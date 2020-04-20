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Шымкент
Шымкент +9
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danilov 20 Апреля 2020 в 13:19:36
В г.Шымкенте зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Зараженные граждане - жители города Шымкента 1990, 1983, 1990, 2010, 1990, 2014, 1987, 1931, 1956 годов рождения. Вновь выявленные граждани г.Шымкент, были ранее госпитализированы в карантинный стационар по контакту с больным где были взяты лабораторные анализы.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное.В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 20.04.2020 года в городе выявлено 80 человек с инфекцией COVID-19.
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  Directrix 20.04.2020 в 13:38:59   # 746755
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  Dredis 20.04.2020 в 14:25:20   # 746760
COVID-19- глобальный наёб человечества!!!
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  NBE 20.04.2020 в 15:03:27   # 746766
Цитата: Dredis от 20.04.2020 08:25:20
COVID-19- глобальный наёб человечества!!!
точнее не наеб, а психоз человечества, а потом этим психозом воспользовались все нехорошие сильные мира сего.
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  старик 20.04.2020 в 17:26:58   # 746781
Получается "растем"?
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  sarmat 20.04.2020 в 17:29:19   # 746782
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  KapitanNemo 20.04.2020 в 18:52:47   # 746809
Quote:
«Единственным средством борьбы с чумой является честность».
Альбер Камю, «Чума» (1947)


Quote:
«Единственным средством борьбы с коронавирусом является честность».
Капитан Немо, «Коронавирус» (2020)


успел эту золотую фразу адаптировать

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