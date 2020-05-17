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Шымкент
В городе Шымкент зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией
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danilov 17 Мая 2020 в 12:24:14
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 77 человек: 3 прибывшие из Атырауской области, 2 водителя, осуществляющие международные автомобильные грузовые перевозки, 4 из числа близких контактных, 68 выявлены в результате скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

На данное время по городу Шымкент выявлено 344 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Информация по состоянию на 23:59 часов 16.05.2020 года

О количестве человек прошедших скрининговое обследование не сообщается.

СКРИНИНГ – профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 17.05.2020 в 12:36:31   # 750060
Ставлю под большое сомнение достоверность этих данных
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  Templar 17.05.2020 в 12:38:38   # 750061
Данилов, источник?
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  AleksX 17.05.2020 в 14:27:11   # 750070
И кто эти 68 интересно?
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  Pooman 17.05.2020 в 14:32:21   # 750071
где они их находят зараженных, сто пудов карантин продлить хотят
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