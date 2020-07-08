Информация от шымкентского акимата

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danilov 08 Июля 2020 в 12:54:32
По состоянию на 7.07.2020 года в Шымкенте:
Зараженные коронавирусом - 3 596 человек
Вылечились - 2097 человек
Летальный исход - 18 человек
Заражено до 1 июня - 867 человек
Заражено с 1 июня по 7 июля - 2729 человек
К коечному фонду в инфекционных больницах добавили 160 мест и общее число коек достигло 650
ОРВИ и пневмония
Количество мест в провизорных стационарах:
До 1 июня в 3 стационарах - 320 коек
До 30 июня в 23 стационарах - 2 960 койко-мест
По состоянию на 7 июля 3010 койко-мест
Больные с пневмонией:
Больных пневмонией - 6340
Из них госпитализировано - 6060 человек (95,6
Вылечились - 3639 человек (60
Зарегистрировано больных ОРВИ:
Зарегистрировано - 11 891 случай
Из них госпитализировано - 535 человек (4,5 , вылечились - 460 пациентов (86
Служба скорой помощи
С 1 июня по 6 июля зарегистрировано 59 925 вызовов скорой помощи.
Количество вызовов увеличилось в 2 раза
В службе скорой помощи «103» увеличено количество диспетчерских служб Call-центра (по номерам 109, 1430)
Дневной стационар
До 1 июня - 1281 койко-мест
На 25 июня в 51 клинике - 633 койко-мест
Из них мест в государственных организациях первичной медико-санитарной помощи - 319, в частных организациях - 314
В среднем в день охвачено 2000 больных
На сегодняшний день вылечились - 2753 больных
Принятые меры
Количество койко-мест для больных коронавирусом увеличилось с 300 до 650.
В том числе, новый инфекционный госпиталь на 200 мест.
Открыт провизорный стационар на 3110 койко-мест
Заполненность на сегодняшний день -78 %
Реанимационных коек больным тяжелой степени -136
Заполняемость на сегоднящний день - 95 %
Оказание первичной медицинской помощи
Первичной медико-санитарной помощи
С 1 июня по сегодняшний день позвонили 276 938 лицам, состоящим на диспансерном учете
Зарегистрировано 6 696 больных ОРВИ и 3 865 больных пневмонией.
Создано 56 мобильных групп, обслужено 10 340 больных
Получили медикаменты по услуге мобильной группы АЛО - 26 380 человек
Лекарственное обеспечение
В городе функционируют 10 крупных оптовых поставщиков лекарственных средств и медицинского оборудования, по городу действует - 560 аптек.
Месячный запас медикаментов:
жаропонижающие препараты - 115 843 упаковок
противовирусные препараты - 136 352 упаковок
антибиотики - 133 040 коробок
Витамины « С» - 44 253 коробок
В целях контроля цен и предотвращения спекуляций созданы 4 мониторинговые группы.
Обеспечение материально-технической базы (МТБ)
Имеется 323 аппарата ИВЛ
из них портативный аппарат - 130
дыхательный аппарат «Бобров» - 250
монитор-10
В 6 больницах устанавливаются специальные кислородные станции
В целях поддержки медицинских работников
2 764 медработникам выплачены надбавки на общую сумму 780 млн тенге.
За счет средств народного фонда и спонсоров оказана материальная помощь 935 медицинским работникам на сумму 42,4 млн. тенге.
Организовано проживание, питание, доступ к работе в гостиницах для 336 сотрудников инфекционной больницы, контактирующих с больными.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Про звонки тоже брехня. Ну, вот я на учёте, несколько моих близких. Ни одному никто не звонил
Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:20:32 # 755659
Цитата: Софруджу от 08.07.2020 08:17:47Прикольно, дв? А рентген они тоже всем делали?
Откуда они знают, сколько заболевших, если НИ У ОДНОГО заболевшего, но не положенного в больницу (там не знаю) человека анализы не брали?
Про звонки тоже брехня. Ну, вот я на учёте, несколько моих близких. Ни одному никто не звонил
Откуда они знают, сколько заболевших, если НИ У ОДНОГО заболевшего, но не положенного в больницу (там не знаю) человека анализы не брали?
Про звонки тоже брехня. Ну, вот я на учёте, несколько моих близких. Ни одному никто не звонил
Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:22:18 # 755660
Цитата: shlenchak от 08.07.2020 07:53:50Через годик очухаетесь, главное теперь осторожнее нужно быть.
Вся семья переболела не понятно чем, пару дней температуры, был насморк, кашель, потом пропал запах и вкус на 4 дня, после все прошло и так все кроме маленького ребенка которому 5 месяцев
Вся семья переболела не понятно чем, пару дней температуры, был насморк, кашель, потом пропал запах и вкус на 4 дня, после все прошло и так все кроме маленького ребенка которому 5 месяцев
Кстати, многим заболевшим советовали сделать флюорографию. Опять же не направляли. А иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Т.е. человек, предположительно опасно заразный с ОРВИ или COVIDом, с температурой, кашлем должен искать, где бы это и когда бы сделать рентген.
Что ?
Я не говорю на все кладбище.
Пусть съездиет хоть на одну Жыбек жолы дальше скотского рынка и посчитает свежие могилы за месяц.
Акима Айтенова на мыло в отставку.
Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:34:26 # 755665
Цитата: Софруджу от 08.07.2020 08:24:51Я все это прошел в прошлом году в апреле -мае когда больница была забита пневматиками, мой диагноз плавно перерос в одностороннюю пневмонию правой доли... Это был просто пиздец - догадайся сам , что сделать и ни разу даже не прослушали... В общем -21 день пролечился дома с применением антибиотиков внутримышечно и также витаминов группы В.
Прикольно, да? А рентген они тоже всем делали?
Кстати, многим заболевшим советовали сделать флюорографию. Опять же не направляли. А иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Т.е. человек, предположительно опасно заразный с ОРВИ или COVIDом, с температурой, кашлем должен искать, где бы это и когда бы сделать рентген.
Прикольно, да? А рентген они тоже всем делали?
Кстати, многим заболевшим советовали сделать флюорографию. Опять же не направляли. А иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Т.е. человек, предположительно опасно заразный с ОРВИ или COVIDом, с температурой, кашлем должен искать, где бы это и когда бы сделать рентген.
Вошинг тонк 08.07.2020 в 15:00:52 # 755675
Цитата: V dele от 08.07.2020 08:57:00Судя по всему тесты эти очень своеобразны и не успевают за штаммом, коих более сотни.
Говорят ОРВИ, при этом никаких тестов не делают и ставят диагнозы. Были бы тесты, эти ОРВИ перешли бы в короновирус!
Говорят ОРВИ, при этом никаких тестов не делают и ставят диагнозы. Были бы тесты, эти ОРВИ перешли бы в короновирус!