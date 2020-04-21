Шымкент +9

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danilov 21 Апреля 2020 в 08:49:01
Зараженные граждане - жители города Шымкента 1996, 1972, 1983, 1973, 1994, 1986,1990 годов рождения. Вновь выявленные граждани г.Шымкент, были ранее госпитализированы в карантинный стационар по контакту с больным где были взяты лабораторные анализы.
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное.В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.
По состоянию на 20.04.2020 года в городе выявлено 90 человек с инфекцией COVID-19.
В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО еще 2 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
(По состоянию на 09:35 часов 21.04.2020 года)
Зараженные 1979 года рождения женщина и 1977 года рождения мужчина были госпитализированы в карантинный стационар, в связи с контактом ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты анализы на исследование.
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.
По состоянию на 21.04.2020 года в городе выявлено 92 человека с инфекцией COVID-19.
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шымкентский 21.04.2020 в 12:45:11 # 746946
Цитата: AVConst от 21.04.2020 06:02:10
Что значит "вновь выявленные"? Повторно заболели?! Пишите грамотно!
Что значит "вновь выявленные"? Повторно заболели?! Пишите грамотно!
Вновь выявленные - это люди, контактировавшие с больным ковидом
То есть при поступление больного у него выясняют круг контактировавших с ним лиц, и этих лиц берут на карантин в провизорный стационар- это место не где больные, а где с подозрением на заражение
Выявить все контакты удается не сразу, поэтому есть "вновь выявленные"