Новая инфекционная больница Шымкента обойдется бюджету дороже столичной и алматинской

Не надо ругаться, поменяли проект, не стали строить временную из контейнеров, будут строить нормальную из бетона и кирпича. Такое здание в любом случае будет дороже. Понятно что будут воровать, но лучше взамен получить нормальную больницу, в отличии от временных будок Астаны и Алматы. Так что новость отличная!