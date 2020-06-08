Короткая юбка — признак проституции?

Мужик в Мерсе - это просто фетиш для чимкентских. Еще с бородкой! Еще обсуждает по телефону какие-то дела! Чимкентские пацаны точно в экстазе от одного его вида!По моему мнению - ролик слишком наивный, для зрителей с интеллектуальным и психоэмоциональным развитием на уровне подростков.