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Шымкент
2448 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ШЫМКЕНТЕ БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ ГОСУДАРСТВУ
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danilov 29 Мая 2020 в 16:31:46
Сегодня, под председательством акима города Шымкента М. Айтенова, состоялось совещание по поводу возвращения земельных участков для государственных нужд на территории города.

Глава управления земельных отношений Б.Аширбеков отметил, что для организации строительства этих объектов было вынесено постановление по 2448 земельным участкам.
«На данные объекты в текущем году выделено 3,7 млрд. тенге. Стоимость отчуждаемого земельного участка, а также недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, определяется в размере рыночной стоимости. На сегодняшний день, на возврат 152 земельных участков площадью 17,3 га потрачено 1 млрд. 458 млн. тенге" - отметил начальник управления.

По его словам, за пять месяцев текущего года, полностью возвращены земельные участки, предназначенные для строительства жилых домов и дорог, нового терминала и инфекционной больницы, а также, строительства 11 объектов, таких как школы и зеленые зоны.

Глава города поручил, в первую очередь, возвратить необходимые земельные участки для социально-значимых объектов.

"Одним из вопросов, приводящих к затяжке планируемого строительства, является несогласие собственников со стоимостью оцененного имущества. Поэтому, при определении стоимости, права собственника должны быть защищены и компенсированы рыночной ценой. Кроме того, необходимо правильно разъяснять населению о важности реализуемых в городе проектов» - сказал М. Айтенов.

Пресс-служба акима города Шымкент
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