В ЧЕТЫРЕХ БОЛЬНИЦАХ ШЫМКЕНТА УСТАНОВЯТ КИСЛОРОДНЫЕ СТАНЦИИ

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danilov 14 Июля 2020 в 19:17:18
Также Ербол Садыр отметил, что в Шымкенте будет запущен еще один цех по производству кислорода. В цехе будет выпускаться 1000-2000 штук кислородного баллона в день. Кроме того, он подчеркнул, что работа 3 крупных станций города по производству кислорода взята на постоянный контроль.
По его словам, на сегодняшний день в городе насчитывается 722 койко-мест с кислородными аппаратами. Стоит отметить, что во всех 24 больницах, расположенных на территории города, суточная потребность составляет 1 200 кислородных баллонов.
Пресс-служба акима города Шымкент
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