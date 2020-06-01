Досудебное расследование проводится по факту гибели подростка в горах

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danilov 18 Июня 2020 в 08:46:03
По ее словам, в настоящее время сотрудники Толебского районного управления полиции проводят расследование по статье 141 Уголовного кодекса РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».
Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет ограничения свободы, либо лишение свободы на тот же срок, если в результате погиб ребенок.
Напомним, ночью 16 июня в ущелье Бургулюк спасатели обнаружили тело одного из трех пропавших подростков. 17-летний парень сорвался со скалы.
Накануне трагедии ребята ушли в горы со своим преподавателем. Из десяти человек вернулись обратно только семеро.
Спасательная операция в горах Толебийского района длилась больше пяти часов. Было привлечено 33 человека и 11 единиц техники.
Двух других подростков спасателям удалось вытащить из ущелья с помощью альпинистского снаряжения.
https://otyrar.kz/2020/06/dosudebnoe-rassledovanie-provoditsya-po-faktu-gibeli-podrostka-v-gorah/
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