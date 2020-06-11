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Шымкент
Руководитель Управления архитектуры и градостроительства г.Шымкент подозревается в хищении бюджетных средств
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danilov 11 Июня 2020 в 12:09:41
Антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления архитектуры и градостроительства г.Шымкент по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревается в том, что в период с февраля по август 2019 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору с подрядчиком, совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, перечислив их подрядчику по договору о государственных закупках за фактически непригодную к дальнейшему использованию в сфере архитектуры и градостроительства топографическую съемку.

9 июня текущего года руководитель Управления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Шымкент.
По делу проводится расследование.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 11.06.2020 в 12:58:23   # 752517
Сколько можно это все это хавать и переваривать. Только назначили хуякс и уже попался. Их где то в особенном месте подготавливают на курсах камикадзе?
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