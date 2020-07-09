Секретарь маслихата города Шымкент о послании президента
danilov 09 Июля 2020 в 15:46:02
"Внимательно выслушав обращение главы нашего государства, я еще раз убедился в том, что мы находимся под надежной защитой государства.
Была справедливая, открытая экспертиза ситуации. Думаю, казахстанцы давно ждали такое обращение президента. Оно было коротким, но емким. Касым-Жомарт Токаев заверил, что проблема с лекарствами будет решена в ближайшие дни. Его слова вселяют большую надежду у казахстанцев, ведь сейчас проблема обеспечения медикаментами - самая острая. Президент также сообщил, что в стране создано 400 специальных бригад по оказанию помощи гражданам на дому, а в будущем их будет 3500. В Шымкенте уже действует 56 таких бригад, которые оказали помощь более 10 тысячам людям. Это действенная мера, которая позволит улучшить ситуацию с оказанием первой медицинской помощи больным КВИ и пневмонией.
13 июля Глава государства объявил днем национального траура. Я считаю, что это правильно. Это будет дань памяти погибшим от коронавируса и его последствий, а также знак сочувствия семьям, потерявших своих близких из-за пандемии.
А главным смыслом обращения нашего Президента стал призыв к стойкости, спокойствию и ответственности перед испытаниями, выпавшими на долю народа. Этого сейчас нам очень не хватает.
Я, так же, как и Президент, уверен, что правительству при поддержке врачей нам удастся кардинальным образом изменить ситуацию с распространением в стране заболевания, вызываемого новым вирусом. Мы не должны поддаваться депрессии и подвергаться панике. Нам нужно объединиться!".
Гани ТАШКАРАЕВ, секретарь маслихата города Шымкент
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