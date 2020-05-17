В городе Шымкент зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией

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danilov 17 Мая 2020 в 12:24:14
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
На данное время по городу Шымкент выявлено 344 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Информация по состоянию на 23:59 часов 16.05.2020 года
О количестве человек прошедших скрининговое обследование не сообщается.
СКРИНИНГ – профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.
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