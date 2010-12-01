Шымкент +34

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danilov 23 Мая 2020 в 10:38:11
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 34 жителей города Шымкент: 19 - из числа близких контактов, 2 - госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 12 - выявленные в результате проведенного скрининга, 1 водитель, осуществляющий международные автомобильные грузовые перевозки. Все госпитализированы в инфекционный стационар.
На 22.05.2020 года по городу Шымкент выявлено 573 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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