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Шымкент
Токаев раскритиковал СЭЗ "Шымкент Сити"
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danilov 13 Июля 2020 в 00:56:50
НУР-СУЛТАН, 10 июл – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект специальной экономической зоны "Шымкент Сити".

"На прошлом расширенном заседании я открыто говорил о неэффективности специальных экономических зон, дал поручение исправить недостатки. Однако потом появился проект СЭЗ "Шымкент Сити" для строительства дорогостоящих жилых домов и офисов", - сказал Токаев на заседании правительства в пятницу.

Шымкент – третий город в Казахстане, где проживает более миллиона человек, напомнил он.

"Зачем необходимо расходовать государственный бюджет, я не понимаю. По данным Счетного комитета, в Налоговом кодексе есть 277 видов послаблений на общую сумму свыше 4,5 триллиона тенге. Никто не ведет расчет, насколько это выгодно. Необходимо оптимизировать налоговые льготы, внедрить систему обязательного мониторинга их эффективности", - добавил Токаев.

Ранее сообщалось, что реализация проекта "Шымкент-Сити" позволит построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья c готовой социальной инфраструктурой.

Во время совместного заседания правительства 24 января 2020 года Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу специальных экономических зон. Глава государства заявил, что практически все СЭЗ работают неэффективно.

https://m.ru.sputniknews.kz/society/20200710/14447314/tokaev-raskritikoval-sez-shymkent-siti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 13.07.2020 в 01:23:50   # 756382
А что критиковать то ?
Ты президент. Рубить надо. Или боишься до сих пор старого?
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