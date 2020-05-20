В ШЫМКЕНТЕ НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА СТРОИТСЯ АВТОСТОЯНКА НА 485 АВТОМАШИН

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danilov 20 Мая 2020 в 12:32:59
Внимательно выслушав каждую работу над проектом, глава города внес предложения и дал ряд поручений руководству предприятия.
По проекту благоустройства территории нового пассажирского терминала, строящегося на территории международного аэропорта, в районе нового терминала начато строительство автостоянки на 485 автомобилей. В настоящее время ведутся земляные работы. В объекте задействовано 12 единиц техники.
В ходе реализации проекта будут построены автостоянки на 485 машин, в том числе 8 мест для людей с ограниченными возможностями, дорога к автобусам, 9 служебных автостоянок. Кроме того, будут установлены две умные остановки, 4 штуки перегородок для длительных стоянок, укладка проезжей части асфальтобетонной дороги, облицовка пешеходных дорожек гранитными плитками, газон на 14277 квадратных метров, восемь урн для мусора и восемь скамеек.
Пресс-служба акима города Шымкент
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