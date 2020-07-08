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Шымкент
Информация от шымкентского акимата
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danilov 08 Июля 2020 в 12:54:32
8 июля текущего года аким города Шымкента Мурат Айтенов на брифинге по эпидемиологической ситуации в городе, сообщил следующее:

По состоянию на 7.07.2020 года в Шымкенте:
Зараженные коронавирусом - 3 596 человек
Вылечились - 2097 человек
Летальный исход - 18 человек
Заражено до 1 июня - 867 человек
Заражено с 1 июня по 7 июля - 2729 человек
К коечному фонду в инфекционных больницах добавили 160 мест и общее число коек достигло 650

ОРВИ и пневмония
Количество мест в провизорных стационарах:
До 1 июня в 3 стационарах - 320 коек
До 30 июня в 23 стационарах - 2 960 койко-мест
По состоянию на 7 июля 3010 койко-мест

Больные с пневмонией:
Больных пневмонией - 6340
Из них госпитализировано - 6060 человек (95,6
Вылечились - 3639 человек (60

Зарегистрировано больных ОРВИ:
Зарегистрировано - 11 891 случай
Из них госпитализировано - 535 человек (4,5 , вылечились - 460 пациентов (86

Служба скорой помощи
С 1 июня по 6 июля зарегистрировано 59 925 вызовов скорой помощи.
Количество вызовов увеличилось в 2 раза
В службе скорой помощи «103» увеличено количество диспетчерских служб Call-центра (по номерам 109, 1430)

Дневной стационар
До 1 июня - 1281 койко-мест
На 25 июня в 51 клинике - 633 койко-мест
Из них мест в государственных организациях первичной медико-санитарной помощи - 319, в частных организациях - 314
В среднем в день охвачено 2000 больных
На сегодняшний день вылечились - 2753 больных

Принятые меры

Количество койко-мест для больных коронавирусом увеличилось с 300 до 650.
В том числе, новый инфекционный госпиталь на 200 мест.
Открыт провизорный стационар на 3110 койко-мест
Заполненность на сегодняшний день -78 %
Реанимационных коек больным тяжелой степени -136
Заполняемость на сегоднящний день - 95 %

Оказание первичной медицинской помощи
Первичной медико-санитарной помощи

С 1 июня по сегодняшний день позвонили 276 938 лицам, состоящим на диспансерном учете
Зарегистрировано 6 696 больных ОРВИ и 3 865 больных пневмонией.
Создано 56 мобильных групп, обслужено 10 340 больных
Получили медикаменты по услуге мобильной группы АЛО - 26 380 человек

Лекарственное обеспечение

В городе функционируют 10 крупных оптовых поставщиков лекарственных средств и медицинского оборудования, по городу действует - 560 аптек.
Месячный запас медикаментов:
жаропонижающие препараты - 115 843 упаковок
противовирусные препараты - 136 352 упаковок
антибиотики - 133 040 коробок
Витамины « С» - 44 253 коробок

В целях контроля цен и предотвращения спекуляций созданы 4 мониторинговые группы.
Обеспечение материально-технической базы (МТБ)

Имеется 323 аппарата ИВЛ
из них портативный аппарат - 130
дыхательный аппарат «Бобров» - 250
монитор-10
В 6 больницах устанавливаются специальные кислородные станции

В целях поддержки медицинских работников

2 764 медработникам выплачены надбавки на общую сумму 780 млн тенге.
За счет средств народного фонда и спонсоров оказана материальная помощь 935 медицинским работникам на сумму 42,4 млн. тенге.
Организовано проживание, питание, доступ к работе в гостиницах для 336 сотрудников инфекционной больницы, контактирующих с больными.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 08.07.2020 в 13:24:47   # 755651
22000 заболевших covid/пневмония/орви. Но можно умножать на три, очень многие никуда не обращались и мои родственники и друзья.
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  shlenchak 08.07.2020 в 13:53:50   # 755653
Вся семья переболела не понятно чем, пару дней температуры, был насморк, кашель, потом пропал запах и вкус на 4 дня, после все прошло и так все кроме маленького ребенка которому 5 месяцев
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  Софруджу 08.07.2020 в 14:17:47   # 755657
Откуда они знают, сколько заболевших, если НИ У ОДНОГО заболевшего, но не положенного в больницу (там не знаю) человека анализы не брали?
Про звонки тоже брехня. Ну, вот я на учёте, несколько моих близких. Ни одному никто не звонил
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  Versus 08.07.2020 в 14:19:56   # 755658
Врут. В больницах не делают тестов. Плавали знаем
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  Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:20:32   # 755659
Цитата: Софруджу от 08.07.2020 08:17:47
Откуда они знают, сколько заболевших, если НИ У ОДНОГО заболевшего, но не положенного в больницу (там не знаю) человека анализы не брали?
Про звонки тоже брехня. Ну, вот я на учёте, несколько моих близких. Ни одному никто не звонил
Прикольно, дв? А рентген они тоже всем делали?
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  Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:22:18   # 755660
Цитата: shlenchak от 08.07.2020 07:53:50
Вся семья переболела не понятно чем, пару дней температуры, был насморк, кашель, потом пропал запах и вкус на 4 дня, после все прошло и так все кроме маленького ребенка которому 5 месяцев
Через годик очухаетесь, главное теперь осторожнее нужно быть.
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  Софруджу 08.07.2020 в 14:24:51   # 755661
Прикольно, дв? А рентген они тоже всем делали?

Кстати, многим заболевшим советовали сделать флюорографию. Опять же не направляли. А иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Т.е. человек, предположительно опасно заразный с ОРВИ или COVIDом, с температурой, кашлем должен искать, где бы это и когда бы сделать рентген.
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  Маке0912 08.07.2020 в 14:33:55   # 755663
Летальный исход - 18 человек. ?????
Что ?
Я не говорю на все кладбище.
Пусть съездиет хоть на одну Жыбек жолы дальше скотского рынка и посчитает свежие могилы за месяц.
Акима Айтенова на мыло в отставку.

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  Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:34:26   # 755665
Цитата: Софруджу от 08.07.2020 08:24:51
Прикольно, да? А рентген они тоже всем делали?

Кстати, многим заболевшим советовали сделать флюорографию. Опять же не направляли. А иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Т.е. человек, предположительно опасно заразный с ОРВИ или COVIDом, с температурой, кашлем должен искать, где бы это и когда бы сделать рентген.
Я все это прошел в прошлом году в апреле -мае когда больница была забита пневматиками, мой диагноз плавно перерос в одностороннюю пневмонию правой доли... Это был просто пиздец - догадайся сам , что сделать и ни разу даже не прослушали... В общем -21 день пролечился дома с применением антибиотиков внутримышечно и также витаминов группы В.
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  V dele 08.07.2020 в 14:57:00   # 755673
Говорят ОРВИ, при этом никаких тестов не делают и ставят диагнозы. Были бы тесты, эти ОРВИ перешли бы в короновирус!
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  Вошинг тонк 08.07.2020 в 15:00:52   # 755675
Цитата: V dele от 08.07.2020 08:57:00
Говорят ОРВИ, при этом никаких тестов не делают и ставят диагнозы. Были бы тесты, эти ОРВИ перешли бы в короновирус!
Судя по всему тесты эти очень своеобразны и не успевают за штаммом, коих более сотни.
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  jumanjiqz 08.07.2020 в 15:54:39   # 755683
Столько статистов, медиков и вирусологов у нас на титусе оказывается, вот думаю может лучше к вам обращаться а не в больницу, если что?!
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