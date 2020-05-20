Шымкент +50

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Мая 2020 в 12:34:49
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
На 19.05.20 года по городу Шымкент выявлено 485 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.
(по состоянию на 19.05.2020 года)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Один человек заболел, оцепили улицу или район писали во всех новостях, где это произошло.
Теперь получается 50 заболевших где-то в больнице, но не пишут с какого они района проживания. Нигде нет информации, что район оцеплен, тут выявили заражённого.
Вдруг, это кто-то с моего района? А я не знаю.
Больные не излечиваются? Наша статистика такая статистика
KapitanNemo 20.05.2020 в 14:03:44 # 750462
новый бизнес
Цитата: gliser от 20.05.2020 07:53:44
Ничего не понимаю. Во время карантина было так:
Один человек заболел, оцепили улицу или район писали во всех новостях, где это произошло.
Теперь получается 50 заболевших где-то в больнице, но не пишут с какого они района проживания. Нигде нет информации, что район оцеплен, тут выявили заражённого.
Вдруг, это кто-то с моего района? А я не знаю.
Ничего не понимаю. Во время карантина было так:
Один человек заболел, оцепили улицу или район писали во всех новостях, где это произошло.
Теперь получается 50 заболевших где-то в больнице, но не пишут с какого они района проживания. Нигде нет информации, что район оцеплен, тут выявили заражённого.
Вдруг, это кто-то с моего района? А я не знаю.
Потому что это все ложь!
Оставь обоснующий коментарий за что караешь!?
Цитата: prosto13 от 20.05.2020 09:33:10
И да, после этого я чуть голову антисептиком не помыл, плевать мне было на бытующее мнени "ковид выдуман", просто хотел смыть все, что могло прилипнуть.
И да, после этого я чуть голову антисептиком не помыл, плевать мне было на бытующее мнени "ковид выдуман", просто хотел смыть все, что могло прилипнуть.
во внутрь надо во внутрь,,,