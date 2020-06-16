Аким Шымкента оказался последним в рейтинге градоначальников
danilov 16 Июня 2020 в 12:44:41
По итогам прошлого месяца Мурат Айтенов составил компанию аутсайдерам рейтинга акимов. Пока глава региона осваивается на новой должности, в Шымкенте возникают ситуации, которые наносят ущерб имиджу акимата города.
Читать тут https://toppress.kz/article/62442/reiting-akimov-itogi-maya-vosstanovlenie-delovoi-aktivnosti
Да ему фиолетово до ваших рейтингов, он уже аким, он уже богат....
Ещё до прихода на должность был не из социально уязвимых...
А как звучит то, наносят ущерб имиджу... вопрос знатокам, а есть ли вообще имидж?
По улице Гагарина там где был ЖД переезд чуть дальше Крытого рынка, вдоль гаражей в сторону ЖД дороги на Свинцовый шла теплотрасса, сейчас ее демонтировали, но вместе с ней "демонтировали" очень старые большые деревья. Это просто какой то п..ц там была очень тенистая аллея, деревья были очень большие, зеленые. Конечно какие то возможно по вырастали между труб, но основная часть все таки росла вдоль по обе стороны теплотрассы. Выкорчевали абсолютно все, теперь степь и пыль. Считаю конченые сука уроды!!! Акиму большой жирный - минус к карме.
А у нас что аким новый? По мне что этот что тот никакой погоды не делает.
А вообще все они давно уже не имеют никакого авторитета в народе
Самое подходящее время мериться рейтингами
Quote:
Ал 15.06.2020 в 20:25:12 # 753028
забанен до 19.06.2020 21:46:46