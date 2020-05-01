С 4 МАЯ НАЧНЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ЗАПУСКА ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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danilov 01 Мая 2020 в 19:50:30
- В городе возобновили свою деятельность ряд объектов. В частности, заработали центры химчистки, чистки ковров, прачечные, точки ремонта бытового, медицинского и производственного оборудования, магазины по продаже бытового и офисного оборудования, автомойки, станции технического обслуживания. Все объекты будут работать с 10.00 до 18.00. Салоны красоты и парикмахерские работают по предварительной записи с соблюдением санитарных норм", - сказал спикер.
При этом, отметил замакима, количество посетителей в салонах красоты и парикмахерских должно быть не более пяти человек одновременно, а расстояние между посадочными местами - не менее двух метров.
С 4 мая возобновят работу информационно-коммуникационные компании, магазины всех направлений площадью не более 500 квадратных метров, фотосалоны, медицинские центры, стоматологические клиники, рекламные агентства и спортивные площадки на улицах, бани с индивидуальными кабинами, магазины по продаже домашних животных и цветов, агентства по недвижимости.
Так же, как и при запуске первого этапа, руководителям объектов необходимо направить заявку по нижеуказанным электронным адресам до 14.00 часов 3 мая.
Абайский район: karantin.abai@shymkent.gov.kz Аль-Фарабийский район: karantin.alfarabi@shymkent.gov.kz, Енбекшинский район: karantin.enbekshi@shymkent.gov.kz
Каратауский район: karantin.karatau@shymkent.gov.kz.
По сообщению М. Исахова, заявки, которые были подтверждены на проезд по городу до 30 апреля (в том числе пешим способом), будут автоматически продлены до 11 мая.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 01.05.2020 в 20:41:34 # 748508
Цитата: Софруджу от 01.05.2020 14:27:31
Для интереса сделали большой круг по городу. Из всего перечисленного попались один открытый ломбард в районе "Рахата" и единственная (из штук 30 попавшихся) парикмахерская на углу Ленина и 40 лет Казахстана. В парикмахерской была большая очередь
Для интереса сделали большой круг по городу. Из всего перечисленного попались один открытый ломбард в районе "Рахата" и единственная (из штук 30 попавшихся) парикмахерская на углу Ленина и 40 лет Казахстана. В парикмахерской была большая очередь
жди 4 мая , кстати позавчера супруга по записи сделала прическу и макияж ,
а вот с работы работяга в начале неделе вообще сказал что машины мыл в районе коммунизма
едридмадрид 01.05.2020 в 20:53:25 # 748514
Цитата: Che от 01.05.2020 14:50:29
Где логика? На кой подавать заявления, если априори дали добро на запуск.
Где логика? На кой подавать заявления, если априори дали добро на запуск.
а логика в том чтобы соблюдались нормы,
к примеру ты прочти как планируют летать в самолетах, так же и по другому бизнесу , не отрицаю будет конеш как говорится перегиб с разрешениями на открытие , наши чинуши они такие
едридмадрид 01.05.2020 в 21:06:18 # 748517
Цитата: Lokki от 01.05.2020 15:02:15
Да хернёй страдают. По сути открыли деятельность половине города, теперь эта половина должна подать заявки что-ли? Они в акиматах там чем думают? Получается по решению госкомиссии по ЧП нам разрешают деятельность, но у акимата все равно брать разрешение на перемещение по городу. Маразм какой-то. Ну разрешили и ходите с инспекциями типа магазин обуви не должен работать а он работает, штраф. А у нас проще всем запретить и сношайтесь как хотите. Логики никакой. Деятельность разрешили, а как работник должен добираться до работы? А если его работа заключается в перемещении и обслуживании нескольких объектов в разных краях города?
Да хернёй страдают. По сути открыли деятельность половине города, теперь эта половина должна подать заявки что-ли? Они в акиматах там чем думают? Получается по решению госкомиссии по ЧП нам разрешают деятельность, но у акимата все равно брать разрешение на перемещение по городу. Маразм какой-то. Ну разрешили и ходите с инспекциями типа магазин обуви не должен работать а он работает, штраф. А у нас проще всем запретить и сношайтесь как хотите. Логики никакой. Деятельность разрешили, а как работник должен добираться до работы? А если его работа заключается в перемещении и обслуживании нескольких объектов в разных краях города?
чё ты паникуешь, списки разрешенных предприятия ( Ип и прочих) , образно сфер деятельности для открытия , давно есть уже в акимиатах , если что можно и нужно уточнить, мы живём в такой стране где бумага от чиновника - это наше всё,
так что лишний раз лучше перестраховатся, а те кто работают не враги себе , знают что у них есть добро- разрешение на работу
едридмадрид 01.05.2020 в 21:17:34 # 748519
Цитата: Lokki от 01.05.2020 15:02:15
Деятельность разрешили, а как работник должен добираться до работы? А если его работа заключается в перемещении и обслуживании нескольких объектов в разных краях города?
Деятельность разрешили, а как работник должен добираться до работы? А если его работа заключается в перемещении и обслуживании нескольких объектов в разных краях города?
что за предприятие, фирма которая не думает за своих сотрудников, мы к примеру всех своих кто работает и работал в этот период снабдили бумагами ( и тем более согласовали с акимиатом)
племянник держит частный продуктовый магазин, так ему поставки не прекращались за весь период ЧС ( карантина или как там его) и у поставщиков вне было не каких проблем по перемещению по городу
ну а что касаемо практики по спискам ( так это не только у нас в Казахстане ) в соседней России такая же херня имеются списки кто может а кто не может работать, правда и хорошо что НАШИ не дошли до такого маразма как в России ( точнее в Москве ) одно временные ( однодневные) пропуска ,
так что как обычно у нас в первый период будет непонятки и бардак , ну а потом всё нормализуется
Ты,блядь,и чтец,и жнец,и на дуде игрец!Многоликий ты наш.