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Шымкент
Шымкент +34
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danilov 23 Мая 2020 в 10:38:11
В городе Шымкент зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 22.05.2020 года).

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 34 жителей города Шымкент: 19 - из числа близких контактов, 2 - госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 12 - выявленные в результате проведенного скрининга, 1 водитель, осуществляющий международные автомобильные грузовые перевозки. Все госпитализированы в инфекционный стационар.

На 22.05.2020 года по городу Шымкент выявлено 573 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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