Выгнали врачей стоять вдоль дороги

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2020 в 15:53:01
Оказалось, это была инициатива главного врача областного туберкулезного диспансера.
В Шымкенте врачи выстроились в ряд у дороги, чтобы почтить память умерших от коронавируса. Пользователям соцсетей это не понравилось. Оказалось, что флешмоб организовал главврач областного туберкулезного диспансера, передает zakon.kz.
В то время, как врачи всего Казахстана почтили память умерших от COVID-19 минутой молчания во дворах больниц, в которых работают, врачей Шымкента вывели стоять у дороги.
Пользователям соцсетей это не понравилось.
Что за фарс устроили? Кто сегодня устроил это позорище! Шымкентский флешмоб в память о погибших от ковида. Живая стена из тех, кто сегодня-завтра может оказаться в черном списке жертв коронавируса! Когда начнут уважать врачей, - написала в Facebook Зауре Мирзаходжаева.
В акимате и Управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что больница относится к территории Туркестанской области.
В Управлении здравоохранения региона инцидент не прокомментировали.
Зато замакима области Сакен Калкаманов рассказал, что это был за флешмоб. Он написал у себя в Facebook, что в трех точках с соблюдением санитарныx норм проводилась траурная церемония.
Минуту молчания провели у главного флага в Туркестане - там были полицейские, у городской поликлиники стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат.
При этом главный врач областного туберкулезного диспансера в Шымкенте проявил не нужную инициативу и вывел весь коллектив (врачей, медсестер) больницы на дорогу. Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечён к ответственности, - сообщил Калкаманов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Надеюсь он уже не работает, чувак явно не на своем месте
Цитата: Fotinij от 13.07.2020 10:22:07какую посильную помощь может оказать нам в этой борьбе гинеколог или офтальмолог?
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
Вот и вышли наверное почтить память.
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 10:23:44
Цитата: Fotinij от 13.07.2020 10:22:07какую посильную помощь может оказать нам в этой борьбе гинеколог или офтальмолог?
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
Женские и глазные заболевания мы победили?
Цитата: bolatbol от 13.07.2020 10:29:29они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?
Женские и глазные заболевания мы победили?
Цитата: Zoggyla от 13.07.2020 10:23:44
Цитата: Fotinij от 13.07.2020 10:22:07какую посильную помощь может оказать нам в этой борьбе гинеколог или офтальмолог?
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
И как часто они теперь собираются чтить память , вместо оказания помощи больным ?
Женские и глазные заболевания мы победили?
они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?
Если допустить что загорают гинекологи и офтальмологи, то не исключаю что в это время в кресле с ногами кверху лежит пациентка с кистой или пенсионер с катарактой перед кабинетом
Цитата: bolatbol от 13.07.2020 10:36:25поверьте, пенсионер с катарактой подождет, а пациентке, главное, чтобы ковид не заполз.
Quote:
Если допустить что загорают гинекологи и офтальмологи, то не исключаю что в это время в кресле с ногами кверху лежит пациентка с кистой или пенсионер с катарактой перед кабинетом
Quote:
они настолько коварны , что требуют прилета нескольких бортов от сочувствующих?
Если допустить что загорают гинекологи и офтальмологи, то не исключаю что в это время в кресле с ногами кверху лежит пациентка с кистой или пенсионер с катарактой перед кабинетом
ЗЫ. Ваше восприятие действительности очень драматично и , вообще - это тубики. Инцидент исчерпан.
alpha_portal 13.07.2020 в 16:43:55 # 756487
Ара горный 13.07.2020 в 16:56:52 # 756489
Касательно темы: Заставь дурака молиться.
Вот когда ковидлу победим, тогда можно и флещъмобы мутить, с салютом, песнями и плясками. А пока работать надо.
Цитата: Ара горный от 13.07.2020 10:56:52Тер-Петросян, я тебя волную? Противный.
Zoggyla, поросенок устал?
Касательно темы: Заставь дурака молиться.
Zoggyla, поросенок устал?
Касательно темы: Заставь дурака молиться.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?
Ара горный 13.07.2020 в 17:03:13 # 756492
Тер-Петросян, я тебя волную? Противный.
Просто хотел узнать как состояние
Ара горный 13.07.2020 в 17:06:35 # 756495
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 11:00:29
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?
Их везде рассовали, где можно.
P.S. Только что узнал, не стало Бориса Андреевича. Многим известный как "Борода", талантливый кузовной мастер, Царстивие ему небесное, земля пухом! Соболезнование родным.
Хотя доныз противный, харам!
Доныз - тема. Мясо у ево красное, на природе набеганное. Замариновать и.. в общем, каждый могёт по вкусу забабахать.
Цитата: Ара горный от 13.07.2020 11:06:35
Их везде рассовали, где можно.
P.S. Только что узнал, не стало Бориса Андреевича. Многим известный как "Борода", талантливый кузовной мастер, Царстивие ему небесное, земля пухом!
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 11:00:29
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?
Это же областной тубдиспансер возле Айны.
Или туда тоже ковидников с пневматиками распределили?
Их везде рассовали, где можно.
P.S. Только что узнал, не стало Бориса Андреевича. Многим известный как "Борода", талантливый кузовной мастер, Царстивие ему небесное, земля пухом!
Аумин
Цитата: Ара горный от 13.07.2020 11:03:13чалагач знаешь, горный сын? Вот там все и случилось.
Quote:
Просто хотел узнать как состояние
Бозона, Вашингтонка. Может его на шышлык пора? Хотя доныз противный, харам!
Quote:
Тер-Петросян, я тебя волную? Противный.
Просто хотел узнать как состояние
Ара горный 13.07.2020 в 17:10:04 # 756500
Цитата: Мура45 от 13.07.2020 11:06:39
Quote:
Доныз - тема. Мясо у ево красное, на природе набеганное. Замариновать и.. в общем, каждый могёт по вкусу забабахать.
Quote:
Хотя доныз противный, харам!
Доныз - тема. Мясо у ево красное, на природе набеганное. Замариновать и.. в общем, каждый могёт по вкусу забабахать.
Тьфуй! Кәпір!
Практичный 13.07.2020 в 17:24:56 # 756503