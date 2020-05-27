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Шымкент
В шымкентском дендропарке построят велодорожки
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danilov 27 Мая 2020 в 16:12:47
В дендропарке им. Асанбая Аскарова началось строительство велодорожки на 6,5 км и беговых дорожек на 1164 м.


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Акима города М. Айтенова ознакомили с проектом благоустройства дендропарка, установки и освещения велодорожек и беговых дорожек.

Говоря о реконструкции, начальник управления отметил, что в этом году на благоустройство парка было выделено около 10 миллионов тенге. Эти средства будут использованы для увеличения озеленения и орошения будет модернизирована. Также, на днях в парке были посажены редкие цветы.

В условиях чрезвычайной ситуации были обновлены основные ворота при въезде, перестроены лестницы. Кроме того, в зоне отдыха будет увеличено количество туалетов. Глава города отметил, что летом большинство жителей города приезжают в этот парк, и необходимо создавать благоприятные условия для отдыхающих.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 27.05.2020 в 16:36:29   # 751339
только работают они с 10 утра, а у нас в это время уже жара...Никакой логики, все для людей.
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  Даун 27.05.2020 в 17:14:18   # 751342
Бля 30 лет ждал
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  X-Daemon 27.05.2020 в 18:53:31   # 751344
Цитата: ЛиКа от 27.05.2020 10:36:29
только работают они с 10 утра, а у нас в это время уже жара...Никакой логики, все для людей.

пока достроят наверное и ограничительные меры снимут, но в любом случае карантин закончится а велодорожка останется.
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  старик 27.05.2020 в 20:12:27   # 751356
Интересно, со своим великом пустят или только прокатные будут? Думаю что прокатчики пролоббируют запрет на свои велики.
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  toliktommy 27.05.2020 в 21:18:14   # 751363
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