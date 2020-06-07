Постановление №20 по г.Шымкент

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danilov 07 Июня 2020 в 22:54:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 07.06.2020 в 23:06:09 # 752217
Ограничить передвижение по городу без необходимости? вводите ЧП, делайте выплаты, хотя бы эти 42500, потом блять ограничивайте...живёте на свои честные/нечестные миллионные доходы и заябись, да? А, тем, кто концы с концами сводит, им как быть? Идти на тех у кого есть деньги войной?
Цитата: AleksX от 07.06.2020 17:44:56
Чего опять все раскудахтались? Постановление кто-то вообще читал? Что в нем такого ужасного и ограничительно-ущемительного? Даже кафе уже до23-00 могут работать. Почти все уже разрешили. Запрещены только массовые мероприятия.
Чего опять все раскудахтались? Постановление кто-то вообще читал? Что в нем такого ужасного и ограничительно-ущемительного? Даже кафе уже до23-00 могут работать. Почти все уже разрешили. Запрещены только массовые мероприятия.
А раз уже почти всё разрешили и почти все на это болт положили, может хватит ломать комедию? Не справились в отведенные сроки, так что, теперь всю жизнь в намордниках?