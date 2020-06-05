В ШЫМКЕНТЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЕМ ТЕПЛИЦ

Решили ставить столбы ЛЭП,пилять всю жизнь с одной стороны улицы были.Фиг с ним ,но столб посреди моего участка - спереди.Все блатные домы мимо а я вот прям и попадаю 35 метров должен быть столб.Вроде ребятам сказал,но говорят по проекту вот так ...Не хочу ругатьсо но уже достало...