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Шымкент
Постановление №21
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danilov 19 Июня 2020 в 14:27:46
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  Lokki 19.06.2020 в 15:22:05   # 753344
что за маразм опять? ну не в субботу-воскресенье будут люди на рынок ходить а в четверг-пятницу. что от этого изменится, меньше народу будет там циркулировать? пассажиропоток теперь будет больше потому как в сутки будет меньшее количества транспорта. Приостановить деятельность любого предприятия не зависимости от форм собственности санврач может не по постановлению а только по решению суда. Либо вводдите ЧП, потому как только в режиме ЧП у санврача имеются такие полномочия. Во всех остальных случаях у него прав как и у другого надзорного органа. Проверять деятельность и правила соблюдения только по закону,по предписанию, с санкции прокуратуры и разрешения на проверку. Приостановление деятельность, еще раз повторюсь, только по решению суда. Санврач просто так не может запретить кому-то не работать. Не государственный, не городской.
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  astra 19.06.2020 в 18:17:37   # 753348
Интерсно а где взять столько мед спецов? Все профукали а теперь приалечь всех. И еще 6.3 пункт вывоз мусора. Я как погляжу его вообще не вывозят. Раз в неделю если вывезут то хорошо. Весь карантин такая хрень по дворам. Где соблюдение сан.норм? Только пишут для галочки. Сэс похрен. Акимату похрен. Я бы нашего даже в конец списка не ставил бы
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  GoodZone 19.06.2020 в 18:31:36   # 753349
Цитата: astra от 19.06.2020 12:17:37
Интерсно а где взять столько мед спецов? Все профукали а теперь приалечь всех. И еще 6.3 пункт вывоз мусора. Я как погляжу его вообще не вывозят. Раз в неделю если вывезут то хорошо. Весь карантин такая хрень по дворам. Где соблюдение сан.норм? Только пишут для галочки. Сэс похрен. Акимату похрен. Я бы нашего даже в конец списка не ставил бы

Кстати, тоже заметил, перестали убирать во дворах, везде грязь, мусор, никто не метет... Типа денег нет на уборку или нельзя, что изменилось?
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