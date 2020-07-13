Токаев раскритиковал СЭЗ "Шымкент Сити"

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danilov 13 Июля 2020 в 00:56:50
"На прошлом расширенном заседании я открыто говорил о неэффективности специальных экономических зон, дал поручение исправить недостатки. Однако потом появился проект СЭЗ "Шымкент Сити" для строительства дорогостоящих жилых домов и офисов", - сказал Токаев на заседании правительства в пятницу.
Шымкент – третий город в Казахстане, где проживает более миллиона человек, напомнил он.
"Зачем необходимо расходовать государственный бюджет, я не понимаю. По данным Счетного комитета, в Налоговом кодексе есть 277 видов послаблений на общую сумму свыше 4,5 триллиона тенге. Никто не ведет расчет, насколько это выгодно. Необходимо оптимизировать налоговые льготы, внедрить систему обязательного мониторинга их эффективности", - добавил Токаев.
Ранее сообщалось, что реализация проекта "Шымкент-Сити" позволит построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья c готовой социальной инфраструктурой.
Во время совместного заседания правительства 24 января 2020 года Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу специальных экономических зон. Глава государства заявил, что практически все СЭЗ работают неэффективно.
https://m.ru.sputniknews.kz/society/20200710/14447314/tokaev-raskritikoval-sez-shymkent-siti.html
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