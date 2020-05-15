В Шымкенте судят военных за взрывы в Арыси

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danilov 15 Мая 2020 в 11:07:30
За взрывы в Арыси судят 16 человек В Шымкенте сегодня начался громкий процесс по взрывам в Арыси. На скамье подсудимых – 16 человек. Потерпевших – больше полутора тысяч.
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Все фигуранты уголовного дела – военные, которые ранее занимали высокие должности. В том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Им вменяют сразу несколько статей: «Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами» и «Халатность, повлекшая тяжкие последствия». Всего в деле больше 400 томов, поэтому понятно, что процесс затянется.
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/14/148380/