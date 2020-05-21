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Шымкент
Десятки фур со скоропортящимися продуктами застряли в Шымкенте
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Ал 21 Мая 2020 в 09:04:12
Десятки фур со скоропортящимися продуктами застряли в Шымкенте. Тонны лука, капусты, перца, свёклы ждут в России и Беларуси. Но водители никак не могут получить фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность товара.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 21.05.2020 в 10:34:41   # 750538
Выдадим сертификаты за шотал. Коррупционные схемы в связи с эпидемией, зреют как грибы после дождя.
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  Пришелец 21.05.2020 в 11:08:21   # 750543
куда собрались ишь какие на местных рынках огурцы и помидоры по 700!!! тенге клубника 2000. пусть цену скидывают а излишки увозят.
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  Hairless 21.05.2020 в 11:26:11   # 750545
Quote:
Тонны лука, капусты, перца, свёклы ждут в России

Что-то я не в упор не наблюдаю дефицита овощей в местной торговле.
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  гримм 21.05.2020 в 11:30:49   # 750546
Цитата: Ара горный от 21.05.2020 04:34:41
Выдадим сертификаты за шотал. Коррупционные схемы в связи с эпидемией, зреют как грибы после дождя.

да у нас это уже как традиция, затягивают, ждут пока им на лапу дадут!!!
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  КЕДЫ 21.05.2020 в 11:38:22   # 750548
Цитата: Пришелец от 21.05.2020 05:08:21
куда собрались ишь какие на местных рынках огурцы и помидоры по 700!!! тенге клубника 2000. пусть цену скидывают а излишки увозят.


извините я не понимаю, что цены сравнились с российскими что ли? ну как так?
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  Бекел 21.05.2020 в 14:19:43   # 750562
ну помидоры уже по 400, а клубника за 1000 тг
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  KapitanNemo 21.05.2020 в 15:22:03   # 750570
В проекте дороги Западный Китай-Западная Европа, китайцы изначально заложили плату на взятки.
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  KapitanNemo 21.05.2020 в 15:25:04   # 750572
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.

Я с другой планеты, или я биоробот?
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  bozon house 21.05.2020 в 15:31:06   # 750573
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.

Я с другой планеты, или я биоробот?
Скромно о себе.
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  Ара горный 21.05.2020 в 15:32:15   # 750574
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.

Я с другой планеты, или я биоробот?


Вы не при чиновничьей должности.
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  Mikado 21.05.2020 в 15:49:48   # 750575
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.

Я с другой планеты, или я биоробот?


Просто вы еще коррупциовирусом не заражены. Попадете в закрытое пространство с уже зараженными, тоже подцепите. В нашей стране вакцины от него еще не придумали. А старую вакцину (прием свинца внутрь) убрали из современных протоколов лечения данного заболевания видимо по причине вреда свинца для организма в целом.
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  KapitanNemo 21.05.2020 в 18:12:54   # 750585
Цитата: Mikado от 21.05.2020 09:49:48
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.

Я с другой планеты, или я биоробот?


Просто вы еще коррупциовирусом не заражены. Попадете в закрытое пространство с уже зараженными, тоже подцепите. В нашей стране вакцины от него еще не придумали. А старую вакцину (прием свинца внутрь) убрали из современных протоколов лечения данного заболевания видимо по причине вреда свинца для организма в целом.


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  Практичный 21.05.2020 в 18:16:25   # 750587
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 09:25:04
Интересное наблюдение, не хвастаюсь, но у меня совершенно нет тяги к мздоимству, даже противно это.

Я с другой планеты, или я биоробот?
никто не даёт по крайней мере интересных сумм
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  KapitanNemo 21.05.2020 в 18:49:57   # 750588
Хотя с другой стороны.
Коррупция - это наш ответ Глобализации.
Заипутся нас подкупать
все проекты глобалистов у нас будут реализованы на только на бумажке
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  Zoggyla 21.05.2020 в 19:16:07   # 750589
Цитата: KapitanNemo от 21.05.2020 12:49:57
Хотя с другой стороны.
Коррупция - это наш ответ Глобализации.
Заипутся нас подкупать
все проекты глобалистов у нас будут реализованы на только на бумажке
Кэп, то что вы считаете коррупцией - обыкновенное мздоимство и воровство от мелких до крупных размеров. А вот у них - коррупция и называется лоббированием.
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