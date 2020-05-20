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Шымкент
Шымкент +50
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danilov 20 Мая 2020 в 12:34:49
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 50 жителей города Шымкент: 24 - из числа близких контактов, 5 - госпитализированы ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 21 - выявлены в результате проведенного скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

На 19.05.20 года по городу Шымкент выявлено 485 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

(по состоянию на 19.05.2020 года)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  gliser 20.05.2020 в 13:53:44   # 750457
Ничего не понимаю. Во время карантина было так:
Один человек заболел, оцепили улицу или район писали во всех новостях, где это произошло.

Теперь получается 50 заболевших где-то в больнице, но не пишут с какого они района проживания. Нигде нет информации, что район оцеплен, тут выявили заражённого.
Вдруг, это кто-то с моего района? А я не знаю.
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  adapter 20.05.2020 в 13:54:21   # 750459
"На 19.05.20 года по городу Шымкент выявлено 485 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19."
Больные не излечиваются? Наша статистика такая статистика
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  KapitanNemo 20.05.2020 в 14:03:44   # 750462
это по слухам все акиматовские
новый бизнес
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  Absolute 20.05.2020 в 14:07:08   # 750463
Цитата: gliser от 20.05.2020 07:53:44
Ничего не понимаю. Во время карантина было так:
Один человек заболел, оцепили улицу или район писали во всех новостях, где это произошло.

Теперь получается 50 заболевших где-то в больнице, но не пишут с какого они района проживания. Нигде нет информации, что район оцеплен, тут выявили заражённого.
Вдруг, это кто-то с моего района? А я не знаю.

Потому что это все ложь!
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  prosto13 20.05.2020 в 14:30:40   # 750467
Какие слухи друзья? Сегодня на проходной удалось увидеть посетителя с температурой 38.5, хотели вызвать скорую, но он тупо уехал с сопровождающим. В нашей организации уже есть ковид, и лично мое мнение, ковид опасен менее карантина
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  prosto13 20.05.2020 в 15:33:10   # 750470
И да, после этого я чуть голову антисептиком не помыл, плевать мне было на бытующее мнени "ковид выдуман", просто хотел смыть все, что могло прилипнуть.
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  гримм 20.05.2020 в 15:41:49   # 750471
AleksX

Оставь обоснующий коментарий за что караешь!?
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  гримм 20.05.2020 в 15:44:00   # 750472
Цитата: prosto13 от 20.05.2020 09:33:10
И да, после этого я чуть голову антисептиком не помыл, плевать мне было на бытующее мнени "ковид выдуман", просто хотел смыть все, что могло прилипнуть.


во внутрь надо во внутрь,,,
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