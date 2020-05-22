 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Шымкент +31
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Мая 2020 в 10:46:05
В городе Шымкент зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 21.05.2020 года).
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 31 жителя города Шымкент: 14 - из числа близких контактов, 5 - госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 12 - выявленные в результате проведенного скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар.
На 21.05.2020 года по городу Шымкент выявлено 539 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 22.05.2020 в 10:50:45   # 750670
Короче, карантин хотят продлить и ужесточить...ещё не всё урвали.
Что насчёт выплат? Хер?
поощрить (5) | покарать
  Все мы гости 22.05.2020 в 12:04:26   # 750683
Под этот карантин в городе серьезные движения мутятся.
Сегодня заметил на площади напротив плазы, новые бордюрчики ставить будут, при том что старые выглядят охрененно и так по всей стране и во всем. Типа благо делают.
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь