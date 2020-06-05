В Шымкенте новые остановки

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июня 2020 в 10:58:49
Отличие устанавливаемых конструкций от остальных – антивандальное, то есть небьющееся, стекло.
Новые остановки отличают неширокие сиденья – около 40 сантиметров в ширину вместо нынешних 60. Это для того, чтобы на них нельзя было разлечься, что часто делают люди без определенного места жительства.
Анализ показал: городу с учетом охвата удаленных населенных пунктов нужны еще 1200 общественных остановок. Эту проблему власти города планируют решить поэтапно – за 4-5 лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 05.06.2020 в 11:35:19 # 752096
Цитата: Денис222 от 05.06.2020 06:45:41для красоты, да?
Господа, спокойно! Остановки делаются не для людей, чисто для сами знаете чего...
Господа, спокойно! Остановки делаются не для людей, чисто для сами знаете чего...
Цитата: Васяй от 05.06.2020 06:50:27А чета досточки на остановке не совсем новые... Или их уже изгадили?
В Шымкенте сейчас все новое!Новый аким,новые...Все вообщем!
В Шымкенте сейчас все новое!Новый аким,новые...Все вообщем!
Ара горный 05.06.2020 в 14:22:51 # 752115
А чета досточки на остановке не совсем новые... Или их уже изгадили?
Это винтажные слэбы. Одна досточка стоит ваш оклад за год. Ни черта вы креативе не рубите, Zoggyla.
Ни черта вы креативе не рубите, Zoggyla.Я понял, это что-то подобное любимым плавкам Пола МкКартни на аукционе.