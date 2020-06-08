Короткая юбка — признак проституции?

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danilov 08 Июня 2020 в 08:36:48
В видео показано, как девушка ловит такси и садится на заднее сиденье. Мужчина, который является водителем, спрашивает у нее стоимость. Однако стоимость не поездки, а интимных услуг. Объясняет водитель свой вопрос тем, что из-за короткой юбки принял девушку за секс-работницу. Девушка в ответ возмущается, пытается выйти из машины, но двери блокируются. Затем, когда девушка указывает на полицейского и грозится пожаловаться, мужчина отвечает, что раз люди по одежде выявляют полицейских или врачей, значит, так можно выявить и женщин с низкой социальной ответственностью. Весь видеоролик предстает перед зрителями, как мораль, которая гласит, что девушкам нужно одеваться скромнее.
«Поучающий» видеоролик был опубликован и на странице режиссера Серика Таласа, у которого три дочери. Оператором был Адильбай Бостанов, а композитором выступил Руслан Шерназар.
Кстати, после нескольких комментариев с критикой Молодежный ресурсный центр Шымкента удалил видео.
С критикой видеоролика обратилась к казахстанцам через пост в Instagram феминистка Фариза Оспан. Она отметила, что недостаточно просто удалить и забыть. На официальных страницах центра, где 3 июня висело видео теперь должен появиться пост с извинениями.
«@akimat_shymkent вы не имеете права указывать девушкам как им выглядеть! И наша одежда не приглашение к нашему телу! Лучше займитесь насильниками и полицию заставьте работать. Почему мужчину, который закрыл девушку в машине и приставал к ней вы сделали героем? Я против, чтобы мои налоги уходили на такое дерьмо, которое лишь усиливает виктимблейминг», — написала она.
Примечательно то, что видеоролик был поддержан акиматом Шымкента, возможно, деньги на его создание были выделены из госбюджета.
Фариза Оспан обратилась к акиму города Мурату Айтенову и задала ему вопросы: «справляется ли он со своими обязанностями и хорошо ли ему сидится на своем месте»?
Редакция Liter.kz связалась с основателем ОФ НемолчиKZ Диной Тансари, которая возмутилась посылом видеоролика. Общественница не понимает, как можно по внешнему виду вешать «ярлыки». Больше всего ее удручает, что видеоролик сделан по государственному заказу.
«Мы все возмущены. У нас нет экспертизы, которая бы принимала данные ролики, проверяла сценарный план, обсуждала бы это. К сожалению, у нас одна идеология в Казахстане – это любой ценой спасти семью. Как правило эту цену платят женщины. Ради спасения семьи, чтобы сократить количество разводов, прибегают к таким методам — воспитывают через соцсети, государственные ролики. Это очень пугающая тенденция», — заметила она.
Дина Тансари напомнила, что совсем недавно вышла книга «Ты казашка – гордись», которая также является государственным заказом и несет определенную идеологию.
«Мы, как организация, которая борется с насилием, с этим не согласны. Мы боремся с сознанием общества для того, чтобы как-то прийти к нулевой терпимости к насилию, поощрению поступков насилия, которые идут от общества. Когда раздают гранты налево и направо на создание таких соцроликов, имиджевых проектов, должны быть комиссии по этике, по правам человека и так далее. Я вижу четкие нарушения прав. Ну как можно взять и приравнять короткую юбку… к проституции. Если бы я была директором крупнейшей марки, выпускающей одежду, в том числе и короткие юбки, я бы подала в суд на создателей ролика за то, что они пропагандируют их одежду, как одежду для женщин оказывающих секс-услуги», — резюмировала Дина Тансари.
Наряду с этим 5 июня на площадке службы региональных коммуникаций города Шымкент прошла пресс-конференция с участием руководителя управления по делам молодежи семьи и детей Жандосом Калтаевым, который отвечая на вопрос журналистов о некорректности сексистского видеоролика сказал, что его смысл был совершенно в другом.
«У молодежного ресурсного центра есть свой руководитель, свое финансирование. Они сами организовывают мероприятия, сами их утверждают. По-моему мнению, сценарий писали режиссеры. Режиссер Серик Таласов был. Мы это все выяснили. В этом видеоролике не было цели пропагандировать насилие, наоборот, как вы сами заметили, там было объяснение того на сколько неправильно оценивать людей по внешнему виду и к чему может привести оценивание людей по внешнему виду. В некоторых голливудских фильмах бывают сцены насилия. Если посмотрите на работы этого режиссера, то можно проследить, что они отличаются темой сохранения национальных ценностей. В них никогда не было акцента на насилие и что-то плохое. Однако из-за того, что возникли недопонимания по моему требованию это видео было удалено» — сказал Калтаев.
Учитывая вышеизложенное, редакция Liter.kz обратилась в акимат города Шымкент за разъяснением ситуации. В акимате пообещали в течение часа предоставить комментарий, а также информацию касательно выделенной суммы на создание видеоролика. Ответ ждем до сих пор.
5 июня молодежный ресурсный центр через акимат Шымкента заявил о своей непричастности к созданию видеоролика. Однако как логотип МРЦ Шымкента оказался в сюжете и почему вышел на официальных страницах в соцсетях никто не разъяснил.
6 июня корреспондент Liter.kz связалась с заместителем руководителя МРЦ Данияром Аланом, который рассказал, как проходит процедура согласования проектов и почему на официальных страницах до сих пор извинения не размещены, а пересылаются СМИ через пресс-службу акимата Шымкента.
https://liter.kz/korotkaya-yubka-priznak-prostituczii-chto-propagandiruet-akimat-shymkenta/
Министр Балаева высказалась о ролике с девушкой в мини-юбке
"Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем нашим гражданам одинаковые права, уважение их чести и достоинства. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа", - написала Балаева в Facebook.
"Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства. Думаю, должны быть созданы специальные рабочие группы при акиматах, которые будут детально анализировать и отбирать ролики, прежде чем их опубликуют в СМИ и социальных сетях", - отметила министр.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Romanzver от 08.06.2020 03:21:58
Откуда повылазили эти "режиссёры" и "операторы"? Камеру купил - оператор, в тетрадке что-то написал - режиссёр-сценарист! Так что-ли? Идите плитку на Байтурсынова укладывайте, а то тут не справляются...
Откуда повылазили эти "режиссёры" и "операторы"? Камеру купил - оператор, в тетрадке что-то написал - режиссёр-сценарист! Так что-ли? Идите плитку на Байтурсынова укладывайте, а то тут не справляются...
Не, Байтурсынову не надо))
Там и так вечный позор
https://www.yaplakal.com/forum3/topic2125620.html
Цитата: Nafis от 08.06.2020 04:00:41
Никого не смущает мужик который останавливается и спрашивает сколько?
Никого не смущает мужик который останавливается и спрашивает сколько?
Согласен, проблема как раз таки в логике мышления водителя. Средь белого дня остановиться перед девушкой, пусть даже в миниюбке, и спросить сколько она стоит Водитель как минимум с маньякальными замажками.
Затем, когда девушка указывает на полицейского и грозится пожаловаться, мужчина отвечает, что раз люди по одежде выявляют полицейских или врачей, значит, так можно выявить и женщин с низкой социальной ответственностью
А если так....
Цитата: Pole13 от 08.06.2020 04:53:21Ты сломал систему
Quote:
А если так....
Quote:
Затем, когда девушка указывает на полицейского и грозится пожаловаться, мужчина отвечает, что раз люди по одежде выявляют полицейских или врачей, значит, так можно выявить и женщин с низкой социальной ответственностью
А если так....
Цитата: htmaker от 08.06.2020 04:42:36Вы очень корректно описываете водителя, по мне это типичное БЫДЛО...
Согласен, проблема как раз таки в логике мышления водителя. Средь белого дня остановиться перед девушкой, пусть даже в миниюбке, и спросить сколько она стоит Водитель как минимум с маньякальными замажками.
Цитата: Nafis от 08.06.2020 04:00:41
Никого не смущает мужик который останавливается и спрашивает сколько?
Никого не смущает мужик который останавливается и спрашивает сколько?
Согласен, проблема как раз таки в логике мышления водителя. Средь белого дня остановиться перед девушкой, пусть даже в миниюбке, и спросить сколько она стоит Водитель как минимум с маньякальными замажками.
KapitanNemo 08.06.2020 в 12:18:11 # 752239
Quote:
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка, крякает как утка, скорее всего это утка
Перефразируя.
Если девушка выглядит как шлюха, ходит как шлюха, говорит как шлюха, она скорее всего шлюха.
По-моему это главный посыл ролика.
KapitanNemo 08.06.2020 в 12:22:27 # 752242
Цитата: htmaker от 08.06.2020 04:55:27
Цитата: Pole13 от 08.06.2020 04:53:21Ты сломал систему
Quote:
А если так....
Quote:
Затем, когда девушка указывает на полицейского и грозится пожаловаться, мужчина отвечает, что раз люди по одежде выявляют полицейских или врачей, значит, так можно выявить и женщин с низкой социальной ответственностью
А если так....
Наоборот. Спрос на девушек из Украины приближается к промышленным масштабам.
Цитата: KapitanNemo от 08.06.2020 06:22:27хохлушка в вашем доме... это бедствие, с приятными исходами. Проверено. Тонизирует.
Наоборот. Спрос на девушек из Украины приближается к промышленным масштабам.
Цитата: htmaker от 08.06.2020 04:55:27
Цитата: Pole13 от 08.06.2020 04:53:21Ты сломал систему
Quote:
А если так....
Quote:
Затем, когда девушка указывает на полицейского и грозится пожаловаться, мужчина отвечает, что раз люди по одежде выявляют полицейских или врачей, значит, так можно выявить и женщин с низкой социальной ответственностью
А если так....
Наоборот. Спрос на девушек из Украины приближается к промышленным масштабам.
Рыцари на белом диване...
едридмадрид 08.06.2020 в 14:24:34 # 752255
из новостей философа понравилось вот эта тема от нашего юриста
" Гремит жуткий ролик от акимата Шымкента
Дядечка подсаживает в машину голосующую на обочине девушку. Пристает к ней и интересуется платным сексом. Называет проституткой и оскорбляет за одежду. Блокирует двери, пугает ее и читает мораль.
В защиту видео прочел довод, что оно "неоднозначное". Я сейчас постараюсь переубедить фанатов ̶И̶Г̶И̶Л̶ насилия над слабыми и навязывания им своих вкусов в одежде.
Для юриспруденции содержание ролика предельно однозначное. Таксист-моралист:
1. Совершил мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, тянет на 10 суток. При этом высокодуховный мерсовод пробалансировал на грани с преступлением средней тяжести (незаконное лишение свободы).
2. Нанес пассажирке моральный вред. Она может взыскать его с него.
Итак, за НАШИ деньги акимат Шымкента пропагандирует противоправное поведение, насилие против женщин и дискриминацию! Это дичайший позор!!
Я считаю, что аким Шымкента Айтенов обязан уволить Калтаева - руководителя молодежного управления! Чему такой человек может научить молодежь? Он же опасен для нее!!
А еще бы лучше Айтенову самому уволиться от стыда!
Update. Мне позвонил Жандос Калтаев. Говорит, ролик не согласован с МРЦ Шымкента. Режиссер сотрудничает с МРЦ, работает в его здании и ошибочно решил, что может использовать его лого в своей продукции. Я ответил, что мне хотелось бы верить ему, но нужны доказательства - надо выложить 2 отснятых ролика и сценарии к 3 предстоящим роликам.
Также не понял логики, за чей счет и для кого тогда режиссер делал этот мутный ролик. А вы?
Еще я высказался, что акимат должен был ЖЕСТКО осудить ролик, высказаться против насилия в выборе одежды и над слабыми. Жандос ответил, что как раз это они готовят. Это было бы отлично, только делать это надо было раньше, по "правилу 15 минут".
Джохар Утебеков
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2710176389240600&id=100007447955436&_rdc=1&_rdr
Красотой можно блистать и другими способами. Даже допускаю откровенные наряды на девушке перед избранным.
Девушка в открытых одеждах на улице без сопроводения мужчины выглядит именно как проститутка.
А то здесь разбухтелись светские львы, понимаешь ли...
Цитата: Panasonic от 08.06.2020 07:38:45
Надо же, как запели активистки-феминистки. Мужчины воспринимают девушек такими, какими они себя преподносят. В данном ролике она преподнесла себя именно как проститутка.
Надо же, как запели активистки-феминистки. Мужчины воспринимают девушек такими, какими они себя преподносят. В данном ролике она преподнесла себя именно как проститутка.
С чего вдруг девушка в миниюбке которая ловит такси стала проституткой?
Цитата: едридмадрид от 08.06.2020 08:24:34
Для юриспруденции содержание ролика предельно однозначное. Таксист-моралист:
1. Совершил мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, тянет на 10 суток. При этом высокодуховный мерсовод пробалансировал на грани с преступлением средней тяжести (незаконное лишение свободы).
2. Нанес пассажирке моральный вред. Она может взыскать его с него.
Для юриспруденции содержание ролика предельно однозначное. Таксист-моралист:
1. Совершил мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, тянет на 10 суток. При этом высокодуховный мерсовод пробалансировал на грани с преступлением средней тяжести (незаконное лишение свободы).
2. Нанес пассажирке моральный вред. Она может взыскать его с него.
Еще можно третьим пунктом натянуть сверху административку за тонированные передние стекла.
Цитата: Panasonic от 08.06.2020 07:38:45Мусье знает и понимает толк в проститутках, а может ваш мозг заточен на приоритет нижних конечностей Пардон,- средней конечности.
Надо же, как запели активистки-феминистки. Мужчины воспринимают девушек такими, какими они себя преподносят. В данном ролике она преподнесла себя именно как проститутка.
Надо же, как запели активистки-феминистки. Мужчины воспринимают девушек такими, какими они себя преподносят. В данном ролике она преподнесла себя именно как проститутка.
Если этот ролик был бы снят моралистом-быдло за свой счет, то столько шума не было бы.
По моему мнению - ролик слишком наивный, для зрителей с интеллектуальным и психоэмоциональным развитием на уровне подростков.
Тут пытаются донести, в т.ч. и я, что девушка в мини-юбке на улице без сопровождения мужчины выглядит проституткой.
Также как некоторые тут думают что они современные светские и просвещенные человеки, хотя на самом деле они просто выглядят таковыми.
Цитата: serikx от 08.06.2020 08:43:50
Мужик в Мерсе - это просто фетиш для чимкентских. Еще с бородкой! Еще обсуждает по телефону какие-то дела! Чимкентские пацаны точно в экстазе от одного его вида!
По моему мнению - ролик слишком наивный, для зрителей с интеллектуальным и психоэмоциональным развитием на уровне подростков.
Мужик в Мерсе - это просто фетиш для чимкентских. Еще с бородкой! Еще обсуждает по телефону какие-то дела! Чимкентские пацаны точно в экстазе от одного его вида!
По моему мнению - ролик слишком наивный, для зрителей с интеллектуальным и психоэмоциональным развитием на уровне подростков.
Не обобщай, в Шымкенте живут много людей, с разными взглядами на одни вопросы
Цитата: walker от 08.06.2020 08:49:20
что девушка в мини-юбке на улице без сопровождения мужчины выглядит проституткой.
что девушка в мини-юбке на улице без сопровождения мужчины выглядит проституткой.
Где то я такое уже слышал, а точно в арабских странах, вам нужно туда, а мы светское государство, с равноправием между женщинами и мужчинами.