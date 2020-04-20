Шымкент +9

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danilov 20 Апреля 2020 в 13:19:36
Зараженные граждане - жители города Шымкента 1990, 1983, 1990, 2010, 1990, 2014, 1987, 1931, 1956 годов рождения. Вновь выявленные граждани г.Шымкент, были ранее госпитализированы в карантинный стационар по контакту с больным где были взяты лабораторные анализы.
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное.В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 20.04.2020 года в городе выявлено 80 человек с инфекцией COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Есть над чем задуматься
Цитата: Dredis от 20.04.2020 08:25:20точнее не наеб, а психоз человечества, а потом этим психозом воспользовались все нехорошие сильные мира сего.
COVID-19- глобальный наёб человечества!!!
COVID-19- глобальный наёб человечества!!!
Цитата: старик от 20.04.2020 11:26:58
Получается "растем"?
Получается "растем"?
Точнее молодеем.
KapitanNemo 20.04.2020 в 18:52:47 # 746809
«Единственным средством борьбы с чумой является честность».
Альбер Камю, «Чума» (1947)
Альбер Камю, «Чума» (1947)
Quote:
«Единственным средством борьбы с коронавирусом является честность».
Капитан Немо, «Коронавирус» (2020)
Капитан Немо, «Коронавирус» (2020)
успел эту золотую фразу адаптировать