14-летний мальчик утонул в реке Бадам в Шымкенте
danilov 01 Июня 2020 в 11:33:24
Глубина реки Бадам, протекающей по территории города, в период купального сезона составляет не более 50 см, что не позволяет установить на этих акваториях места массового отдыха.
Поэтому купаться на реке запрещено. Несмотря на это жители и гости города пренебрегают правилами безопасности, что приводит к несчастным случаям.
Так 31.05. в 16-23 из реки Бадам, около моста через реку возле остановки «Колос» очевидцами обнаружен и извлечен труп подростка, 2006 г.р., жителя г.Ленгер, Толебийского района Туркестанской области, который приехал в гости. В момент извлечения на подростке была одежда, по предварительным данным он по неосторожности упал в воду, вследствие чего произошел несчастный случай. Из-за жаркой погоды в горах идет интенсивное таяние снегов, поэтому в момент несчастного случая глубина реки Бадам составляла 2 м, ширина 40 м. Причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться сотрудниками Абайского районного управления полиции, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.
На месте происшествия работали оперативно-спасательный отряд в составе 3 человек и 1 единицы техники ДЧС г.Шымкент, сотрудники Отдела по ЧС Абайского района, 20 сотрудников полиции и 6 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи.
https://otyrar.kz/2020/06/v-reke-badam-utonul-14-letnij-podrostok/