Шымкент +50

Ничего не понимаю. Во время карантина было так:Один человек заболел, оцепили улицу или район писали во всех новостях, где это произошло.Теперь получается 50 заболевших где-то в больнице, но не пишут с какого они района проживания. Нигде нет информации, что район оцеплен, тут выявили заражённого.Вдруг, это кто-то с моего района? А я не знаю.