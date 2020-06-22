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Шымкент
4 пациента скончались в ЖД больнице Шымкента
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danilov 22 Июня 2020 в 18:39:18
В горздраве г. Шымкент прокомментировали видео, снятое возле городской ЖД больницы.

"Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации количество пациентов, поступивших в больницу на машине скорой помощи увеличилось. В течение последнего дня 4 пациента умерли в критическом состоянии, а уровень смертности среди госпитализированных пациентов составил 3%. У всех четырех пациентов были сопутствующие заболевания (диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца). Комиссия по изучению смертей пациентов проводит дознание."
Напомним, на видео, что снято возле больницы, видно большое количество карет скорой помощи, плачущие люди и слышны душераздирающие крики близких умерших больных. По социальным сетям ходили слухи о большом количестве умерших.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 22.06.2020 в 19:39:33   # 753598
Совсем не 4 ходили слухи.
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  Софруджу 22.06.2020 в 19:52:11   # 753599
Мда. Судя по числу заболевших врачей, у нас больницы сами рассадник COVID. Знаю также несколько случаев по Казахстану, когда люди поступали с совсем другими проблемами (холецистоэктомия, камни в почках, даже выкидыш), а через 8-10 дней нахождения в больнице у них диагностировали COVID. А ведь, поди. ещё будут доказывать, что так и было
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  Skype 22.06.2020 в 21:10:37   # 753613
ИВЛ губит, они не умеют на них работать
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  MишаМашкевич 22.06.2020 в 21:42:41   # 753623
Сегодня мать заболела. Скорой нет, сказали на такси добираться в поликлинику.
На работе 40 человек не было за 1 день ,болеют.
1 из которых точно в больнице.
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  старик 22.06.2020 в 22:19:21   # 753632
Еще раз задам вопрос:" По прежнему все еще есть люди,которые считают что опасность преувеличена"?
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  Ал 22.06.2020 в 22:25:26   # 753633
Цитата: старик от 22.06.2020 16:19:21
Еще раз задам вопрос:" По прежнему все еще есть люди,которые считают что опасность преувеличена"?

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