Избили до неузнаваемости женщину в Шымкенте

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danilov 11 Июня 2020 в 09:31:38
Информацией поделилась в facebook лидер движения #НеМолчи Дина Смаилова.
26 мая в Шымкенте было совершено страшное преступление в отношении женщины, мамы двоих детей. Вечером, недалеко от ее дома на нее было совершено нападение, в группе лиц, в интересах следствия подробности мы рассказать не можем. Предположительно, женщина была изнасилована и ее пытались убить. Она сильно избита, ее душили целлофановым пакетом, на шее четко видны следы удушения. У женщины выбиты зубы, сломана в трех местах челюсть, сломаны ребра, сильнейшее сотрясение мозга. Преступники истязали ее до потери сознания, видимо подумали, что она умерла, накрыли ее ветками и ушли. Женщина чудом выжила, очнулась в семь утра и смогла дойти до дома, - написала Смаилова.
По ее словам, муж потерпевшей говорит, что если бы она умерла, ее можно было бы опознать только по родинкам и одежде, настолько ее искалечили.
У самой потерпевшей сильный шок, в первые дни она отрицала факты преступления и ничего не говорила. И до сих пор практически не дает показаний. Сейчас, дело на личном контроле начальника департамента полиции города Шымкент Ерали Джумаханбетова, На контроле омбудсмена по правам человека, Elvira Azimova. В министерстве Здравоохранения на контроле у замминистра Лязат Мейрашевна Актаева, женщине предстоят операции. При поддержке Комитета по делам семьи организована помощь психологов, - сообщила Смаилова.
https://www.zakon.kz/5026994-izbili-do-neuznavaemosti-zhenshchinu-v.html
https://www.facebook.com/NeMolchiKZ/posts/1383581598498026
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Ещё наверное мужиками себя позиционируютНу а как же, яйца то висят!