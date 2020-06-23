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Шымкент
С 24 июня в Шымкенте усилят карантинные меры
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danilov 23 Июня 2020 в 16:07:51
Будет приостановлена деятельность:

- детских садов;
- всех спортобъектов (фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны);
- места массового скопления людей, в том числе: парков, скверов, аллей;
- организаций сферы услуг (автомойки, шиномонтаж, центры замены масла, СТО, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, чистка ковров, центры по ремонту техники, одежды, обуви и т.п.), банных комплексов (сауны, SPA-салоны, бани и т.п.). В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.

В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.

В будние дни рынки (продовольственные и непродовольственные) будут работать с 6:00 до 16:00, оптовые рынки с 5:00 до 13:00.

Также ограничения коснутся:

- всех объектов торговли с 10 до 18:00;
- всех объектов общественного питания с 09.00 до 21.00 часов;
- центров занятости и обслуживания населения с графиком работы с 08.00 до 12.00 часов;
- общественного транспорта с последующим продолжением дезинфекционных мероприятий с 07.00 до 11.00, вечером с 17.00 до 20.00 часов.
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  Tigr2 23.06.2020 в 16:14:06   # 753680
Где официальная информация? Печать подпись утверждение
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  Мура45 23.06.2020 в 16:17:02   # 753681
Что то в последнюю неделю немало знакомых с температурой слегли.
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  Софруджу 23.06.2020 в 16:21:27   # 753682
Цитата: Мура45 от 23.06.2020 10:17:02
Что то в последнюю неделю немало знакомых с температурой слегли.


Подтверждаю. Причём если сначала заваривали подъезды, приезжали с облавами как зондеркоманда СС, запирали в больницах целыми предприятиями просто по факту их работы в одной организации с заболевшим, то теперь всем по фигу. Болей себе сколько хочешь. Никому нет дела
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  Romanzver 23.06.2020 в 16:23:46   # 753683
организаций сферы услуг (автомойки, шиномонтаж, центры замены масла, СТО, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, чистка ковров, центры по ремонту техники, одежды, обуви и т.п.), банных комплексов (сауны, SPA-салоны, бани и т.п.). В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.
На какие средства будут жить сотрудники этих организаций? Это ведь основная масса населения.

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  Софруджу 23.06.2020 в 16:24:27   # 753684
Как сокращение работы транспорта, базаров и магазинов предотвращает эпидемию????? Да наоборот же, чёрт вас возьми, тупые санврачи. Чем меньше всё это работает, тем больше столпотворение и толкучка!
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  quny 23.06.2020 в 16:32:16   # 753686
Не понятен пункт про объекты торговли, вот этот:
- всех объектов торговли с 10 до 18:00;

Это что же, после 6 вечера вообще вся торговля запрещается, чтоли?! Такого даже во время ЧП не было. Впрочем, сейчас ситуация, похоже, еще хуже с заражениями...
Ждем официоз от Главного санврача. Здесь похоже журналюги понавыдергивали...
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  astra 23.06.2020 в 17:11:41   # 753692
Идиоты кто пр думал эти правила. Пусть тогда содержат всех людей и продукты пронисят т.к. работают все до 6 или 7. В стошках все заражаются )))) или шиномонтажка.
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  Денис222 23.06.2020 в 17:51:30   # 753697
Понимаю, эпидемия...бороться надо...но, сука не так же...народ снова без работы и это вся борьба, да? Так против кого боремся? Люди вымрут, тогда нахуй оно вам это государство без людей? Денег спижена так, что могут себе острова купить...
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  Rebel 23.06.2020 в 18:02:32   # 753700
ГДЕ ЛОГИКА. МАГАЗИНЫ ДО 18-00, А КАФЕ ДО 21-00
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  alpha_portal 23.06.2020 в 18:05:42   # 753701
Даешь сука ЧС
Мне что тогда что сейчас хер к носу поднесут с этими 42500. ЧП стоит и бездействует и 42500 не дают. Вот так вот часных предпренимателей отмели технично. И хер заплотиш
Нет дохода - сиди соси
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  Sosed 23.06.2020 в 18:40:05   # 753705
Ношение масок неквалифицированными гражданами привело к эпидемии совершенно другой заразы. Влажная маска, которую постоянно трогают руками и носят в кармане - благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий. Прям как ловушка для поиска жизни на марсе. Вот и наловили какую-то хрень. я так думаю
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  vvka 23.06.2020 в 19:19:09   # 753714
Да уж. Катастрофические долбоебы.
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  728 23.06.2020 в 20:05:12   # 753722
Все нормально. Новость не соответствует действительности. Выше прикрепить официальную информацию.
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  Absolute 23.06.2020 в 20:51:19   # 753737
Цитата: Софруджу от 23.06.2020 10:24:27
Как сокращение работы транспорта, базаров и магазинов предотвращает эпидемию????? Да наоборот же, чёрт вас возьми, тупые санврачи. Чем меньше всё это работает, тем больше столпотворение и толкучка!

Никто не пытается остановить заражение, а только снизить темпы заболеваемости, чтобы больницы успевали принимать всех заразившихся и не только. Смотря что происходит сегодня в медицинских учреждениях мысль только одна - НАС ЖДЕТ КОЛЛАПС.
К которому за 30 лет Независимости мы не подготовились.
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  Денис222 23.06.2020 в 21:07:14   # 753742
30 лет оттачивали другое мастерство... правда и там жопа
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  старик 23.06.2020 в 21:35:31   # 753748
Много нестыковок. Например мы с женой совершали пешие прогулки в парке Металлургов. Людей мало, никто не пересекается, тем более утверждают что на улице ходить безопасно даже без масок. Может есть парки в которых большие скопления народа, так их и закройте. И кафешки можно промониторить на предмет скученности, но никто конечно заниматься этим не будет. Еще проблема. Выходить на улицы нельзя. На всех уровнях нас уверяют что все вопросы можно решить не выходя из дома, предложены контактные телефоны, но вот сегодня я хотел по телефону уточнить кое какие вопросы , связанные с карантином. И теперь внимание: пытался позвонить примерно по 15 телефонам , вплоть до Министерства Здравоохранения! Все телефоны- "горячие линии"! потратил часа два, с перерывом на обед официальных учреждений-полдня. В результате наслушался всевозможной музыки, понажимал "2" ожидал "ответа оператора" после чего мне робот вежливо говорил что нужно перезвонить. Перезванивал с тем же успехом! Услышал также про неправильно набранный номер, слышал гудки "занято"(бесконечно) и долгие гудки вызова с последующим разъединением. В результате ТОЛЬКО НА ОДНОМ НОМЕРЕ (горакимат)оказался живой человек, который, (девушка, спасибо ей) хоть и неуверенно, но таки дала ответ на мой вопрос.В связи с этим у меня вопрос к организаторам "горячих линий":вы сами пробовали дозвониться хотя бы по одному из многочисленных телефонов? Ситуация такова, что я от готов был разбить телефон от нервного срыва, так может сделаете так, чтобы можно было получить интересующую информацию без нервотрепки?
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  Квазистан 23.06.2020 в 21:45:43   # 753751
Пару недель назад "неожиданно" для себя обнаружил ещё одно местечко масштабного распространения вирусов и всякой заразы (верите вы в неё или нет). Национальный (эпи)центр экспертизы, в котором проводится забор анализов на КВИ-19. Вот уж идеальное местечко! Человек 40 стоят перед воротами. Естественно там толпа, и естественно нет никакой дистанции между очередниками. Про то, что половина стоят без масок и так всем понятно. Часть людей и хотела бы соблюдать правила дистанцирования, но нет условий и элементарной культурки! При попытке дистанцироваться, образовавшееся свободное пространство моментально норовит заполнится кем-нибудь весьма предприимчивым. Нет мест ожидания очереди, вся толпа стоит на своих двоих. Естественно очередь формируется минимум за час до начала работы (эпи)центра. Самое интересное начинается, когда лаборатория начинает приём. К воротам подходит сотрудник (не знаю чего) с пачкой распечатанных анкет. И начинается раздача макулатуры лично в руки просунутые между прутьев закрытых ворот. Опасаясь, что анкеты кому-то не достанется, очередники начинают напирать на ворота превращая очередь в кашу. Далее начинается поиск шариковых ручек, ибо сотрудник их не предоставил, а анкета уже к счастью добыта. Заполняется всё соответственно на коленке, на капоте припаркованной машины, на спине впереди стоящего, в общем кто как умеет. При этом ручка одна на всех (кто-то всё-таки с собой носит такие вещи), и она естественно не обрабатывается. Далее начинается поочерёдный проход для сдачи анализов. Есть среди стоящих в очереди и те, кто забронировал очередь онлайн! Но всем остальным, стоящим в очереди это не интересно. Этого товарища всё равно не пропустят, разве что только под конвоем сотрудников лаборатории, если он СМОЖЕТ до них дозвониться. И так мы дождавшись очереди проникаем во двор (эпи)центра и направляемся к кассе, в которой на злобу дня принимают только наличные (это ведь так гигиенично), они ведь вам не какие-то продавцы за прилавком, которых обязали иметь терминал или Каспий-перевод. Далее получаешь чек, и сдаёшь собственно все необходимые мазки.
Ко всей этой истории у меня возникла пара вопросов. Почему не установят устройства, считывающие данные с удостоверения личности? Это ведь быстрей, проще и надёжней,чем заполненная неразборчивым почерком анкета.
Почему в 21 веке нет онлайн оплаты в гос. учреждении?
Почему по факту не работает онлайн очередь?
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  Aлекс 23.06.2020 в 21:58:41   # 753759
Цитата: Квазистан от 23.06.2020 15:45:43
Пару недель назад "неожиданно" для себя обнаружил ещё одно местечко масштабного распространения вирусов и всякой заразы (верите вы в неё или нет). Национальный (эпи)центр экспертизы,
Почему по факту не работает онлайн очередь?
еще бы на заборе написал, почему к ним же не обращаетесь?
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