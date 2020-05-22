Шымкент +31

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danilov 22 Мая 2020 в 10:46:05
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 31 жителя города Шымкент: 14 - из числа близких контактов, 5 - госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 12 - выявленные в результате проведенного скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар.
На 21.05.2020 года по городу Шымкент выявлено 539 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что насчёт выплат? Хер?
Все мы гости 22.05.2020 в 12:04:26 # 750683
Сегодня заметил на площади напротив плазы, новые бордюрчики ставить будут, при том что старые выглядят охрененно и так по всей стране и во всем. Типа благо делают.