С 4 МАЯ НАЧНЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ЗАПУСКА ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Да хернёй страдают. По сути открыли деятельность половине города, теперь эта половина должна подать заявки что-ли? Они в акиматах там чем думают? Получается по решению госкомиссии по ЧП нам разрешают деятельность, но у акимата все равно брать разрешение на перемещение по городу. Маразм какой-то. Ну разрешили и ходите с инспекциями типа магазин обуви не должен работать а он работает, штраф. А у нас проще всем запретить и сношайтесь как хотите. Логики никакой. Деятельность разрешили, а как работник должен добираться до работы? А если его работа заключается в перемещении и обслуживании нескольких объектов в разных краях города?