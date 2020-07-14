 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В ЧЕТЫРЕХ БОЛЬНИЦАХ ШЫМКЕНТА УСТАНОВЯТ КИСЛОРОДНЫЕ СТАНЦИИ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июля 2020 в 19:17:18
На базе 4-х больниц города Шымкента будут установлены специальные кислородные станции. В частности, в городском родильном доме, городской инфекционной больнице, городской больнице №1 и многопрофильной больнице №2. В каждом из указанных медицинских учреждений будет открыто 50 койко-мест с кислородными аппаратами. Об этом сообщил первый заместитель акима города Ербол Садыр.

Также Ербол Садыр отметил, что в Шымкенте будет запущен еще один цех по производству кислорода. В цехе будет выпускаться 1000-2000 штук кислородного баллона в день. Кроме того, он подчеркнул, что работа 3 крупных станций города по производству кислорода взята на постоянный контроль.

По его словам, на сегодняшний день в городе насчитывается 722 койко-мест с кислородными аппаратами. Стоит отметить, что во всех 24 больницах, расположенных на территории города, суточная потребность составляет 1 200 кислородных баллонов.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.07.2020 в 19:58:27   # 756730
Лучше поздно чем никогда.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь