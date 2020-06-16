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Шымкент
Аким Шымкента оказался последним в рейтинге градоначальников
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danilov 16 Июня 2020 в 12:44:41
По итогам прошлого месяца Мурат Айтенов составил компанию аутсайдерам рейтинга акимов. Пока глава региона осваивается на новой должности, в Шымкенте возникают ситуации, которые наносят ущерб имиджу акимата города.

Читать тут https://toppress.kz/article/62442/reiting-akimov-itogi-maya-vosstanovlenie-delovoi-aktivnosti
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 16.06.2020 в 14:42:57   # 753086
Да ему фиолетово до ваших рейтингов, он уже аким, он уже богат....
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  Денис222 16.06.2020 в 14:48:01   # 753088
Ещё до прихода на должность был не из социально уязвимых...
А как звучит то, наносят ущерб имиджу... вопрос знатокам, а есть ли вообще имидж?
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  mitrich78 16.06.2020 в 15:04:26   # 753089
По улице Гагарина там где был ЖД переезд чуть дальше Крытого рынка, вдоль гаражей в сторону ЖД дороги на Свинцовый шла теплотрасса, сейчас ее демонтировали, но вместе с ней "демонтировали" очень старые большые деревья. Это просто какой то п..ц там была очень тенистая аллея, деревья были очень большие, зеленые. Конечно какие то возможно по вырастали между труб, но основная часть все таки росла вдоль по обе стороны теплотрассы. Выкорчевали абсолютно все, теперь степь и пыль. Считаю конченые сука уроды!!! Акиму большой жирный - минус к карме.
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  Бекел 16.06.2020 в 16:53:56   # 753091
А у нас что аким новый? По мне что этот что тот никакой погоды не делает.
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  Бекел 16.06.2020 в 16:54:44   # 753092
А вообще все они давно уже не имеют никакого авторитета в народе
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  htmaker 16.06.2020 в 18:07:12   # 753095
Самое подходящее время мериться рейтингами
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  Panasonic 16.06.2020 в 18:24:49   # 753097
Quote:
Ал 15.06.2020 в 20:25:12 # 753028
забанен до 19.06.2020 21:46:46

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