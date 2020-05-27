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Шымкент
В общественном транспорте Шымкента внедрят электронное билетирование
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danilov 27 Мая 2020 в 14:26:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  toliktommy 27.05.2020 в 15:36:00   # 751330
Поскорее бы уже. Онай алматинский реально удобная вещь. И с вырученных денег можно хорошие автобусы покупать. Главное не ютонги, где ноги не помещаются между сиденьями. Есть российские, узбекистанские или белорусские с кондерами, абс, и нормальными ништяками. А вместо маршруток нужно что-то более вместительное и удобное.
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  Serg155 27.05.2020 в 15:44:16   # 751332
Проехался на днях в автобусе, большая половина пассажиров, включая кондуктора и водителя, находились без масок. Для чего этот карантин вводился при начально выявленных 5-ти, если ежедневно эти цифры в разы выше?!
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  Максимыч 27.05.2020 в 15:51:23   # 751334
давно пора
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  Directrix 27.05.2020 в 17:06:25   # 751340
Цитата: Serg155 от 27.05.2020 09:44:16
Проехался на днях в автобусе, большая половина пассажиров, включая кондуктора и водителя, находились без масок. Для чего этот карантин вводился при начально выявленных 5-ти, если ежедневно эти цифры в разы выше?!

Для чего угодно, но только не ради людей и их безопасности. Основная причина распил бабла! Бесят люди которые реально думают что это пиздец опасно, есть знакомый они аж ссут от страха перед этим псевдовирусом. Вот посмотрю я им в глаза лет через 5, когда вскроется что это был очередной заговор фармкомпаний, как и со свинным гриппом, птичьим ...
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  X-Daemon 27.05.2020 в 17:12:49   # 751341
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  Snake666 27.05.2020 в 17:57:06   # 751343
Может оно и хорошо, с одной стороны, но опять же ряды безработных пополнятся.
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  Мура45 27.05.2020 в 19:20:03   # 751346
Quote:
ее уже пятый год внедряют


Гринбас неспроста обанкротился
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  Kol 27.05.2020 в 19:46:41   # 751352
Протянут с вводом до конца года, а затем найдут причину забыть. Сам Акимат с нала кормится, как с куатжылу.
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  Рамзес 27.05.2020 в 20:22:13   # 751358
Не мытьем так катаньем - при оплате в электронном виде одна цена,при оплате налом другая.Норм ход,так же уже некоторые платежи через каспи только в мобильном приложении.Вроде и тариф не подняли а купи смартфон...После 42500 всплыли те кто думал - нас не увидят.
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  Рамзес 27.05.2020 в 20:23:30   # 751359
Цитата: Мура45 от 27.05.2020 13:20:03
Quote:
ее уже пятый год внедряют


Гринбас неспроста обанкротился

У нас все не спроста для простых обывателей...
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  toliktommy 27.05.2020 в 21:21:09   # 751364
Цитата: Snake666 от 27.05.2020 11:57:06
Может оно и хорошо, с одной стороны, но опять же ряды безработных пополнятся.
В Алматы бывшие кондукторы стали контроллерами на линиях с официалкой.
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