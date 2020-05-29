2448 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ШЫМКЕНТЕ БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ ГОСУДАРСТВУ

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danilov 29 Мая 2020 в 16:31:46
Глава управления земельных отношений Б.Аширбеков отметил, что для организации строительства этих объектов было вынесено постановление по 2448 земельным участкам.
«На данные объекты в текущем году выделено 3,7 млрд. тенге. Стоимость отчуждаемого земельного участка, а также недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, определяется в размере рыночной стоимости. На сегодняшний день, на возврат 152 земельных участков площадью 17,3 га потрачено 1 млрд. 458 млн. тенге" - отметил начальник управления.
По его словам, за пять месяцев текущего года, полностью возвращены земельные участки, предназначенные для строительства жилых домов и дорог, нового терминала и инфекционной больницы, а также, строительства 11 объектов, таких как школы и зеленые зоны.
Глава города поручил, в первую очередь, возвратить необходимые земельные участки для социально-значимых объектов.
"Одним из вопросов, приводящих к затяжке планируемого строительства, является несогласие собственников со стоимостью оцененного имущества. Поэтому, при определении стоимости, права собственника должны быть защищены и компенсированы рыночной ценой. Кроме того, необходимо правильно разъяснять населению о важности реализуемых в городе проектов» - сказал М. Айтенов.
Пресс-служба акима города Шымкент
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