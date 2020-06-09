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Шымкент
Пожар в районе Бекжана
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danilov 09 Июня 2020 в 16:36:31
Сегодня, 9 июня, стало известно, что около 14:10, на Темирланском шоссе перед рынком Бекжан загорелись обувные киоски на парковке.
В ликвидации пожара были задействованы 70 пожарных и 24 единицы специальной техники ДЧС.
Площадь пожара составила 280 квадратных метров. В результате данного происшествия пострадавших нет.
Пожар локализован в 15: 40 часов.


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  Все мы гости 09.06.2020 в 17:01:48   # 752379
Там не просто возгорелось, там большой БАБАХ был сначала, а потом пожар.
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  едридмадрид 09.06.2020 в 17:09:18   # 752381
обувные киоски на парковке - сильно сказано,
вся торговля по той стороне дороги ( вернее развилки) которые горели при старом Бекжане очень очень сильно

ну а тут или беляши - пирожки жарили или что то ещё короче газовый баллон был, всё таки в тени считай под стоянкой ( стоянка верхние ярусы )

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  Lokki 09.06.2020 в 17:20:27   # 752385
Простите, а где была в это время система водяного пожаротушения? Ах да, ее же там и в помине не было. Наверное забыли поставить. Нужно же чтобы трупы были, прокуратура, процессы, только тогда о безопасности будут задумываться. А до этого времени петух же в жопу еще не клюнул.
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  едридмадрид 09.06.2020 в 17:24:47   # 752387
Цитата: Lokki от 09.06.2020 11:20:27
Простите, а где была в это время система водяного пожаротушения? Ах да, ее же там и в помине не было. Наверное забыли поставить. Нужно же чтобы трупы были, прокуратура, процессы, только тогда о безопасности будут задумываться. А до этого времени петух же в жопу еще не клюнул.


какая система )) сгоняй на Бекжан там и гидранты хрен увидишь чтоб снесли этот участок полностью и засадили деревьями ( сделали хороший сквер надо ( не дай бог такое произойдет) чтоб верхние машины на стоянке на которую можно вьехать на этажи - сложился как карточный домик, в данном случае если взрыв и пожар СИЛЬНО разрушил несшие опоры этой стоянки
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  едридмадрид 09.06.2020 в 17:31:29   # 752390
кстати на фото четко видно что какие то сарайчики имунемые лотками

как раз находились под этими опорами - читай крыша этих сараев и есть вьезд на многоэтажную стоянку ( фото где ДВА пожарника тушат 2 и 3 фото)

а на первом фото - сплошные провода на головой и фиг его знает под напряжением они или нет. но чтоб так свисать

и
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  Zoggyla 09.06.2020 в 17:56:17   # 752392
Едрид, дак что жи тибя так плющет!?
ЗЫ. И еще к тому же ты не в курсе требований пожарной безопасности
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