Шымкентский врач уже извинения просит за это видео

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danilov 27 Июня 2020 в 14:04:29
https://youtu.be/XyR6EtwMJro
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 27.06.2020 в 14:32:52 # 754184
Цитата: Fotinij от 27.06.2020 08:24:59
А за что он должен извиняться!? За то, что руководители на местах абсолютно не соответствуют занимаемым должностям ?! Или за то , что чиновников перекидывают с места на место в надежде , что хоть где-то сгодится ?! Или это новая мода такая , извиняться за правду ?!
А за что он должен извиняться!? За то, что руководители на местах абсолютно не соответствуют занимаемым должностям ?! Или за то , что чиновников перекидывают с места на место в надежде , что хоть где-то сгодится ?! Или это новая мода такая , извиняться за правду ?!
Пусть пояснит то, за что извиняется. Это нормально щас вобще?
alpha_portal 27.06.2020 в 14:33:34 # 754185
Цитата: bIP6bIC от 27.06.2020 08:31:23
Я жду хоть один ролик, автор которого пойдет до конца и не станет извиняться, как у нас абсолютно все авторы извиняются после отснятого и выложенного в сеть.
Я жду хоть один ролик, автор которого пойдет до конца и не станет извиняться, как у нас абсолютно все авторы извиняются после отснятого и выложенного в сеть.
Не будет этого.
В общем снова обосрались, в Шымкенте маленькая Италия
Вошинг тонк 27.06.2020 в 18:20:50 # 754192
Цитата: Вошинг тонк от 27.06.2020 12:20:50
В этом видео есть конкретные ответы на вопросы.
В этом видео есть конкретные ответы на вопросы.
Почти всё это , я говорила с самого начала, когда до нашей страны ещё не дошло.
Цитата: kkafp от 27.06.2020 14:11:54
И размера трагедии мы сейчас не знаем. Статистика вообще даже близко не правильная, можно забить на неё. Мы стали замечать, что вокруг все болеют, это очень плохо, будет много жертв.
И размера трагедии мы сейчас не знаем. Статистика вообще даже близко не правильная, можно забить на неё. Мы стали замечать, что вокруг все болеют, это очень плохо, будет много жертв.
Прежде , чем высказывать подобные панические настроения , почитайте медицинскую литературу и послушайте , что говорят профессора.