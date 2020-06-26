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Шымкент
В Шымкенте проводят масштабную дезинфекцию
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Гость 25 Июня 2020 в 22:07:37
В четырех районах города проводятся обширные дезинфекционные работы. В этих работах задействованы более 200 волонтеров и военнослужащие, всего использовано около 1 000 литров готовой жидкости. По поручению акима в городе усилена дезинфекция.

На сегодняшний день проведена полная оброботка общественных мест, рынков и остановок с массовым пребыванием людей на территории города. Кроме того, специалисты в течение недели проводят противоэпидемиологические дезинфекции во дворах и подвалах 285 многоэтажных жилых домов, мусорных площадок, 750 подъездов и 145 улиц.

А мониторинговая группа, созданная при акиматах районов, напомнила, что в местах массового скопления населения и питания необходимо проводить разъяснительную работу по профилактике заболеваний и работать в соответствии с требованиями.

В целях профилактики заболеваний дезинфекция проводится ежедневно без перерыва. Для этого установлен специальный график. Каждый район работает в соответствии с этим графиком.







Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 26.06.2020 в 09:47:07   # 754076
1000 литров - это же ни о чём.
Так себе, 3-4 гектара обработать
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  alpha_portal 26.06.2020 в 09:54:01   # 754079
клоунада. Не никакой эффективности в этих зачистках. Вирус на солнышке и так быстро дохнет. Малые помещения, ручки дверей, автобусы, такси - вот через че распространяется. Магазины, офисы. Все то за что берется рука человека, через это и передается. А они поливают землю. Тупо бабки на воздух.
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  satelinks 26.06.2020 в 09:55:50   # 754080
Эти товарищи, весь подъезд засрали после ремонта своими пестицидами. Аккуратность это не про них.
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  X-Daemon 26.06.2020 в 10:17:14   # 754084
Quote:
В Шымкенте проводят масштабную дезинфекцию
всего использовано около 1 000 литров готовой жидкости.

1 куб жидкости на весь Шымкент?
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  Absolute 26.06.2020 в 12:38:56   # 754093
Цитата: alpha_portal от 26.06.2020 03:54:01
клоунада. Не никакой эффективности в этих зачистках. Вирус на солнышке и так быстро дохнет. Малые помещения, ручки дверей, автобусы, такси - вот через че распространяется. Магазины, офисы. Все то за что берется рука человека, через это и передается. А они поливают землю. Тупо бабки на воздух.

От дезинфекции толку 0. Но психологический эффект сильный.
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  Ара горный 26.06.2020 в 13:05:00   # 754094
Наверное 1000 литров концентрата, а не готовой жидкости. Если концентрат типа 5% креолина, то на 10 тонн раствора необходимо всего лишь 10 литров концентрата.
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