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Шымкент
В ШЫМКЕНТЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЕМ ТЕПЛИЦ
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danilov 05 Июня 2020 в 16:33:14
В этом году введено в эксплуатацию около 6 га тепличного комплекса. Общая площадь закрытых комплексов в городе достигла 200 га. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 15 гектаров промышленных теплиц. Строительные работы идут полным ходом.



Турецким, испанским оборудованием оснащены 62 га теплиц. Таким образом, из года в год, повышается качество овощей.

Работники сельского хозяйства планируют обеспечивать население мегаполиса овощами круглый год. В прошлом году, в теплицах собрано 7200 тонн продукции. Объем финансирования составил 2,4 млрд. тенге, а в этом году планируется увеличить производство до 10 тысяч тонн.

В целях поддержки предпринимателей, специализирующихся в данной сфере, в городе создана агро-индустриальная зона. В настоящее время, на теплицы выделено 32,3 млн. тенге субсидии для снижения стоимости удобрений и осуществляется государственная поддержка.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 05.06.2020 в 17:12:47   # 752125
Блть, кол-во резиновых томатов и хзчтозаогурцы перевалило все мыслимын пределы! Как можно употреБлять это дерьмо в пищу? Да по ломовым ценам! Во истину разгул самого примитивного капитализма!
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  Рамзес 05.06.2020 в 18:09:13   # 752141
Решили ставить столбы ЛЭП,пилять всю жизнь с одной стороны улицы были.Фиг с ним ,но столб посреди моего участка - спереди.Все блатные домы мимо а я вот прям и попадаю 35 метров должен быть столб.Вроде ребятам сказал,но говорят по проекту вот так ...Не хочу ругатьсо но уже достало...
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  Zoggyla 05.06.2020 в 18:15:34   # 752142
Цитата: Рамзес от 05.06.2020 12:09:13
Решили ставить столбы ЛЭП,пилять всю жизнь с одной стороны улицы были.Фиг с ним ,но столб посреди моего участка - спереди.Все блатные домы мимо а я вот прям и попадаю 35 метров должен быть столб.Вроде ребятам сказал,но говорят по проекту вот так ...Не хочу ругатьсо но уже достало...
А если изучить правила устройства эу в разделе прокладки электрических сетей в населенных пунктах. На ум приходят амерские боевики про прокладку дорог и всего такого по землям простых реднеков)
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