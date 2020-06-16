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Шымкент
Как самоизолировался аким Шымкента
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danilov 16 Июня 2020 в 08:44:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 16.06.2020 в 10:31:09   # 753072
Нагнули автора за слив видосика?
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  Epihot 16.06.2020 в 12:04:09   # 753074
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