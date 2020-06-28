Нерациональную трату более 4,2 млрд тенге предотвратили антикоррупционщики.

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философ 28 Июня 2020 в 15:23:28
"Аналитическая система "Единое окно закупок" НПП "Атамекен", используемая аналитиками Антикоррупционной службы, позволяет сформировать "группу риска" с высокой вероятностью коррупции. Далее наши сотрудники в "ручном" режиме проводят сравнение техспецификаций аналогичных договоров, ценовых предложений идентичных товаров, работ, услуг", - сказала Карипова.
Она отметила, что результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из "группы риска".
"Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону "адекватной" цены. Есть факты, когда заказчики осуществляют закуп по цене выше средней на 460%. К примеру, акимат Рудного приобрел спортивную одежду на 4,9 млн тенге, завышение составило порядка 3,8 млн тенге. Стоимость только одной футболки как брендовой вещи составляет 28 тысяч тенге! Далее, Управление здравоохранения Атырауской области в период пандемии COVID-19 приобретает детское питание по цене 5 200 тенге при розничной цене 3 700 тенге", - продолжила спикер.
По ее словам, в ходе мониторинга особое внимание было уделено закупкам Управления энергетики и коммунального хозяйства по содержанию зеленых насаждений в Шымкенте.
"Если в прошлые годы данные затраты на всю территорию города, а это 110 объектов, составляли порядка 900 млн тенге, то в этом году только на содержание растений одной улицы и трех объектов мегаполиса выделено более 1 млрд тенге. После вмешательства Антикоррупционной службы закупку отменили. В целом, только за этот год усилиями территориальных подразделений Агентства предотвращена нерациональная трата бюджета на сумму более 4,2 млрд тенге. Антикоррупционный мониторинг по линии закупок уже доказал свою эффективность как инструмент ценового комплаенса. Работа продолжается", - резюмировала Айнагуль Карипова.
https://kazpravda.kz/news/ekonomika/neratsionalnuu-tratu-bolee-42-mlrd-tenge-predotvratili-antikorruptsionshchiki
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