Пожар в районе Бекжана

Простите, а где была в это время система водяного пожаротушения? Ах да, ее же там и в помине не было. Наверное забыли поставить. Нужно же чтобы трупы были, прокуратура, процессы, только тогда о безопасности будут задумываться. А до этого времени петух же в жопу еще не клюнул.