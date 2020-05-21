Десятки фур со скоропортящимися продуктами застряли в Шымкенте

Цитата: KapitanNemo от

Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.



Я с другой планеты, или я биоробот? Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.Я с другой планеты, или я биоробот?

Просто вы еще коррупциовирусом не заражены. Попадете в закрытое пространство с уже зараженными, тоже подцепите. В нашей стране вакцины от него еще не придумали.