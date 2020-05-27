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danilov 27 Мая 2020 в 14:26:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 27.05.2020 в 15:36:00 # 751330
Цитата: Serg155 от 27.05.2020 09:44:16
Проехался на днях в автобусе, большая половина пассажиров, включая кондуктора и водителя, находились без масок. Для чего этот карантин вводился при начально выявленных 5-ти, если ежедневно эти цифры в разы выше?!
Проехался на днях в автобусе, большая половина пассажиров, включая кондуктора и водителя, находились без масок. Для чего этот карантин вводился при начально выявленных 5-ти, если ежедневно эти цифры в разы выше?!
Для чего угодно, но только не ради людей и их безопасности. Основная причина распил бабла! Бесят люди которые реально думают что это пиздец опасно, есть знакомый они аж ссут от страха перед этим псевдовирусом. Вот посмотрю я им в глаза лет через 5, когда вскроется что это был очередной заговор фармкомпаний, как и со свинным гриппом, птичьим ...
В общественном транспорте Шымкента внедрят электронное билетирование
ее уже пятый год внедряют
https://otyrar.kz/2015/11/obshhestvennyj-transport-shymkenta-perevedut-na-elektronnoe-biletirovanie/
https://otyrar.kz/2015/12/obshhestvennyj-transport-shymkenta-gotovyat-k-elektronnomu-biletirovaniyu/
https://otyrar.kz/2016/01/shymkentskij-passazhirskij-transport-gotovyat-k-elektronnomu-biletirovaniyu/
ее уже пятый год внедряют
Гринбас неспроста обанкротился
Цитата: Мура45 от 27.05.2020 13:20:03
Quote:
Гринбас неспроста обанкротился
Quote:
ее уже пятый год внедряют
Гринбас неспроста обанкротился
У нас все не спроста для простых обывателей...
toliktommy 27.05.2020 в 21:21:09 # 751364
Цитата: Snake666 от 27.05.2020 11:57:06В Алматы бывшие кондукторы стали контроллерами на линиях с официалкой.
Может оно и хорошо, с одной стороны, но опять же ряды безработных пополнятся.
Может оно и хорошо, с одной стороны, но опять же ряды безработных пополнятся.