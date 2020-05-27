В шымкентском дендропарке построят велодорожки

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danilov 27 Мая 2020 в 16:12:47
Акима города М. Айтенова ознакомили с проектом благоустройства дендропарка, установки и освещения велодорожек и беговых дорожек.
Говоря о реконструкции, начальник управления отметил, что в этом году на благоустройство парка было выделено около 10 миллионов тенге. Эти средства будут использованы для увеличения озеленения и орошения будет модернизирована. Также, на днях в парке были посажены редкие цветы.
В условиях чрезвычайной ситуации были обновлены основные ворота при въезде, перестроены лестницы. Кроме того, в зоне отдыха будет увеличено количество туалетов. Глава города отметил, что летом большинство жителей города приезжают в этот парк, и необходимо создавать благоприятные условия для отдыхающих.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 27.05.2020 10:36:29
только работают они с 10 утра, а у нас в это время уже жара...Никакой логики, все для людей.
только работают они с 10 утра, а у нас в это время уже жара...Никакой логики, все для людей.
пока достроят наверное и ограничительные меры снимут, но в любом случае карантин закончится а велодорожка останется.
toliktommy 27.05.2020 в 21:18:14 # 751363
Цитата: ЛиКа от 27.05.2020 10:36:29А тут с 9 работают. https://2gis.kz/shymkent/firm/70000001032997502?m=69.622918%2C42.368592%2F16 По мне, так с 6-7 должны работать, чтобы люди могли на пробежку выйти или покататься пока прохладно.
только работают они с 10 утра, а у нас в это время уже жара...Никакой логики, все для людей.
только работают они с 10 утра, а у нас в это время уже жара...Никакой логики, все для людей.