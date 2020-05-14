Мобильные центры занятости в Шымкенте во время режима ЧП трудоустроили 215 безработных

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 14 Мая 2020 в 17:19:14
В центрах «Атамекен» қолдау орталығы» можно получить информацию по трудоустройству, бесплатному обучению, открытию бизнеса, здесь помогут подобрать вакансию или получить новую профессию. Работу в мобильном центре занятости осуществляют менеджеры-консультанты и консультанты личностного роста. К консультантам личностного роста обращаются те, кто хочет определиться в выборе профессии.
«Основная цель мобильных центров занятости - направление на трудоустройство, краткосрочное обучение, оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке потерявших работу и не получивших новую по своей специальности. Менеджеры в центрах регистрируют обратившихся в базе, записывают на обучение по программе «Енбек», которое проводятся на базе предприятий. Начинающие предприниматели могут принять участие в проекте «Бастау бизнес», где обучают основам бизнеса», – отмечает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкента Олжас Жансеитов.
По его словам, за период режима ЧП, с 14 марта по 11 мая т.г., в мобильные центры занятости Шымкента обратились за консультацией 13119 чел., 332 из них направлены на трудоустройство, 215 из которых официально трудоустроены (в такие компании, как ТОО «Электромонтаж», ТОО «Фиркан», ТОО «Azala textile», ТОО «Pioneer Grain Products», ТОО ШФ «Гаухар», ТОО «Шымкент-Құс», ТОО «Рахат-Шымкент», школы, больницы и поликлиники).
С 14 мая 2020 года, в связи с завершением режима чрезвычайного положения, мобильные центры занятости вернулись к прежнему режиму работы.
График работы – с 10-00 до 18-00 ч.
Адреса мобильных центров и контакты:
* 1) Рынок Айна - 8 708 777 95 17,
* 2) Рынок Верхний - 8 708 777 95 12,
* 3) Рынок Автонур- 8 708 777 95 21,
* 4) Рынок Алаш- 8 708 777 95 20,
* 5) Рынок Самал- 8 708 777 95 19,
* 6) ТЦ Атлант - 8 708 777 95 18,
* 7) ТЦ Hyperhouse - 8 708 777 95 16,
* 8) ЦОН (центральный) стадион - 8 708 777 95 15,
* 9) Центральный парк - 8 708 777 95 14,
* 10) площадь Аль-Фараби- 8 708 777 95 13
Пресс-служба Палаты предпринимателей г. Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 14.05.2020 в 21:32:06 # 749801