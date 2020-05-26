Новая инфекционная больница Шымкента обойдется бюджету дороже столичной и алматинской

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философ 26 Мая 2020 в 10:46:44
На строительство госпиталя для больных с диагнозом covid19 выделено из бюджета 5 млрд 850 млн тенге, сообщили в компании “BI-Group”. Эта сумма гораздо выше той, которую планировалось потратить изначально. Впрочем, и сам проект за это время кардинально изменился. При строительстве решено отказаться от легковозводимых конструкций.
Напомним, Межведомственная государственная комиссия приняла решение о строительстве в стране в кратчайшие сроки трех инфекционных госпиталей. На больницы в Нур-Султане и Алматы решено было потратить 5,5 млрд тенге, а на шымкентскую – 3,8 млрд тенге. Строительные работы на площадке напротив детской городской больницы в мкр. Асар начались в начале апреля.
Аким Шымкента с делегацией побывали и прошлись по строительной площадке, а 18 апреля стало известно о том, что стройка остановилась. Оказалось, стали экстренно менять проект.
«Было принято решение в пользу строительства здания, которое затем станет инфекционным отделением детской многопрофильной больницы, которая расположена напротив строительной площадки будущего здания», – рассказали в строительной компании “BI-group”.
Построить детскую инфекционную больницу на этом месте в городском управлении здравоохранения мечтали давно. В городской детской больнице такого отделения нет, и лечить маленьких пациентов от опасных инфекций приходилось в стенах взрослого стационара. В нем тоже около 300 коек.
«Сейчас на территории, где планировался временный госпиталь из быстровозводимых железобетонных конструкций блочного типа, ведется строительство здания, которое будет соответствовать всем нормам. Площадь проекта 6499 м2», – сообщили в строительной компании.
Такое оперативное и капитальное строительство новой инфекционной больницы обойдется бюджету в 5 млрд 85 млн тенге. Госпиталь для больных с covid-19 готов будет принять 200 пациентов. Причем 40 человек, состояние которых будет вызывать опасения, смогут одновременно находиться в палате интенсивной терапии. Кроме отделения реанимации и палат боксированного типа в госпитале будет операционный блок.
К слову, новую больницу сдадут в эксплуатацию уже с новым аппаратом КТ и цветным рентген-аппаратом. Построить больницу компания обещает за 40 дней, а в Шымкенте между тем набирают рабочих. К строительству планировалось привлечь 400 рабочих, причем 245 из них пытаются найти в эти дни в Шымкенте. Требуются сварщики, каменщики кирпича и газоблока, гипсокартонщики, отделочники, специалисты по ГКЛ, напольному покрытию. Нужны электросварщики и огромное количество маляров.
Пока же в Шымкенте созданы 500 коек пациентов с дигнозом Covid-19. Более 300 из них расположены в инфекционной городской больнице, а еще 140 были созданы на базе городского кожвендиспансера. Кроме того, в Шымкенте более 2100 коек в провизорных и карантинных стационарах.
https://vera.kz/novaya-infekcionnaya-bolnica-shymkenta-obojdetsya-byudzhetu-dorozhe-stolichnoj-i-almatinskoj/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 26.05.2020 в 11:10:59 # 751224
Цитата: NBE от 26.05.2020 05:31:08Посмотри, пжлста, как преподносится новость., вместо того, чтобы просто написать , что принято решение и т.д.Мягше нужно, мягше!
Не надо ругаться, поменяли проект, не стали строить временную из контейнеров, будут строить нормальную из бетона и кирпича. Такое здание в любом случае будет дороже. Понятно что будут воровать, но лучше взамен получить нормальную больницу, в отличии от временных будок Астаны и Алматы. Так что новость отличная!
Не надо ругаться, поменяли проект, не стали строить временную из контейнеров, будут строить нормальную из бетона и кирпича. Такое здание в любом случае будет дороже. Понятно что будут воровать, но лучше взамен получить нормальную больницу, в отличии от временных будок Астаны и Алматы. Так что новость отличная!
Цитата: Zoggyla от 26.05.2020 05:36:53Эхх, пресса не может писать мягко, заголовки должны привлекать внимания, шокировать.
Цитата: NBE от 26.05.2020 05:31:08Посмотри, пжлста, как преподносится новость., вместо того, чтобы просто написать , что принято решение и т.д.Мягше нужно, мягше!
Не надо ругаться, поменяли проект, не стали строить временную из контейнеров, будут строить нормальную из бетона и кирпича. Такое здание в любом случае будет дороже. Понятно что будут воровать, но лучше взамен получить нормальную больницу, в отличии от временных будок Астаны и Алматы. Так что новость отличная!
Не надо ругаться, поменяли проект, не стали строить временную из контейнеров, будут строить нормальную из бетона и кирпича. Такое здание в любом случае будет дороже. Понятно что будут воровать, но лучше взамен получить нормальную больницу, в отличии от временных будок Астаны и Алматы. Так что новость отличная!
Я конечно ни разу не проектировщик и не строитель, но где-то в глубине души понимаю, что просто так взять и что-то поменять в строительном проекте не так просто. Вы слышали о проектных институтах, которые собирали инфу, делали экспертизы, рассчитывали и готовили проектную документацию - это дело не одного дня, слова "экстренно менять" здесь неуместны и неприемлимы... завтра это вылезет боком и возможно с жертвами... Возможно я не прав, повторюсь я не эксперт в этом деле...