Отходное место

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GoodZone 01 Июня 2020 в 11:18:59
Проблему отходов акимат пытается решить несколько лет подряд. Но пока безуспешно. И вот очередная попытка местной власти: почти полторы тысячи новых контейнеров установят в частном секторе Шымкента в этом году.
Большинство контейнеров в городе изношены, несмотря на то, что их периодически обновляют. В 2016 году горожан пытались было приучить сортировать мусор, даже отдельные контейнеры для пластика поставили, но идея прижилась далеко не везде. К тому же организации, которые вывозили мусор, складывали содержимое всех контейнеров без разбора в общий мусорный котел. Тогда же решили облагородить сами контейнерные площадки, на многих появились баннеры с логотипом города. Но через некоторое время все эти городские ноу-хау превращались в обычные мусорки, дурно пахнущие и редко освобождаемые от отходов. В микрорайоне “Нурсат” даже установили подземные контейнеры для сбора ТБО, но просуществовали они совсем недолго - пожар уничтожил дорогостоящие подземные емкости.
И вот опять двадцать пять. В Шымкенте снова решают, что делать с многочисленными жалобами. О том, что с вывозом в мегаполисе дела обстоят совсем плохо, кричат люди в социальных сетях. Мусор не вывозят неделями.
- Всего в Шымкенте 488 мусорных площадок и 2039 контейнеров. Сбором и вывозом ТБО занимаются 10 компаний, - сообщил и. о. руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства Нурлан ЖАМАНКОЗ.
10 компаний вывозят мусор, а справиться с поставленной задачей не могут. Не хватает контейнеров, потому что при жестких условиях эксплуатации они не выдерживают варварского отношения к себе. Сами мусорные площадки находятся на земельных участках, которые принадлежат городу, контейнеры тоже государственные. Может, поэтому к ним такое небрежное отношение со стороны компаний, занимающихся вывозом отходов.
Это отмечают и жители мегаполиса.
- Нужно, чтобы контейнеры принадлежали не государству, а частникам. Тогда они при вывозе мусора перестанут их бросать и ломать. Да и летом, в сезон дынь и арбузов, такой график вывоза вообще не подходит. В жару вокруг мусорных контейнеров образуются зловонные лужи, - делится наблюдениями жительница Шымкента Евгения ЮШКИНА.
Непонятно пока, как будет решаться вопрос с выбором участка в частном секторе для установки площадки. Мало кто захочет иметь у себя под носом мусорку, в которую несут отходы жители со всей округи.
Ирина КАЗОРИНА
https://time.kz/articles/territory/2020/05/29/othodnoe-mesto
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