Десятки фур со скоропортящимися продуктами застряли в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Ал 21 Мая 2020 в 09:04:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 21.05.2020 в 10:34:41 # 750538
Тонны лука, капусты, перца, свёклы ждут в России
Что-то я не в упор не наблюдаю дефицита овощей в местной торговле.
Цитата: Ара горный от 21.05.2020 04:34:41
Выдадим сертификаты за шотал. Коррупционные схемы в связи с эпидемией, зреют как грибы после дождя.
Выдадим сертификаты за шотал. Коррупционные схемы в связи с эпидемией, зреют как грибы после дождя.
да у нас это уже как традиция, затягивают, ждут пока им на лапу дадут!!!
Цитата: Пришелец от 21.05.2020 05:08:21
куда собрались ишь какие на местных рынках огурцы и помидоры по 700!!! тенге клубника 2000. пусть цену скидывают а излишки увозят.
куда собрались ишь какие на местных рынках огурцы и помидоры по 700!!! тенге клубника 2000. пусть цену скидывают а излишки увозят.
извините я не понимаю, что цены сравнились с российскими что ли? ну как так?
KapitanNemo 21.05.2020 в 15:22:03 # 750570
KapitanNemo 21.05.2020 в 15:25:04 # 750572
Я с другой планеты, или я биоробот?
bozon house 21.05.2020 в 15:31:06 # 750573
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04Скромно о себе.
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Ара горный 21.05.2020 в 15:32:15 # 750574
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Вы не при чиновничьей должности.
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Просто вы еще коррупциовирусом не заражены. Попадете в закрытое пространство с уже зараженными, тоже подцепите. В нашей стране вакцины от него еще не придумали. А старую вакцину (прием свинца внутрь) убрали из современных протоколов лечения данного заболевания видимо по причине вреда свинца для организма в целом.
KapitanNemo 21.05.2020 в 18:12:54 # 750585
Цитата: Mikado от 21.05.2020 09:49:48
Просто вы еще коррупциовирусом не заражены. Попадете в закрытое пространство с уже зараженными, тоже подцепите. В нашей стране вакцины от него еще не придумали. А старую вакцину (прием свинца внутрь) убрали из современных протоколов лечения данного заболевания видимо по причине вреда свинца для организма в целом.
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Просто вы еще коррупциовирусом не заражены. Попадете в закрытое пространство с уже зараженными, тоже подцепите. В нашей стране вакцины от него еще не придумали. А старую вакцину (прием свинца внутрь) убрали из современных протоколов лечения данного заболевания видимо по причине вреда свинца для организма в целом.
Практичный 21.05.2020 в 18:16:25 # 750587
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04никто не даёт по крайней мере интересных сумм
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.
Я с другой планеты, или я биоробот?
KapitanNemo 21.05.2020 в 18:49:57 # 750588
Коррупция - это наш ответ Глобализации.
Заипутся нас подкупать
все проекты глобалистов у нас будут реализованы на только на бумажке
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 12:49:57Кэп, то что вы считаете коррупцией - обыкновенное мздоимство и воровство от мелких до крупных размеров. А вот у них - коррупция и называется лоббированием.
Хотя с другой стороны.
Коррупция - это наш ответ Глобализации.
Заипутся нас подкупать
все проекты глобалистов у нас будут реализованы на только на бумажке
Хотя с другой стороны.
Коррупция - это наш ответ Глобализации.
Заипутся нас подкупать
все проекты глобалистов у нас будут реализованы на только на бумажке