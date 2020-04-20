Шымкент +11, всего 103

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danilov 21 Апреля 2020 в 14:43:27
А один гражданин житель г. Шымкент 1984 года рождения. Больной заболел ОРВИ и доставлен в инфекционную больницу службы скорой помощи.
У этих больных по результатам диагностических исследований уточнен диагноз "COVID-19" метолом ПЦР. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Согласно утвержденного протокола, проводится соответствующее лечение. Выявленные лица, находившиеся в контакте с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах, где зарегистрированы больные с "COVID-19" проведены дезинфекционные работы.
По состоянию на 21.04.2020 года в городе выявлено 103 человека с инфекцией COVID-19.
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