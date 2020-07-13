Вы убили мою маму, мы купили ей кислород, а вы подключили к другому человеку

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danilov 13 Июля 2020 в 00:41:34
Айжан Ергешова рассказывает, что ее мама работала медсестрой с 1988 года. В период пандемии она наравне со всеми коллегами работала и делала уколы соседям, которые об этом просили.
Недавно женщина заболела пневмонией. Обо всем происходящем с ней в социальных сетях рассказывала дочь Айжан. Она говорит, что сначала ее маму не могли госпитализировать, так как все больницы в городе переполнены. Когда женщина все же попала в медучреждение, выяснилось, что в нем нет нужных лекарств и не хватает кислородных аппаратов. И то, и другое дети пациентки покупали за свои деньги. На три баллона жители Шымкента потратили больше полумиллиона тенге.
«Вы убили мою маму! В реанимации закончился кислород, а то, что мы ночью купили за Т250 тыс., подключили к другому человеку! Как вы могли так поступить? Ее дочке восемь лет! Вы убийцы! Горите в аду (…)!» - написала Ергешова на своей странице в социальной сети.
В другом посте она сообщила, что ей написал пресс-секретарь акима.
«Сказал, разберутся, хотел узнать, как я узнала, что кислород отобрали, в общем, все вокруг да около. Я не эмоционирую, это факты – мой братишка зашел и своими глазами видел мою маму без сознания, и когда побежал искать ее баллон, нашел, и он оказался у другого человека, уже пустым... И тогда он ринулся за вторым ко мне на улицу. И за пять минут мама ушла... Ну потому что нельзя было отключать, нельзя было – они все знали, что без кислорода она задохнется мгновенно! Поэтому еще раз ответственно заявляю – мою маму убили!» - написала девушка.
Под этим постом ей ответило управление здравоохранения Шымкента.
«Ваша мама поступила в инфекционную больницу 8 июля в тяжелом состоянии. Пациентке был показан полный объем необходимой медицинской помощи. Лечение было, согласно протоколу лечения МЗ. Но, несмотря на это, состояние ее здоровья в динамике не улучшалось. Мы создали независимую комиссию, которая детально разберется в этом случае. Если будут выявлены виновные, то они обязательно будут наказаны», - утверждает горздрав.
После этого Ергешова в очередном посте опубликовала новые сведения.
«Управление здравоохранения города Шымкент пишет: «были проведены все меры бла бла бла». А теперь я спрашиваю – за чей счет? Я передала в больницу – 10 штук «Меропенем», который купила за Т180 тыс., 17 штук «Дексаметазона», 16 штук «Эуфилина» и один кислородный баллон! Еще спрашиваю, почему нет в больницах, тем более в реанимации лекарств? Почему не было кислорода у самой больницы??? Почему??? Свои лживые объяснения засуньте туда, куда засунули свою честь! И помните – я вас накажу! А пока возвращайте лекарства, за сутки вряд ли прокололи их маме – я лучше отдам нуждающимся, чем ваши собаки их будут продавать», - написала девушка.
https://kaztag.kz/ru/news/vy-ubili-moyu-mamu-my-kupili-ey-kislorod-a-vy-podklyuchili-k-drugomu-cheloveku-shymkentka
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это ужас . Даже за деньги Сами купили .
И маму потеряли. Их кислород другому отдали врачи.
Это как я не знаю.
Не хочу не готив и срачь.
Я бы за маму перестрелял всех нахер.