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Шымкент
Шымкент +11, всего 103
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danilov 21 Апреля 2020 в 14:43:27
В г. Шымкент "COVID-19"-инфекция выявлена у одиннадцати граждан. Больные были в контакте с больным 1966 года, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Это граждане 1983 г., 1987 г., 1990 г., 1988 г., 1973 г., 1993 г., 1994 г., 1997 г., 1976 г., 1995 г. Восемь из них - мужчин, двое - женщин.

А один гражданин житель г. Шымкент 1984 года рождения. Больной заболел ОРВИ и доставлен в инфекционную больницу службы скорой помощи.

У этих больных по результатам диагностических исследований уточнен диагноз "COVID-19" метолом ПЦР. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Согласно утвержденного протокола, проводится соответствующее лечение. Выявленные лица, находившиеся в контакте с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах, где зарегистрированы больные с "COVID-19" проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 21.04.2020 года в городе выявлено 103 человека с инфекцией COVID-19.
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