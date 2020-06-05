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Шымкент
В Шымкенте новые остановки
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danilov 05 Июня 2020 в 10:58:49
В Шымкенте устанавливают 260 новых остановок двух типов - малые стоимостью 900 тысяч тенге и большие – в два миллиона. Малые будут установлены там, где небольшой пассажиропоток.
Отличие устанавливаемых конструкций от остальных – антивандальное, то есть небьющееся, стекло.



Новые остановки отличают неширокие сиденья – около 40 сантиметров в ширину вместо нынешних 60. Это для того, чтобы на них нельзя было разлечься, что часто делают люди без определенного места жительства.

Анализ показал: городу с учетом охвата удаленных населенных пунктов нужны еще 1200 общественных остановок. Эту проблему власти города планируют решить поэтапно – за 4-5 лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 05.06.2020 в 11:03:52   # 752091
шо?! опять?!
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  Все мы гости 05.06.2020 в 11:35:19   # 752096
И новые бордюры, там где старые были в отличном состоянии.
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  Pole13 05.06.2020 в 12:10:11   # 752100
Не знаю цену этих стекол, но все остальное максимум 200000 тенге с работой
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  Platon 05.06.2020 в 12:16:17   # 752101
Не пойму где людям прятаться от солнца, опять за остановкой? А в случае осадков, очень хорошо разместятся 3 человека
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  Денис222 05.06.2020 в 12:45:41   # 752105
Господа, спокойно! Остановки делаются не для людей, чисто для сами знаете чего...
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  Zoggyla 05.06.2020 в 12:49:19   # 752107
Цитата: Денис222 от 05.06.2020 06:45:41
Господа, спокойно! Остановки делаются не для людей, чисто для сами знаете чего...
для красоты, да?
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  Васяй 05.06.2020 в 12:50:27   # 752108
В Шымкенте сейчас все новое!Новый аким,новые...Все вообщем!
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  Zoggyla 05.06.2020 в 12:54:02   # 752109
Цитата: Васяй от 05.06.2020 06:50:27
В Шымкенте сейчас все новое!Новый аким,новые...Все вообщем!
А чета досточки на остановке не совсем новые... Или их уже изгадили?
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  неаполь 05.06.2020 в 14:10:43   # 752114
Навес для одного человека!!!
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  Ара горный 05.06.2020 в 14:22:51   # 752115
Quote:
А чета досточки на остановке не совсем новые... Или их уже изгадили?


Это винтажные слэбы. Одна досточка стоит ваш оклад за год. Ни черта вы креативе не рубите, Zoggyla.
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  Zoggyla 05.06.2020 в 15:01:47   # 752117
Quote:
Ни черта вы креативе не рубите, Zoggyla.
Я понял, это что-то подобное любимым плавкам Пола МкКартни на аукционе.
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  X-Daemon 05.06.2020 в 16:11:21   # 752121
вид - колхозный!
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