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Шымкент
Вы убили мою маму, мы купили ей кислород, а вы подключили к другому человеку
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danilov 13 Июля 2020 в 00:41:34
Шымкент. 12 июля. КазТАГ – Жительница Шымкента Айжан Ергешова обвинила врачей в убийстве ее матери – Аманкуль Агабаевой, передает корреспондент агентства.

Айжан Ергешова рассказывает, что ее мама работала медсестрой с 1988 года. В период пандемии она наравне со всеми коллегами работала и делала уколы соседям, которые об этом просили.

Недавно женщина заболела пневмонией. Обо всем происходящем с ней в социальных сетях рассказывала дочь Айжан. Она говорит, что сначала ее маму не могли госпитализировать, так как все больницы в городе переполнены. Когда женщина все же попала в медучреждение, выяснилось, что в нем нет нужных лекарств и не хватает кислородных аппаратов. И то, и другое дети пациентки покупали за свои деньги. На три баллона жители Шымкента потратили больше полумиллиона тенге.

«Вы убили мою маму! В реанимации закончился кислород, а то, что мы ночью купили за Т250 тыс., подключили к другому человеку! Как вы могли так поступить? Ее дочке восемь лет! Вы убийцы! Горите в аду (…)!» - написала Ергешова на своей странице в социальной сети.

В другом посте она сообщила, что ей написал пресс-секретарь акима.

«Сказал, разберутся, хотел узнать, как я узнала, что кислород отобрали, в общем, все вокруг да около. Я не эмоционирую, это факты – мой братишка зашел и своими глазами видел мою маму без сознания, и когда побежал искать ее баллон, нашел, и он оказался у другого человека, уже пустым... И тогда он ринулся за вторым ко мне на улицу. И за пять минут мама ушла... Ну потому что нельзя было отключать, нельзя было – они все знали, что без кислорода она задохнется мгновенно! Поэтому еще раз ответственно заявляю – мою маму убили!» - написала девушка.

Под этим постом ей ответило управление здравоохранения Шымкента.

«Ваша мама поступила в инфекционную больницу 8 июля в тяжелом состоянии. Пациентке был показан полный объем необходимой медицинской помощи. Лечение было, согласно протоколу лечения МЗ. Но, несмотря на это, состояние ее здоровья в динамике не улучшалось. Мы создали независимую комиссию, которая детально разберется в этом случае. Если будут выявлены виновные, то они обязательно будут наказаны», - утверждает горздрав.

После этого Ергешова в очередном посте опубликовала новые сведения.

«Управление здравоохранения города Шымкент пишет: «были проведены все меры бла бла бла». А теперь я спрашиваю – за чей счет? Я передала в больницу – 10 штук «Меропенем», который купила за Т180 тыс., 17 штук «Дексаметазона», 16 штук «Эуфилина» и один кислородный баллон! Еще спрашиваю, почему нет в больницах, тем более в реанимации лекарств? Почему не было кислорода у самой больницы??? Почему??? Свои лживые объяснения засуньте туда, куда засунули свою честь! И помните – я вас накажу! А пока возвращайте лекарства, за сутки вряд ли прокололи их маме – я лучше отдам нуждающимся, чем ваши собаки их будут продавать», - написала девушка.

https://kaztag.kz/ru/news/vy-ubili-moyu-mamu-my-kupili-ey-kislorod-a-vy-podklyuchili-k-drugomu-cheloveku-shymkentka
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 13.07.2020 в 01:20:25   # 756381
Я смотрел по другому ресурсу вчера.
Это ужас . Даже за деньги Сами купили .
И маму потеряли. Их кислород другому отдали врачи.
Это как я не знаю.
Не хочу не готив и срачь.
Я бы за маму перестрелял всех нахер.

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  Leksus 13.07.2020 в 01:58:41   # 756384
Недавно интересовался здесь на Титусе про то, хватит ли кислорода для нуждающихся.Наверное, меня надо было включить в комиссию по проверке готовности больниц, а то акимчику лапши навешали, в карман сунули, он и ушел довольный.
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  КЕДЫ 13.07.2020 в 02:12:32   # 756385
бля такой поворот событий никак не думал , что будет в Казахстане. с торговлей лекарствами и прочей куйнёй. в Астане целая полпольная индустрия по вацапу работает с продажей лекарств. Казахи вы с ума сошли. Один народ, и так населения по стране как в одном мегаполисе мировом. Как бы ни ругать РФ, такую хуйню невозможно даже представить там.
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  Leksus 13.07.2020 в 02:24:50   # 756386
Не знаю, каким местом думают. В фармацевтике не шарю, но если все так плохо, есть же портативные концентраторы кислорода, 6л/мин, 14 кг весом, используются в мобильных госпиталях, спасателями и в скорой помощи. Стоит около 600 000 тенге. Ну хотя бы сотню в аварийном порядке прикупите, 60 млн для города мелочь. Было бы желание.
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