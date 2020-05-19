В ШЫМКЕНТЕ ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ В АЭРОПОРТ

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danilov 19 Мая 2020 в 18:24:53
В настоящее время ведутся земляные работы по строительству дорог общей протяженностью 2,287 километров. Например, в районе пересечения с водосточным каналом проводятся строительно-монтажные работы по строительству водопропускного сооружения и железобетонных труб, а также работы по защите, замене кабелей водопровода и газа, пересекающихся с дорогой.
Подчеркивая важность качества дороги, глава города отметил, что недостатки нужно заранее выявлять и устранять. Кроме того, аким поручил завершить проезжую часть до сентября.
Как вам известно, в Шымкенте ведется строительство нового пассажирского терминала на территории международного аэропорта. Там ведутся работы по строительству дорог и реконструкции инженерных сетей, благоустройству аэропортовской автостоянки и привокзальной площади. Строительство планируется завершить к концу 2020 года.
Пресс-служба акима города Шымкент
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