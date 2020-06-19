Постановление №21

Интерсно а где взять столько мед спецов? Все профукали а теперь приалечь всех. И еще 6.3 пункт вывоз мусора. Я как погляжу его вообще не вывозят. Раз в неделю если вывезут то хорошо. Весь карантин такая хрень по дворам. Где соблюдение сан.норм? Только пишут для галочки. Сэс похрен. Акимату похрен. Я бы нашего даже в конец списка не ставил бы