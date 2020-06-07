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Шымкент
Постановление №20 по г.Шымкент
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danilov 07 Июня 2020 в 22:54:03
Карантин продлен до 22 июня

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  Любитель ММА 07.06.2020 в 23:06:09   # 752217
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  Денис222 07.06.2020 в 23:35:56   # 752219
Эта лабуда будет до конца года по-любому! Ждём вторую волну псевдо пандемии...ждём третью волну, ждём тридцать третью волну...и т.п.
Ограничить передвижение по городу без необходимости? вводите ЧП, делайте выплаты, хотя бы эти 42500, потом блять ограничивайте...живёте на свои честные/нечестные миллионные доходы и заябись, да? А, тем, кто концы с концами сводит, им как быть? Идти на тех у кого есть деньги войной?
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  AleksX 07.06.2020 в 23:44:56   # 752220
Чего опять все раскудахтались? Постановление кто-то вообще читал? Что в нем такого ужасного и ограничительно-ущемительного? Даже кафе уже до23-00 могут работать. Почти все уже разрешили. Запрещены только массовые мероприятия.
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  Leksus 08.06.2020 в 01:41:32   # 752222
Цитата: AleksX от 07.06.2020 17:44:56
Чего опять все раскудахтались? Постановление кто-то вообще читал? Что в нем такого ужасного и ограничительно-ущемительного? Даже кафе уже до23-00 могут работать. Почти все уже разрешили. Запрещены только массовые мероприятия.

А раз уже почти всё разрешили и почти все на это болт положили, может хватит ломать комедию? Не справились в отведенные сроки, так что, теперь всю жизнь в намордниках?
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