Информация от шымкентского акимата

Кстати, многим заболевшим советовали сделать флюорографию. Опять же не направляли. А иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Т.е. человек, предположительно опасно заразный с ОРВИ или COVIDом, с температурой, кашлем должен искать, где бы это и когда бы сделать рентген.