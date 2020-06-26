В Шымкенте проводят масштабную дезинфекцию

клоунада. Не никакой эффективности в этих зачистках. Вирус на солнышке и так быстро дохнет. Малые помещения, ручки дверей, автобусы, такси - вот через че распространяется. Магазины, офисы. Все то за что берется рука человека, через это и передается. А они поливают землю. Тупо бабки на воздух.