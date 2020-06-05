В ШЫМКЕНТЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЕМ ТЕПЛИЦ

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danilov 05 Июня 2020 в 16:33:14
Турецким, испанским оборудованием оснащены 62 га теплиц. Таким образом, из года в год, повышается качество овощей.
Работники сельского хозяйства планируют обеспечивать население мегаполиса овощами круглый год. В прошлом году, в теплицах собрано 7200 тонн продукции. Объем финансирования составил 2,4 млрд. тенге, а в этом году планируется увеличить производство до 10 тысяч тонн.
В целях поддержки предпринимателей, специализирующихся в данной сфере, в городе создана агро-индустриальная зона. В настоящее время, на теплицы выделено 32,3 млн. тенге субсидии для снижения стоимости удобрений и осуществляется государственная поддержка.
Пресс-служба акима города Шымкент
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Цитата: Рамзес от 05.06.2020 12:09:13А если изучить правила устройства эу в разделе прокладки электрических сетей в населенных пунктах. На ум приходят амерские боевики про прокладку дорог и всего такого по землям простых реднеков)
Решили ставить столбы ЛЭП,пилять всю жизнь с одной стороны улицы были.Фиг с ним ,но столб посреди моего участка - спереди.Все блатные домы мимо а я вот прям и попадаю 35 метров должен быть столб.Вроде ребятам сказал,но говорят по проекту вот так ...Не хочу ругатьсо но уже достало...
Решили ставить столбы ЛЭП,пилять всю жизнь с одной стороны улицы были.Фиг с ним ,но столб посреди моего участка - спереди.Все блатные домы мимо а я вот прям и попадаю 35 метров должен быть столб.Вроде ребятам сказал,но говорят по проекту вот так ...Не хочу ругатьсо но уже достало...