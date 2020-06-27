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Шымкент
Шымкентский врач уже извинения просит за это видео
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danilov 27 Июня 2020 в 14:04:29


https://youtu.be/XyR6EtwMJro
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 27.06.2020 в 14:24:59   # 754182
А за что он должен извиняться!? За то, что руководители на местах абсолютно не соответствуют занимаемым должностям ?! Или за то , что чиновников перекидывают с места на место в надежде , что хоть где-то сгодится ?! Или это новая мода такая , извиняться за правду ?!
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  bIP6bIC 27.06.2020 в 14:31:23   # 754183
Я жду хоть один ролик, автор которого пойдет до конца и не станет извиняться, как у нас абсолютно все авторы извиняются после отснятого и выложенного в сеть.
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  alpha_portal 27.06.2020 в 14:32:52   # 754184
Цитата: Fotinij от 27.06.2020 08:24:59
А за что он должен извиняться!? За то, что руководители на местах абсолютно не соответствуют занимаемым должностям ?! Или за то , что чиновников перекидывают с места на место в надежде , что хоть где-то сгодится ?! Или это новая мода такая , извиняться за правду ?!

Пусть пояснит то, за что извиняется. Это нормально щас вобще?
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  alpha_portal 27.06.2020 в 14:33:34   # 754185
Цитата: bIP6bIC от 27.06.2020 08:31:23
Я жду хоть один ролик, автор которого пойдет до конца и не станет извиняться, как у нас абсолютно все авторы извиняются после отснятого и выложенного в сеть.

Не будет этого.
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  СССР 27.06.2020 в 14:44:21   # 754186
Позорники, заставили врача извиняться. Действительно, а за что? ЗА что он извинялся? За то что панику наводит, это не паника, это факты - в больницах мест нет... хотя на брифинге в акимате сообщают обратное.
В общем снова обосрались, в Шымкенте маленькая Италия
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  Вошинг тонк 27.06.2020 в 18:20:50   # 754192
В этом видео есть конкретные ответы на вопросы.
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  Directrix 27.06.2020 в 19:55:41   # 754199
Вам не кажется странным что как-то уж очень резко все стали болеть?
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  kkafp 27.06.2020 в 20:06:15   # 754201
А почему вы решили, что резко стали болеть? Обычная эпидемия, всё идёт своим чередом. Не соблюдается карантин, эпидемия растёт. Места в больницах кончились, ИВЛ тоже, врачи выходят из строя, лекарства в аптеках не бесконечны, всё как и ожидалось. И это пока даже не середина трагедии.
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  kkafp 27.06.2020 в 20:11:54   # 754202
И размера трагедии мы сейчас не знаем. Статистика вообще даже близко не правильная, можно забить на неё. Мы стали замечать, что вокруг все болеют, это очень плохо, будет много жертв.
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  Fotinij 27.06.2020 в 20:27:41   # 754203
Цитата: Вошинг тонк от 27.06.2020 12:20:50
В этом видео есть конкретные ответы на вопросы.

Почти всё это , я говорила с самого начала, когда до нашей страны ещё не дошло.
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  Fotinij 27.06.2020 в 20:29:59   # 754204
Цитата: kkafp от 27.06.2020 14:11:54
И размера трагедии мы сейчас не знаем. Статистика вообще даже близко не правильная, можно забить на неё. Мы стали замечать, что вокруг все болеют, это очень плохо, будет много жертв.

Прежде , чем высказывать подобные панические настроения , почитайте медицинскую литературу и послушайте , что говорят профессора.
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