Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 25 Июня 2020 в 22:07:37
На сегодняшний день проведена полная оброботка общественных мест, рынков и остановок с массовым пребыванием людей на территории города. Кроме того, специалисты в течение недели проводят противоэпидемиологические дезинфекции во дворах и подвалах 285 многоэтажных жилых домов, мусорных площадок, 750 подъездов и 145 улиц.
А мониторинговая группа, созданная при акиматах районов, напомнила, что в местах массового скопления населения и питания необходимо проводить разъяснительную работу по профилактике заболеваний и работать в соответствии с требованиями.
В целях профилактики заболеваний дезинфекция проводится ежедневно без перерыва. Для этого установлен специальный график. Каждый район работает в соответствии с этим графиком.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так себе, 3-4 гектара обработать
alpha_portal 26.06.2020 в 09:54:01 # 754079
В Шымкенте проводят масштабную дезинфекцию
всего использовано около 1 000 литров готовой жидкости.
всего использовано около 1 000 литров готовой жидкости.
1 куб жидкости на весь Шымкент?
Цитата: alpha_portal от 26.06.2020 03:54:01
клоунада. Не никакой эффективности в этих зачистках. Вирус на солнышке и так быстро дохнет. Малые помещения, ручки дверей, автобусы, такси - вот через че распространяется. Магазины, офисы. Все то за что берется рука человека, через это и передается. А они поливают землю. Тупо бабки на воздух.
клоунада. Не никакой эффективности в этих зачистках. Вирус на солнышке и так быстро дохнет. Малые помещения, ручки дверей, автобусы, такси - вот через че распространяется. Магазины, офисы. Все то за что берется рука человека, через это и передается. А они поливают землю. Тупо бабки на воздух.
От дезинфекции толку 0. Но психологический эффект сильный.
Ара горный 26.06.2020 в 13:05:00 # 754094