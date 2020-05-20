Главный врач стерилизационного центра Шымкента уволен после жалобы подчиненных

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danilov 20 Мая 2020 в 10:52:09
На брифинге чиновник сообщил, что конфликт, который на днях разгорелся в стерилизационном центре, улажен. Правда, для главврача, на действия которого и жаловался коллектив, все закончилось увольнением.
«В центре стерилизации по снижению заработной платы медработникам при вычислении допущены нарушения. В связи с этим решено уволить главного врача. К другим людям, которые стояли у руководства центром применяются самые строгие меры. Все доплаты будут восстановлены. С этого месяца будем восстанавливать лечебные пособия, которые у них сократили еще год назад», – сказал Ербол Садыр.
Напомним, скандал в стерилизационном центре разгорелся несколько дней назад. Сотрудники потребовали уволить главного врача, увеличить зарплату и сохранить рабочие места. Говорят, что, когда нагрянул кризис, то их попросили работать на полставки. Рядовые сотрудники на такую ставку перешли, а вот руководство нет. Люди возмущаются, что начальники как получали по 150 тыс тенге, так и получали, хотя коллектив работал за копейки.
«У меня были волосы густые, красивые, а сейчас они все выпадают. Ногти крошатся, это все из-за работы с химикатами. Пока же за вредность мы получаем около 1500 тенге в месяц», – рассказывала сотрудница центра Акбота Толегенова.
Со своими претензиями сотрудники центра обратились и в управление здравоохранения города, и в акимат Шымкента, и к журналистам. Директор центра назвал действия подчиненных сговором, ведь до этого сотрудники, якобы, не обращались к нему с жалобами. Между тем, комиссия, проводившая проверку, нашла нарушения в работе руководства и вынесла свое решение.
Напомним, центр стерилизации является единственным в стране. Он был построен в 2009 году после истории с массовым заражением детей вич.
http://vera.kz/glavnyj-vrach-sterilizacionnogo-centra-shymkenta-uvolen-posle-zhaloby-podchinennyx/
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