Выгнали врачей стоять вдоль дороги

они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?



Quote:Если допустить что загорают гинекологи и офтальмологи, то не исключаю что в это время в кресле с ногами кверху лежит пациентка с кистой или пенсионер с катарактой перед кабинетом