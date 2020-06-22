В июне количество госпитализированных с пневмонией в Шымкенте увеличилось в 7,5 раз

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danilov 22 Июня 2020 в 11:43:38
Такой рост госпитализированных пациентов с диагнозом пневмония отмечается по сравнению с прошлым годом. Если в июне 2019 года заболевших было 18, то в этом месяце в городские стационары направлены 130 человек.
Всего же в медицинских организациях с диагнозом «вирусные пневмонии» находятся 318 человек, у 110 из них подтвержден COVID-19. Отмечается и увеличение в два раза госпитализаций пациентов с диагнозом ОРВИ. Если в июне прошлого года их было 124, то в этом году в стационары направлены уже 260 человек.
Для приема этих больных в медицинских организациях размещены 1420 коек. Из них инфекционных – 690, провизорных – 440, карантинных – 290. Занятость коек, по данным городского управления здравоохранения, составляет 36,5%.
http://vera.kz/v-iyune-kolichestvo-gospitalizirovannyx-s-pnevmoniej-v-shymkente-uvelichilos-v-75-raz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Rebel от 22.06.2020 08:09:46объяснить могу. По направлению тест бесплатный. Это как любое другое исследование, например томография по напрвлению - бесплатно, а если сам решил себе сделать то платно.
Кто может объяснить,почему тест на короновирус платный если у нас страховая медицина и мы оплачиваем страховку каждый месяц.
Кто может объяснить,почему тест на короновирус платный если у нас страховая медицина и мы оплачиваем страховку каждый месяц.