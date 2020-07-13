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Шымкент
Выгнали врачей стоять вдоль дороги
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danilov 13 Июля 2020 в 15:53:01


Оказалось, это была инициатива главного врача областного туберкулезного диспансера.

В Шымкенте врачи выстроились в ряд у дороги, чтобы почтить память умерших от коронавируса. Пользователям соцсетей это не понравилось. Оказалось, что флешмоб организовал главврач областного туберкулезного диспансера, передает zakon.kz.

В то время, как врачи всего Казахстана почтили память умерших от COVID-19 минутой молчания во дворах больниц, в которых работают, врачей Шымкента вывели стоять у дороги.

Пользователям соцсетей это не понравилось.

Что за фарс устроили? Кто сегодня устроил это позорище! Шымкентский флешмоб в память о погибших от ковида. Живая стена из тех, кто сегодня-завтра может оказаться в черном списке жертв коронавируса! Когда начнут уважать врачей, - написала в Facebook Зауре Мирзаходжаева.
В акимате и Управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что больница относится к территории Туркестанской области.

В Управлении здравоохранения региона инцидент не прокомментировали.

Зато замакима области Сакен Калкаманов рассказал, что это был за флешмоб. Он написал у себя в Facebook, что в трех точках с соблюдением санитарныx норм проводилась траурная церемония.

Минуту молчания провели у главного флага в Туркестане - там были полицейские, у городской поликлиники стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат.

При этом главный врач областного туберкулезного диспансера в Шымкенте проявил не нужную инициативу и вывел весь коллектив (врачей, медсестер) больницы на дорогу. Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечён к ответственности, - сообщил Калкаманов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 13.07.2020 в 15:59:31   # 756463
А это зачем?
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  troll 13.07.2020 в 15:59:57   # 756464
очень информативно
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  Zoggyla 13.07.2020 в 16:00:51   # 756465
Что это?
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  Skype 13.07.2020 в 16:06:13   # 756470
Врачи почему не отказались,им людей лечить надо, а не клоунами работать.

Надеюсь он уже не работает, чувак явно не на своем месте
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  Directrix 13.07.2020 в 16:07:56   # 756472
WTF?
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  DuMoH 13.07.2020 в 16:08:43   # 756473
Может это забастовка?
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  PHATik 13.07.2020 в 16:09:20   # 756474
Пиздец цирк, власть так довыебывается, старые хрены моржовые, маразматы. Как будто им этот траур зачтется. Долбаящеры, народ только злят.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 16:10:47   # 756475
Это траур? Ясно.
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  bolatbol 13.07.2020 в 16:15:46   # 756478
В день всенародного траура наши доблестные, отважные героические люди в белых халатах и штанах, все как один, оставив больных, вышли под жаркое солнце почтить память погибших от жестокого заболевания. Слава им. Акимат и приглашенные на священное действо журналисты зафиксировали их подвиг.
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  Fotinij 13.07.2020 в 16:22:07   # 756479
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ? Типа - лекарств нет, но вы держитесь!
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  Zoggyla 13.07.2020 в 16:23:44   # 756481
Цитата: Fotinij от 13.07.2020 10:22:07
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
какую посильную помощь может оказать нам в этой борьбе гинеколог или офтальмолог?
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  Маке0912 13.07.2020 в 16:27:00   # 756482
Сегодня официальный день траура 13 июля.
Вот и вышли наверное почтить память.
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  bolatbol 13.07.2020 в 16:29:29   # 756483
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 10:23:44
Цитата: Fotinij от 13.07.2020 10:22:07
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
какую посильную помощь может оказать нам в этой борьбе гинеколог или офтальмолог?

Женские и глазные заболевания мы победили?
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  Zoggyla 13.07.2020 в 16:31:02   # 756484
Цитата: bolatbol от 13.07.2020 10:29:29
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 10:23:44
Цитата: Fotinij от 13.07.2020 10:22:07
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
какую посильную помощь может оказать нам в этой борьбе гинеколог или офтальмолог?

Женские и глазные заболевания мы победили?
они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?
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  bolatbol 13.07.2020 в 16:36:25   # 756485
Quote:
они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?

Если допустить что загорают гинекологи и офтальмологи, то не исключаю что в это время в кресле с ногами кверху лежит пациентка с кистой или пенсионер с катарактой перед кабинетом
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  Zoggyla 13.07.2020 в 16:39:11   # 756486
Цитата: bolatbol от 13.07.2020 10:36:25
Quote:
они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?

Если допустить что загорают гинекологи и офтальмологи, то не исключаю что в это время в кресле с ногами кверху лежит пациентка с кистой или пенсионер с катарактой перед кабинетом
поверьте, пенсионер с катарактой подождет, а пациентке, главное, чтобы ковид не заполз.
ЗЫ. Ваше восприятие действительности очень драматично и , вообще - это тубики. Инцидент исчерпан.
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  alpha_portal 13.07.2020 в 16:43:55   # 756487
На что хватило мозгов то и устроили
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  Ара горный 13.07.2020 в 16:56:52   # 756489
Zoggyla, поросенок устал?
Касательно темы: Заставь дурака молиться.
Вот когда ковидлу победим, тогда можно и флещъмобы мутить, с салютом, песнями и плясками. А пока работать надо.
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  Zoggyla 13.07.2020 в 17:00:29   # 756490
Цитата: Ара горный от 13.07.2020 10:56:52
Zoggyla, поросенок устал?
Касательно темы: Заставь дурака молиться.
Тер-Петросян, я тебя волную? Противный.
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  Мура45 13.07.2020 в 17:00:29   # 756491
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?
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  Ара горный 13.07.2020 в 17:03:13   # 756492
Quote:
Тер-Петросян, я тебя волную? Противный.

Просто хотел узнать как состояние Бозона, Вашингтонка. Может его на шышлык пора? Хотя доныз противный, харам!
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  Даун 13.07.2020 в 17:03:33   # 756494
Врачи вышли что бы почтить память умерших, что тут такого, а другие дебилы пишут хрень всякую, дебилы есть дебилы, конченный отморозки
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  Ара горный 13.07.2020 в 17:06:35   # 756495
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 11:00:29
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?


Их везде рассовали, где можно.
P.S. Только что узнал, не стало Бориса Андреевича. Многим известный как "Борода", талантливый кузовной мастер, Царстивие ему небесное, земля пухом! Соболезнование родным.
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  Мура45 13.07.2020 в 17:06:39   # 756496
Quote:
Хотя доныз противный, харам!

Доныз - тема. Мясо у ево красное, на природе набеганное. Замариновать и.. в общем, каждый могёт по вкусу забабахать.
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  ss720 13.07.2020 в 17:07:03   # 756497
а салют?
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  Мура45 13.07.2020 в 17:07:17   # 756498
Цитата: Ара горный от 13.07.2020 11:06:35
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 11:00:29
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?


Их везде рассовали, где можно.
P.S. Только что узнал, не стало Бориса Андреевича. Многим известный как "Борода", талантливый кузовной мастер, Царстивие ему небесное, земля пухом!

Аумин
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  Zoggyla 13.07.2020 в 17:09:26   # 756499
Цитата: Ара горный от 13.07.2020 11:03:13
Quote:
Тер-Петросян, я тебя волную? Противный.

Просто хотел узнать как состояние Бозона, Вашингтонка. Может его на шышлык пора? Хотя доныз противный, харам!
чалагач знаешь, горный сын? Вот там все и случилось.
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  Ара горный 13.07.2020 в 17:10:04   # 756500
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 11:06:39
Quote:
Хотя доныз противный, харам!

Доныз - тема. Мясо у ево красное, на природе набеганное. Замариновать и.. в общем, каждый могёт по вкусу забабахать.


Тьфуй! Кәпір!
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  htmaker 13.07.2020 в 17:20:33   # 756501
Халаты для стирильности одевают вроде?!? Какого хрена они все на улице в рабочих халатах. Ещё и туб диспанцер
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  Практичный 13.07.2020 в 17:24:56   # 756503
Блять,ну что за цирк. Мы каждый день узнаем нового идиота где-то в руководстве
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