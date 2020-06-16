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Шымкент
Как самоизолировался аким Шымкента
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danilov 16 Июня 2020 в 08:44:52
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Dee
16.06.2020 в 10:31:09
# 753072
Нагнули автора за слив видосика?
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Epihot
16.06.2020 в 12:04:09
# 753074
Цитата:
Dee
от
16.06.2020 04:31:09
Нагнули автора за слив видосика?
уже недоступно
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