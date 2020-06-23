С 24 июня в Шымкенте усилят карантинные меры

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danilov 23 Июня 2020 в 16:07:51
- детских садов;
- всех спортобъектов (фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны);
- места массового скопления людей, в том числе: парков, скверов, аллей;
- организаций сферы услуг (автомойки, шиномонтаж, центры замены масла, СТО, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, чистка ковров, центры по ремонту техники, одежды, обуви и т.п.), банных комплексов (сауны, SPA-салоны, бани и т.п.). В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.
В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.
В будние дни рынки (продовольственные и непродовольственные) будут работать с 6:00 до 16:00, оптовые рынки с 5:00 до 13:00.
Также ограничения коснутся:
- всех объектов торговли с 10 до 18:00;
- всех объектов общественного питания с 09.00 до 21.00 часов;
- центров занятости и обслуживания населения с графиком работы с 08.00 до 12.00 часов;
- общественного транспорта с последующим продолжением дезинфекционных мероприятий с 07.00 до 11.00, вечером с 17.00 до 20.00 часов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 23.06.2020 10:17:02
Что то в последнюю неделю немало знакомых с температурой слегли.
Что то в последнюю неделю немало знакомых с температурой слегли.
Подтверждаю. Причём если сначала заваривали подъезды, приезжали с облавами как зондеркоманда СС, запирали в больницах целыми предприятиями просто по факту их работы в одной организации с заболевшим, то теперь всем по фигу. Болей себе сколько хочешь. Никому нет дела
На какие средства будут жить сотрудники этих организаций? Это ведь основная масса населения.
- всех объектов торговли с 10 до 18:00;
Это что же, после 6 вечера вообще вся торговля запрещается, чтоли?! Такого даже во время ЧП не было. Впрочем, сейчас ситуация, похоже, еще хуже с заражениями...
Ждем официоз от Главного санврача. Здесь похоже журналюги понавыдергивали...
alpha_portal 23.06.2020 в 18:05:42 # 753701
Мне что тогда что сейчас хер к носу поднесут с этими 42500. ЧП стоит и бездействует и 42500 не дают. Вот так вот часных предпренимателей отмели технично. И хер заплотиш
Нет дохода - сиди соси
Цитата: Софруджу от 23.06.2020 10:24:27
Как сокращение работы транспорта, базаров и магазинов предотвращает эпидемию????? Да наоборот же, чёрт вас возьми, тупые санврачи. Чем меньше всё это работает, тем больше столпотворение и толкучка!
Как сокращение работы транспорта, базаров и магазинов предотвращает эпидемию????? Да наоборот же, чёрт вас возьми, тупые санврачи. Чем меньше всё это работает, тем больше столпотворение и толкучка!
Никто не пытается остановить заражение, а только снизить темпы заболеваемости, чтобы больницы успевали принимать всех заразившихся и не только. Смотря что происходит сегодня в медицинских учреждениях мысль только одна - НАС ЖДЕТ КОЛЛАПС.
К которому за 30 лет Независимости мы не подготовились.
Ко всей этой истории у меня возникла пара вопросов. Почему не установят устройства, считывающие данные с удостоверения личности? Это ведь быстрей, проще и надёжней,чем заполненная неразборчивым почерком анкета.
Почему в 21 веке нет онлайн оплаты в гос. учреждении?
Почему по факту не работает онлайн очередь?
Цитата: Квазистан от 23.06.2020 15:45:43еще бы на заборе написал, почему к ним же не обращаетесь?
Пару недель назад "неожиданно" для себя обнаружил ещё одно местечко масштабного распространения вирусов и всякой заразы (верите вы в неё или нет). Национальный (эпи)центр экспертизы,
Почему по факту не работает онлайн очередь?
Пару недель назад "неожиданно" для себя обнаружил ещё одно местечко масштабного распространения вирусов и всякой заразы (верите вы в неё или нет). Национальный (эпи)центр экспертизы,
Почему по факту не работает онлайн очередь?