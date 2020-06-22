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Шымкент
В июне количество госпитализированных с пневмонией в Шымкенте увеличилось в 7,5 раз
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danilov 22 Июня 2020 в 11:43:38
В 7, 5 раз увеличилось количество госпитализированных с пневмонией в Шымкенте, сообщает vera.kz со ссылкой на управление здравоохранения города.

Такой рост госпитализированных пациентов с диагнозом пневмония отмечается по сравнению с прошлым годом. Если в июне 2019 года заболевших было 18, то в этом месяце в городские стационары направлены 130 человек.

Всего же в медицинских организациях с диагнозом «вирусные пневмонии» находятся 318 человек, у 110 из них подтвержден COVID-19. Отмечается и увеличение в два раза госпитализаций пациентов с диагнозом ОРВИ. Если в июне прошлого года их было 124, то в этом году в стационары направлены уже 260 человек.

Для приема этих больных в медицинских организациях размещены 1420 коек. Из них инфекционных – 690, провизорных – 440, карантинных – 290. Занятость коек, по данным городского управления здравоохранения, составляет 36,5%.

http://vera.kz/v-iyune-kolichestvo-gospitalizirovannyx-s-pnevmoniej-v-shymkente-uvelichilos-v-75-raz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 22.06.2020 в 12:46:15   # 753585
Занятость коек 100%.Уже в коридорах места нет.И это сегодняшняя правда.Берегите себя,всем добра!
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  Lokki 22.06.2020 в 13:29:53   # 753586
Зато инфекционку построили на 200 коек за 5,8 ахулиардов тенге. Что такое 200 коек для миллионного города? из них 20 боксов, 20 реанимационных и 160 инфекционных. зато медицина вся легла, хотя нам твердили что мы готовы к любым сценариям, денег выделили достаточно, тестов тоже. Где это все? Где места? Где тесты? Палаты полные, скорая не принимает, всех отправляют лечиться домой своими силами. А в осносном, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо.
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  Rebel 22.06.2020 в 14:09:46   # 753587
Кто может объяснить,почему тест на короновирус платный если у нас страховая медицина и мы оплачиваем страховку каждый месяц.
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  строитель 22.06.2020 в 14:13:52   # 753588
Думаю будет как в Дагестане, ну либо в Италии (кому как нравится)
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  AleksX 22.06.2020 в 14:33:15   # 753589
Цитата: Rebel от 22.06.2020 08:09:46
Кто может объяснить,почему тест на короновирус платный если у нас страховая медицина и мы оплачиваем страховку каждый месяц.
объяснить могу. По направлению тест бесплатный. Это как любое другое исследование, например томография по напрвлению - бесплатно, а если сам решил себе сделать то платно.
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  Софруджу 22.06.2020 в 15:48:32   # 753591
Число госпитализированных с ОРВИ и пневмонией выросло из-за большей настороженности. Год назад ещё никому не приходило в голову госпитализировать с такими диагнозами, кроме тяжёлых осложнений. А сейчас в первое время взялись с энтузиазмом запирать всех контактных даже, совсем без болезни, целыми предприятиями. Но, по мере роста числа больных, дурью мучатся перестают. Нетяжёлым действительно лучше лечиться дома. Это все ведущие специалисты говорят
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