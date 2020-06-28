Юрту по цене однокомнатной квартиры планировал купить шымкентский дом культуры

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философ 28 Июня 2020 в 15:29:12
"Шымкентский городской дом культуры закупил услуги у одного источника на проведение мероприятий в этноауле на сумму 334 миллиона тенге. Заключение прямого договора с поставщиком обосновано наличием свидетельства об авторском праве на сценарное произведение, однако интерес вызывают даты", – сказала Карипова.
По ее словам, объект интеллектуальной собственности, то есть сценарий, был создан 1 марта, свидетельство зарегистрировано 3 марта, а пункт плана закупок указанных услуг - 2 марта.
"Договор был заключен 13 марта, и уже 30 % выплачено, несмотря на объявленные ограничительные карантинные меры. В рамках договора запланировано 8 концертных программ. Только на установку десяти юрт выделено порядка 55 миллионов тенге. Одна из них приобретается по стоимости однокомнатной квартиры в Шымкенте за 6,5 миллиона тенге. Подобные закупки в других регионах проводятся как минимум в два раза дешевле. На оформление всей декорации выделено более 200 миллионов тенге. Здесь вывод очевиден", – добавила она.
В заключение Карипова отметила, что в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, действие данного договора приостановлено.
https://kazpravda.kz/news/ekonomika/urtu-po-tsene-odnokomnatnoi-kvartiri-planiroval-kupit-shimkentskii-dom-kulturi
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