   # 746767
Цитата: Васяй от 20.04.2020 08:52:51
Цитата: Mikado от 20.04.2020 08:34:19
Цитата: Васяй от 20.04.2020 07:49:14
Водятел походу смотрел направо,нет ли встречки и прощелкал момент.Опять же непонятно почему полез,ведь по сигналу регулировщика стоять должен был?Опять же знак стоп проигнорировал.Ну и последнее-светофор работал или нет?Хотя приоритет по любому у регулировщика.


Добрый совет вам: прочтите ПДД, как будет время.
Этот знак СТОП отмечает лишь линию, где должно остановиться транспортное средство при запрещающем сигнале светофора или регулировщика и сам по себе не обязывает останавливаться перед ним. Это не знак 2.5.
С формулировкой ПРИОРИТЕТА регулировщика вы тоже немного некорректно выразились.
Регулировщик должен стоять по центру перекрестка и быть хорошо видимым со всех направлений. На видео он довольно сильно смещен от центра, так что частично сам виноват в произошедшем. И в итоге пока крузак ехал по дороге, при подъезде к перекрестку встречку ему под углом наглухо скрывала ограда слева, затем ограда кончается и стоит куча столбов частоколом, которые также скрывают часть перекрестка. Ну а далее, из-за траектории поворота, регулировщик оказался в слепой зоне из-за передней левой стойки машины. Поэтому и произошел наезд.
Со знаком стоп согласен-перегнул,В остальном все по теме.Водитель должен быть всегда готов к внештатной ситуации на дороге и уметь предотвратить дтп.
Даже не регулировщик, а блок-пост.Тем более попал.
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  KapitanNemo 20.04.2020 в 19:07:14   # 746811
Цитата: Mikado от 20.04.2020 08:34:19
Ну а далее, из-за траектории поворота, регулировщик оказался в слепой зоне из-за передней левой стойки машины. Поэтому и произошел наезд.


Оказался в такой ситуации на пешеходной полосе, хорошо медленно ехал. Пассажир на переднем сиденье успел предупредить. Я в упор не видел пешехода из-за этой стойки.
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