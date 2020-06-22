4 пациента скончались в ЖД больнице Шымкента

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danilov 22 Июня 2020 в 18:39:18
"Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации количество пациентов, поступивших в больницу на машине скорой помощи увеличилось. В течение последнего дня 4 пациента умерли в критическом состоянии, а уровень смертности среди госпитализированных пациентов составил 3%. У всех четырех пациентов были сопутствующие заболевания (диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца). Комиссия по изучению смертей пациентов проводит дознание."
Напомним, на видео, что снято возле больницы, видно большое количество карет скорой помощи, плачущие люди и слышны душераздирающие крики близких умерших больных. По социальным сетям ходили слухи о большом количестве умерших.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 22.06.2020 в 21:42:41 # 753623
На работе 40 человек не было за 1 день ,болеют.
1 из которых точно в больнице.
Цитата: старик от 22.06.2020 16:19:21
Еще раз задам вопрос:" По прежнему все еще есть люди,которые считают что опасность преувеличена"?
Еще раз задам вопрос:" По прежнему все еще есть люди,которые считают что опасность преувеличена"?