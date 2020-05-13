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Шымкент
Медики "скорой" взбунтовались в Шымкенте
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danilov 13 Мая 2020 в 12:06:57
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Все мы гости
13.05.2020 в 12:18:00
# 749593
Слова слова, везде слова. Деньги спиздили.
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alpha_portal
13.05.2020 в 12:39:55
# 749597
Понимание? А кто кого понимать должен?!
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КЕДЫ
13.05.2020 в 12:42:11
# 749598
А зачем замакима ходит к контактным и больным? пиздит мне кажется
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